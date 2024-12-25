Перебои с электричеством и водой начались в Харькове после взрывов

После взрывов в Харькове прекращена подача света, воды и отопления

Tекст: Мария Иванова

После серии взрывов в Харькове на востоке Украины в ряде районов наблюдаются серьезные перебои с электроэнергией, водоснабжением и отоплением, сообщает издание «Страна». Конкретные районы и число отключенных абонентов не уточняются.

Ранее в городе произошло более десяти взрывов, после чего возникло несколько пожаров. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Помимо Харькова, взрывы произошли в городах Днепр, Кременчуг, Кривой Рог и Бурштын, где расположена Бурштынская ТЭС.

Свет пропал в Ивано-Франковске на западе Украины после взрывов в Бурштыне, сообщает телеканал «Эспресо». Как говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала, в Бурштыне произошло по меньшей мере восемь взрывов, после которых в городе и в Ивано-Франковске исчез свет.

Ранее сообщалось, что объекты энергетики на Украине получили повреждения, что потребовало мер по ограничению потребления для уменьшения нагрузки на энергосистему.

В Днепропетровске и Кременчуге раздались новые взрывы, совпавшие с объявленной воздушной тревогой по всей стране. В нескольких регионах Украины действует воздушная тревога, Киеве рано утром произошли взрывы.