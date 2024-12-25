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    Америка как «мировой жандарм», «мировой диктатор» и «мировой мессия» – это, скорее, проект космополитическо-еврейский, нежели исконно американский. Исконно американский проект – изоляционизм. Изоляционизм доминировал и был самым мощным общественным движением вплоть до начала 40-х гг. ХХ века.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский отверг мирные инициативы Орбана

    Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германии предстоят самые грязные выборы в истории

    Предстоящая в Германии избирательная кампания будет ожесточенной. Личные нападки и популистские обещания уже давно вытеснили фактическую политику, а раскол между партиями глубок, как никогда. Вопрос в том, как долго немцы будут терпеть этот политический театр.

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    25 декабря 2024, 08:14 • Новости дня

    В Днепропетровске прогремели новые взрывы

    На фоне воздушной тревоги в Днепропетровске и Кременчуге прозвучали взрывы

    В Днепропетровске прогремели новые взрывы
    @ Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Днепропетровске и Кременчуге на Украине раздались новые взрывы, совпавшие с объявленной воздушной тревогой по всей стране, сообщают украинские СМИ.

    Взрывы в Днепропетровске на Украине вновь прозвучали на фоне воздушной тревоги, передает РИА «Новости». Об этом сообщили украинские телеканалы, включая «Общественное».

    В Telegram-канале «Общественного» отмечается: «В Днепре (до переименования украинскими властями город Днепропетровск) снова прозвучали взрывы».

    Аналогичные сообщения о взрывах пришли из Кременчуга Полтавской области. Украинское издание «Страна.ua» указало, что информация о взрывах поступила из местных пабликов. В тот же день воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, включая Харьков и другие города.

    В соеду на Украине действует воздушная тревога в нескольких регионах, в Киеве произошли взрывы. В Кривом Роге, Днепропетровской области Украины, также зафиксированы взрывы.

    24 декабря 2024, 18:54 • Новости дня
    Украина получила один миллиард долларов от замороженных активов России
    Украина получила один миллиард долларов от замороженных активов России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина впервые получила один миллиард долларов от США благодаря замороженным российским активам, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

    Шмыгаль уточнил, что 1 млрд долларов является первым траншем из общей суммы в 20 млрд долларов, которые готовы выделить США в рамках инициативы G7, сообщает ТАСС.

    «Украина получила от США 1 млрд долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Это первый транш из запланированных 20 млрд долларов, которые США готовы выделить за счет использования российских активов в рамках инициативы G7», – заявил Шмыгаль.

    Премьер-министр не уточнил, когда именно Киев получит оставшиеся средства из заявленных 20 млрд долларов. Вопрос о сроках получения других траншей остается открытым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС обсуждает два варианта конфискации замороженных активов России, включая судебные решения как основу для изъятия и возможность отказаться от судебных процедур, лишь произведя расчет ущерба. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил агентству Bloomberg о необходимости проработки юридических аспектов конфискации, чтобы минимизировать риски для финансовой стабильности.

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    24 декабря 2024, 12:50 • Новости дня
    ВС России поразили военные аэродромы и склады боеприпасов ВСУ
    ВС России поразили военные аэродромы и склады боеприпасов ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия России за прошедшие сутки поразили военные объекты ВСУ в 146 районах, включая аэродромы и склады боеприпасов, сообщило Минобороны.

    В результате атак были поражены инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    На Харьковском направлении подразделения группировки «Север» атаковали вооруженные формирования ВСУ в районах Липцы и Волчанск. Потери противника составили до 40 военнослужащих и несколько единиц техники, включая гаубицы Д-30.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение механизированным и штурмовым бригадам ВСУ в Луганской и Донецкой народных республиках. Было уничтожено до 380 военнослужащих противника и значительное количество техники, включая самоходные артиллерийские установки и американские орудия.

    На Донецком направлении группировка «Юг» успешно атаковала позиции ВСУ, убив 250 солдат и уничтожив бронетранспортеры и артиллерийскую установку Д-20. Подразделения «Центр» также продолжили наступление, уничтожив до 585 военнослужащих и ряд бронемашин в Донецкой народной республике.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные позиции и нанесла удар по ВСУ в Донецкой и Запорожской областях, убив до 160 солдат. Группировка «Днепр» на Херсонском направлении нанесла поражение механизированной бригаде ВСУ, убив до 65 военнослужащих.

    Всего с начала спецоперации были уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета и почти 40 тыс. беспилотников, а также другие виды военной техники.

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    24 декабря 2024, 12:22 • Видео
    Санду готовится напасть на Приднестровье

    В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

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    24 декабря 2024, 12:36 • Новости дня
    Эксперт оценил возможности Украины создать ракету для удара по Москве

    Военный эксперт Козюлин: Украина может создавать новые ракеты благодаря помощи Запада и наследству СССР

    Эксперт оценил возможности Украины создать ракету для удара по Москве
    @ Guo Wenbin/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украине оказывается всесторонняя западная помощь. Учитывая советский задел, доставшийся республике в наследство, нельзя исключать, что украинские специалисты ведут разработку ракет. На этом фоне России стоит подключить разведку и наносить превентивные удары по возможным местам производства оружия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее The Economist заявил о работе Украины над способной долететь до Москвы ракетой.

    «В наследство от СССР Украине досталась хорошая ракетная промышленность. Именно там, кстати, когда-то разрабатывался комплекс «Сатана», а также ракеты «воздух-воздух», – напомнил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    За последние 30 с лишним лет страна растеряла определенный инженерный потенциал, но смогла приобрести и некоторые новые навыки, считает собеседник. На этом фоне он допускает, что Украина может работать над ракетами большой дальности.

    «Украинским специалистам ранее удалось разработать «Нептун», который применяется противником в ходе конфликта. Более того, сейчас им оказывается западная помощь. Учитывая советский задел, на мой взгляд, к сообщениям СМИ стоит относиться серьезно», – полагает эксперт. Вместе с тем Козюлин усомнился, что материалом в The Economist Запад пытается прикрыть передачу Киеву дальнобойного оружия.

    По его мнению, на фоне удара «Орешником» по днепропетровскому заводу «Южмаш», где в том числе производились ракеты, противник мог перенести разработки в подземные убежища и бункеры. «Российской стороне стоит внимательно к этому относиться. Важно подключить разведку к поиску этих объектов, чтобы пресечь малейшие попытки Киева. Не сомневаюсь, что это сейчас и делается», – заключил Козюлин.

    Ранее журнал The Economist сообщил, что Украина в режиме секретности пытается восстановить свою ракетную промышленность. По его данным, часть сборки ракет перенесена в защищенные бункеры, а производство компонентов проходит в «сотнях скрытых, ничем не примечательных» объектах.

    На данный момент якобы разрабатываются более десяти проектов ракет, среди которых – «Трембита». Базовая модификация должна развивать скорость до 400 км/ч, а дальность ее полета составляет 200 км. Ракета названа в честь разновидности альпийского рога, которая является народным инструментом украинских горцев. На этот инструмент похож двигатель ракеты – длинная прямая труба с расширением на конце.

    Впрочем, разрабатывается более крупная и мощная модель, которая, как пишет издание, «сможет достичь Москвы». После итоговых полевых испытаний начнется серийное производство этой ракеты. The Economist отмечает, что на разработку у инженеров-добровольцев ушло около полутора лет.

    Руководитель проекта Сергей Бирюков назвал «Трембиту» «бомжом» ввиду ее невысокой стоимости. По его словам, затраты составляют не более 15 тыс. долларов за комплект с боеголовкой весом 20–30 кг, что делает ее производство относительно доступным. Дешевое производство может привлечь западных партнеров – такой вариант источник журнала, близкий к оборонной промышленности, называет лучшим способом расширения производства для Украины на фоне нехватки финансирования.

    В августе Владимир Зеленский заявил о применении ВСУ нового вида оружия – ракеты-дрона «Паляниця», дальность полета которой, по словам советника офиса президента Михаила Подоляка, может достигать 600–700 км. В октябре на Украине сообщали о ее первых летных испытаниях. Затем осенью украинский министр обороны Рустем Умеров говорил о наращивании производства ракет. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что реально происходит в украинской ракетной промышленности.

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    24 декабря 2024, 11:23 • Новости дня
    FP: Европа готовит план по развертыванию войск на Украине
    FP: Европа готовит план по развертыванию войск на Украине
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Франция предложила создать коалицию европейских государств для постоянного размещения на Украине миротворческих сил, что может потребовать направить от 75 до 90 тыс. военнослужащих, пишет Foreign Policy.

    Как сообщает Foreign Policy, президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать коалицию европейских стран для развертывания сухопутных войск на Украине. По подсчетам автора издания, для этого потребуется направить минимум 25-30 тыс. военнослужащих, а с учетом ротации может потребоваться до 90 тыс. человек.

    Для реализации такой миссии Европе потребуется несколько месяцев на подготовку, включая общевойсковое обучение, говорится в материале. Также необходима четкая стратегия выхода, чтобы развертывание сил не стало постоянным, отмечает автор.

    Европейским странам потребуется компромисс, учитывая недостаточную готовность военного потенциала. Это может включать перераспределение сил из других миротворческих миссий, таких как на Западных Балканах или в Африке, а также вывод подразделений из миссий ООН на Ближнем Востоке, пишет FP.

    Подчеркивается, что поддержка США будет важна для успеха миссии, даже если Вашингтон не предоставит войска. Американская помощь потребуется в планировании, логистике и разведке, а размещение американских оперативных сил в Польше может усилить сдерживание, сказано в статье.

    Отмечается, что европейские войска должны быть готовы к масштабным боевым действиям против России, а механизированные бригады должны включать основные боевые танки, бронетранспортеры и системы противовоздушной обороны. Также необходимо присутствие боевой авиации в воздушном пространстве Украины.

    Ранее Reuters сообщало, что несколько европейских стран рассматривают возможность отправки на Украину контингента из 100 тыс. военных.

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    24 декабря 2024, 23:22 • Новости дня
    Запущен первый «военный маркетплейс» для дронов в России

    Первый «военный маркетплейс» для покупки дронов и комплектующих запустили в пилотном режиме в России

    Запущен первый «военный маркетплейс» для дронов в России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В России запустили пилотный проект «военного маркетплейса», который позволит военным приобретать дроны и комплектующие через удобную онлайн-платформу без раскрытия данных военных, сообщили в Центре беспилотных систем и технологий.

    Проект запустили партия «Единая Россия», Промсвязьбанк и ЦБСТ, передает ТАСС.

    Руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин отметил: «Мы сделали «военный маркетплейс», в нем достаточно просто авторизоваться военному: нужно пройти двухфакторную аутентификацию и положить в корзину необходимые комплектующие».

    «Винты, рама, движки, система связи и так далее, то есть все, что необходимо – как для конструктора, чтобы собрать аппарат», – сказал он.

    Новая система была протестирована и уже функционирует. Особое внимание уделено безопасности данных: вся информация об участниках обезличена, и никакие данные военных не раскрываются. Доступ к маркетплейсу ограничен, «сторонний человек» не сможет пользоваться его функционалом.

    Финансовые операции интегрированы с финансовой системой Министерства обороны России.

    Председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков указал, что эффективные инновационные изделия могут собирать вблизи от фронта. По его словам, военные просят «не только готовые изделия, но и комплектующие». Теперь их будут доставлять «на линию боевого соприкосновения», а «непосредственно в поле» военные станут превращать их «в грозное оружие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул важность вклада «народного ОПК» в успехи российской армии, акцентируя внимание на инженерной подготовке бойцов, создающих нужную технику прямо на фронте. Путин на совещании с руководством предприятий ОПК призвал активнее задействовать ресурсы «народного ОПК», а наиболее эффективные образцы поставлять на вооружение в ускоренном формате.

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    24 декабря 2024, 09:26 • Новости дня
    Посла России вызвали в МИД Австралии из-за попавшего в плен наемника

    Посла России вызвали в МИД Австралии из-за попавшего в плен наемника Дженкинса

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство иностранных дел Австралии вызвало российского посла для обсуждения дела австралийского наемника Оскара Дженкинса, попавшего в плен в Краматорске, что вызвало обеспокоенность правительства Австралии по поводу «безопасности своего гражданина».

    Посла России Алексея Павловского вызвали в Министерство иностранных дел и торговли Австралии для обсуждения ситуации с австралийским наемником Оскаром Дженкинсом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе.

    По его словам, Дженкинс, который является жителем Мельбурна, попал в плен в ходе украинского конфликта, и Австралия предпринимает шаги по обеспечению его безопасности.

    Ранее в социальных сетях появилось видео, где 32-летний Оскар Дженкинс, как отмечается австралийским телеканалом ABC, был допрошен российскими военными. По данным канала, Дженкинс воевал на стороне Украины и был взят в плен в Краматорске.

    Премьер Альбанезе подчеркнул, что австралийские чиновники активно работают над вопросом безопасности наемника и предостерег австралийцев от участия в зарубежных конфликтах.

    Минобороны России неоднократно заявляло, что иностранные наемники, участвующие в украинском конфликте, используются киевским режимом в качестве «пушечного мяса». Многие наемники отмечали в интервью, что украинские военные плохо координируют их действия, а интенсивность боевых действий значительно выше, чем в Афганистане или на Ближнем Востоке.

    Ранее австралийский наемник Бред Кендалл из «иностранного легиона» ВСУ заявил пранкерам о бесполезности действий военного командования Украины.

    На середину этого года обвиняемыми в участии на стороне украинской армии считались более 700 иностранных граждан.

    При этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало о годовщине создания международного легиона, где воюют наемники из более чем 50 стран мира.

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    24 декабря 2024, 14:45 • Новости дня
    На Украине начали готовиться к наплыву новобранцев

    ВСУ поручили готовиться к прибытию новобранцев

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военное руководство Украины поручило частям подготовиться к прибытию новобранцев из-за планов снижения призывного возраста до 18 лет, сообщает украинское издание «Полтавщина» со ссылкой на представителя 17-й Полтавской бригады национальной гвардии Сергея Лунича.

    По данным Лунича, в связи с такими изменениями вышестоящие мобилизационные органы поручили воинским частям подготовиться к приему новобранцев. Это необходимо для того, чтобы новобранцы как можно быстрее приступили к боевой подготовке, что является частью стратегии ускоренного увеличения численности вооруженных сил, передает РИА «Новости».

    Бригада, в которой служит Лунич, уже начала подготовку к приему значительного пополнения, состоящего в основном из молодых людей около 20 лет.

    Ранее внефракционный депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что законопроект о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине уже разработан и находится в стенах Верховной рады.

    Вашингтон настаивает на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет.

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    24 декабря 2024, 13:03 • Новости дня
    Задержанный сотрудник режимного предприятия передал Украине фото изделий ВПК

    Работник предприятия передал Украине фото изделий ВПК и координаты объектов

    Tекст: Александра Юдина

    Работник режимного предприятия, обвиняемый в шпионаже, передал Украине фото изделий ВПК и координаты военных объектов за вознаграждение, сообщает ФСБ.

    ФСБ распространила видео допроса задержанного работника режимного предприятия, обвиняемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, передает ТАСС.

    Подозреваемый передал фотографии изделий современной разработки военно-промышленного комплекса и координаты военных объектов на Украину.

    На допросе мужчина пояснил, что был завербован полгода назад.

    «Примерно полгода назад на меня вышел Алексей с Украины и предложил передать сведения за вознаграждение», – заявил задержанный, выразив сожаление о содеянном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба безопасности России задержала сотрудника режимного предприятия за шпионаж в пользу украинских спецслужб, который передавал секретные данные о российских Вооруженных силах.

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    25 декабря 2024, 04:29 • Новости дня
    Кулеба призвал принять Украину в НАТО, чтобы избавить Киев от реваншизма
    Кулеба призвал принять Украину в НАТО, чтобы избавить Киев от реваншизма
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После завершения конфликта на Украине могут возникнуть реваншистские настроения; чтобы предотвратить нападение Украины на Россию, Украину нужно принять в НАТО, заявил бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

    «Потенциал украинской реваншистской политики в отношении России в среднесрочной перспективе не нужно недооценивать и списывать со счетов», – приводит слова экс-министра РБК.

    Кулеба подчеркнул, что следующее поколение украинских политиков будет сосредоточено на восстановлении страны, но «поколение после них» может прийти к власти с реваншистскими лозунгами – «вернуть территории, заставить Россию наконец заплатить». По мнению Кулебы, способствовать этому может экономическое восстановление Украины.

    Для предотвращения будущих конфликтов Кулеба предложил принять Украину в НАТО. Он считает, что членство в альянсе поможет сдержать страну от нового конфликта с Россией, так как Киев будет связан обязательствами перед союзниками, которые не захотят быть вовлеченными в конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в 2023 году заявил, что Украина по итогам конфликта якобы должна вступить в НАТО, так как альянс удержит ее от территориальных претензий к России. При этом Киссинджер признавал, что стремление включить Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к конфликту с Россией.

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    24 декабря 2024, 14:12 • Новости дня
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 200 бойцов
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 200 бойцов
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска нанесли значительное поражение ВСУ, уничтожив за сутки более 200 военнослужащих и технику на Курском направлении, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала Минобороны, подразделения группировки «Север» нанесли поражение нескольким бригадам вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка и других. В результате наступательных действий были разгромлены тяжелая механизированная бригада, пять механизированных, три десантно-штурмовых бригады, бригада морской пехоты и четыре бригады территориальной обороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах Гуево, Косица, Кругленькое и других населенных пунктах Сумской области. В ходе действий было уничтожено более 200 военнослужащих ВСУ. Также уничтожены бронетранспортер, боевая бронированная машина, станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей.

    С начала боевых действий на Курском направлении противник потерял 43 510 военнослужащих, 253 танка, 194 боевые машины пехоты и множество другой техники, включая 11 пусковых установок HIMARS и шесть MLRS производства США. Эти данные свидетельствуют о масштабных потерях ВСУ в этом регионе.

    Накануне сообщалось, что ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 300 военных и два танка.

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    25 декабря 2024, 01:21 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В нескольких регионах Украины действует воздушная тревога, в Киеве произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    Сирены сработали еще в десяти регионах Украины, передает ТАСС.

    Напомним, Кривом Роге в Днепропетровской области Украины также произошли взрывы.


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    25 декабря 2024, 01:44 • Новости дня
    Экс-начальник метро Киева объявлен в розыск на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В розыск объявлен уличенный в коррупции экс-начальник коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский, следует из базы данных разыскиваемых лиц МВД Украины.

    Брагинский обвиняется в служебной халатности, которая стала причиной тяжелых последствий. Брагинский скрывается от органов досудебного следствия. В полиции сообщили, что он пропал 20 июня в Киеве, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Брагинский подал заявление об увольнении после обвинений в коррупции. Украинские СМИ сообщали об участившихся проблемах в метрополитене Киева.

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    24 декабря 2024, 19:52 • Новости дня
    В Кривом Роге раздались взрывы

    В Кривом Роге произошли взрывы во время воздушной тревоги

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кривом Роге, Днепропетровской области Украины, произошли взрывы, сообщило украинское издание «Новости Live».

    Подробности инцидента пока отсутствуют, и местные власти ситуацию не комментируют, сообщает ТАСС.

    На данный момент в 12 регионах Украины, включая Днепропетровскую область, объявлена воздушная тревога.

    Ранее взрывы прогремели в Киеве. Позже в Хмельницкой области на западе Украины произошли повторные взрывы также на фоне воздушной тревоги.

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    24 декабря 2024, 12:43 • Новости дня
    Рогов: Более ста украинских военных попали в окружение под Великой Новоселкой

    Рогов заявил о попадании более 100 военных ВСУ в окружение южнее Великой Новоселки

    Tекст: Мария Иванова

    Свыше ста украинских военных оказались в окружении южнее поселка Великая Новоселка на Времевском направлении Запорожской линии фронта, что создает угрозу их ликвидации, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Свыше ста военных вооруженных сил Украины оказались в окружении южнее поселка Великая Новоселка на Времевском направлении Запорожской линии фронта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Рогова.

    Он отметил, что на Времевском направлении, находящемся на стыке Запорожской области и ДНР, Великая Новоселка служит крупным командным и логистическим пунктом противника. Рогов подчеркнул, что украинские боевики оказались в котле южнее Великой Новоселки и Времевки. По его словам, если они откажутся сдаться, то будут ликвидированы.

    Котел образовался в районе села Макаровка, где, по его словам, в окружении находятся свыше ста украинских боевиков. Рогов заявил, что это событие может значительно повлиять на дальнейшее развитие ситуации на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские операторы БПЛА уничтожили с помощью ударов FPV-дронов группу иностранных наемников, пытавшуюся покинуть Великую Новоселку на пикапе.

    Российские войска продвинулись на южные окраины села Сторожевое в ДНР, зачистив территорию от боевиков ВСУ между населенными пунктами Макаровка и Благодатное, освобождение которого произошло ранее.

    Также российские войска завершили зачистку села Новый Комар в ДНР после отражения нескольких контратак ВСУ, продвинувшись на север к реке Мокрые Ялы и населенному пункту Новоочереватое.

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    24 декабря 2024, 11:12 • Новости дня
    Киев поддержал сокращение помощи украинским беженцам в ЕС

    Киев призвал ЕС сократить помощь беженцам для их возвращения на Украину

    Tекст: Мария Иванова

    В связи с демографическими проблемами Киев поддерживает сокращение помощи от стран ЕС, чтобы стимулировать возвращение на Украину от 6 до 10 млн граждан, оставшихся за границей после начала конфликта, пишет El Pais.

    Киев выразил поддержку предложению сократить помощь украинским беженцам в странах Евросоюза, сообщает испанская газета El Pais. Это мера рассматривается как способ давления на беженцев, чтобы они вернулись на родину, отмечает ТАСС.

    Из-за конфликта Украину покинули миллионы граждан, и власти страны намерены решить эту демографическую проблему. На данный момент, по информации El Pais, от 6 до 10 млн украинцев продолжают оставаться за границей. Киев изучает различные варианты решения проблемы, в том числе поддерживает сокращение помощи беженцам и ограничение доступа к консульским услугам для мужчин призывного возраста.

    Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, после 24 февраля 2022 года Украину покинули почти 10 млн человек. Среди стран Евросоюза лидерами по приему украинских беженцев стали Германия и Польша, принявшие около 2,3 млн украинцев.

    Замглавы польского МВД Мачей Дущик ранее заявил, что Польша в ходе своего председательства в ЕС планирует в марте начать обсуждение с государствами ЕС вопросов, касающихся пребывания украинских беженцев после установленного Брюсселем срока – марта 2026 года.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что украинцы в Германии должны активнее искать работу или возвращаться на родину.

    Президент Словакии Петер Пеллегрини подписал закон о сокращении с 1 марта 2025 года финансовой поддержки беженцам с Украины, что уменьшит период помощи на оплату жилья с 120 до 60 дней.

    Украинские беженцы в Австрии, владеющие автомобилями, могут остаться без базовой помощи с января, включая жилье и медуслуги, согласно плану координационного совета земель и республики.

    Между тем министр иностранных дел Латвии Байба Браже потребовала извинений от компании Bolt после инцидента, где таксист с Украины общался с ней на русском языке в Риге.

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