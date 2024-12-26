Депутат озвучил версию о сработавших магнитных минах на борут сухогруза Ursa Major

Депутат Колесник: Магнитные мины на сухогрузе Ursa Major могли сработать по гидроакустике

Tекст: Денис Тельманов

На корпусе затонувшего в результате теракта российского судна Ursa Major могли сдетонировать магнитные мины, прикрепленные к корпусу во время его стоянок на якоре или дрейфа, считает депутат Госдумы Андрей Колесник. Он пояснил, что такие устройства обладают элементом неизвлекаемости, и если к судну были прилеплены магнитные мины, то уйти от нее можно только, вырезав часть корпуса.

«Есть определенная скорость, на которой происходит отрыв магнитных мин и в этот момент она взрывается. Как правило, это удлиненные кумулятивные заряды. Если их три поставить, то они вывернут весь корпус, после чего судно сразу черпает воду, машинное отделение заполняется мгновенно», – пояснил Колесник.

Он добавил, что свидетели говорили о трех взрывах с интервалами, что исключает версию о взрыве энергетической установки. Он отметил, что магнитные мины легко установить, и они могут срабатывать по гидроакустике или при помощи временного взрывателя, оставляя судну мало шансов на спасение.

Окончательные причины катастрофы можно будет установить лишь после осмотра обломков, уточняет Колесник, но отмечает сложность обнаружения затонувшего судна на дне Средиземного моря, где минимальная глубина составляет 400 метров, а в среднем – 2 км.

«Это новая страница в истории терроризма, они открыли ящик Пандоры», – заявил депутат, рассматривая в качестве версии причастность к подрыву судна стран Запада и Украину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, судовладелец «Оборонлогистика» полагает, что 23 декабря 2024 года на судно «Урса Майор» (Ursa Major) была совершена целенаправленная террористическая атака. В этот день 13:50 мск, на сухогрузе в районе кормовой части произошли три последовательных взрыва, после чего судно затонуло.

Ранее депутат Колесник уже указывал на подозрительные детали при крушении Ursa Major

