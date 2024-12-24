Власти Грузии пообещали не допустить разделения общества на «правильных» и «русских»

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Хорошо организованные радикальные группы, экстремистские организации, НПО, оппозиционные партии, лидером которых внешние силы назначили (президента) Саломе Зурабишвили, ненавистью, агрессией, буллингом нападают на всех, кто хочет мира, развития страны и ее достойного европейского будущего, – сказал он на заседании столичного парламента «сакребуло» 24 декабря. – Масштабные финансовые ресурсы вложены, чтобы сформировать общественное мнение так, чтобы отличное мнение полностью отвергалось, и это является частью революционного сценария».

По его словам, «это и есть либеральный фашизм, и власти сделают все для его завершения».

«Если сегодня ты мыслишь иначе, не так, как они считают правильным, ты сразу становишься врагом, русским, русофилом. Но мы никому не дадим возможность разделить общество!» – заявил Каха Каладзе.

Мэр сказал, что либеральные фашисты и их внешние покровители ведут Грузию к «гибельному гражданскому противостоянию, чего не допустит сильное государство».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента Саломе Зурабишвили в поддержке фашизма.

Власти Грузии пообещали «обнулить» либеральный фашизм.