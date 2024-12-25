Америка как «мировой жандарм», «мировой диктатор» и «мировой мессия» – это скорее проект космополитическо-еврейский, нежели исконно американский. Исконно американский проект – изоляционизм. Изоляционизм доминировал и был самым мощным общественным движением вплоть до начала 40-х годов ХХ века.0 комментариев
Перебои с электричеством и водой начались в Харькове после взрывов
После взрывов в Харькове прекращена подача света, воды и отопления
После десятка взрывов в Харькове на Украине наблюдаются перебои с электроснабжением, водоснабжением и отоплением, сообщают местные СМИ.
После серии взрывов в Харькове на востоке Украины в ряде районов наблюдаются серьезные перебои с электроэнергией, водоснабжением и отоплением, сообщает издание «Страна». Конкретные районы и число отключенных абонентов не уточняются.
Ранее в городе произошло более десяти взрывов, после чего возникло несколько пожаров. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Помимо Харькова, взрывы произошли в городах Днепр, Кременчуг, Кривой Рог и Бурштын, где расположена Бурштынская ТЭС.
Свет пропал в Ивано-Франковске на западе Украины после взрывов в Бурштыне, сообщает телеканал «Эспресо». Как говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала, в Бурштыне произошло по меньшей мере восемь взрывов, после которых в городе и в Ивано-Франковске исчез свет.
Ранее сообщалось, что объекты энергетики на Украине получили повреждения, что потребовало мер по ограничению потребления для уменьшения нагрузки на энергосистему.
В Днепропетровске и Кременчуге раздались новые взрывы, совпавшие с объявленной воздушной тревогой по всей стране. В нескольких регионах Украины действует воздушная тревога, Киеве рано утром произошли взрывы.