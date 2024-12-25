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    25 декабря 2024, 13:38 • В мире

    США и Европа схлестнулись в битве вокруг польских АЭС

    США и Европа схлестнулись в битве вокруг польских АЭС
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Вербинина

    Уже вторую атомную электростанцию намерена построить в Польше американская корпорация Westinghouse. Однако поскольку на кону десятки миллиардов долларов и крупнейшие политические амбиции, в дело вмешалось руководство Евросоюза. И немудрено: фактически перед нами попытка Соединенных Штатов заставить европейцев финансировать американскую атомную промышленность.

    Не успела осесть пыль вокруг проекта строительства первой АЭС на территории Польши, контракт на которое заполучила американская компания Westinghouse, как уже зашла речь о втором, сообщает Bloomberg. На первый взгляд представляется, что французская компания EDF имеет все шансы в обоих случаях остаться с носом, потому что выгоднее иметь одного и того же поставщика для нескольких АЭС в стране, но на самом деле не все так просто. Перед нами настоящий энергетический триллер, где на кону стоят не только колоссальные деньги, но и престиж крупнейших государств Запада.

    Производство электроэнергии в Польше долгое время было завязано на уголь, но еще во времена социализма властям стало ясно, что он не покрывает растущие потребности страны. Естественным выходом казалась постройка атомной электростанции, тем более что СССР рад был помочь. После семи лет изучения местности в 1983 году были начаты подготовительные работы по возведению АЭС «Жарновец» в 50 километрах от Гданьска. Однако Чернобыльская авария 25 апреля 1986 года коренным образом изменила отношение к атомной энергии, и на референдуме 1990 года более 86% поляков высказались против продолжения строительства.

    В 2009 году, однако, власти уже новой Польши вернулись к идее постройки атомной станции. Тогда французская компания EDF, которая построила и обслуживала большое количество реакторов во Франции, рассматривалась как «очень ценный партнер». Это был расцвет политического сближения Польши и Франции в рамках Евросоюза. Но в 2011-м грянула новая авария, на сей раз на «Фукусиме». Поляки занервничали и решили, что уголь, конечно, устаревший энергоноситель, но он хотя бы не несет угрозу ядерной катастрофы. На этом и решено было остановиться.

    Какое-то время Польша развивала возобновляемые источники энергии, которые прекрасно согласовались с зеленой повесткой, но, как известно, повесткой сыт не будешь, и вопрос с электроэнергией по-прежнему давал знать о себе. Россия предлагала построить на своей территории атомную станцию, которая позволит окончательно решить вопрос с энергией в регионе – и с этой целью было начато строительство Балтийской АЭС в Калининграде. Другим вариантом был экспорт энергии с Белорусской АЭС, но свою роль сыграла политика и курс на разрыв любых связей с Россией и ее белорусским партнером.

    Кроме того, в это время наступил период охлаждения отношений между Польшей и руководством ЕС, в то время как связи Варшавы и Вашингтона только укреплялись. В итоге в 2022 году поляки приняли решение о постройке первой АЭС на своей территории, заключив контракт с американским гигантом Westinghouse.

    А ведь французы имели все основания надеяться, что контракт заключат с ними, но специфика строительства атомных станций состоит в том, что их надо не только строить, но и обслуживать. Фактически это означает долгосрочные контракты на десятилетия, включая поставки топлива и утилизацию отработанного сырья, по своей натуре чрезвычайно специфического, а еще – миллиардные вложения, которые никто упускать не собирается. Так политические отношения теснейшим образом переплетены с экономическими интересами, и атомная энергетика тому самый наглядный пример.

    В мире существует всего пять корпораций, которые способны представить полный спектр услуг в области мирного атома: американская Westinghouse, южнокорейская Kepco, китайская CNNC, наш Росатом и французская EDF, который на 87% принадлежит государству. Франции пришлось в итоге состязаться с США, которому EDF проиграла – как считают французские источники, потому что американцы умеют лучше лоббировать свои интересы, беззастенчиво используя любые рычаги давления.

    Аналогично американцы продавили продажу своих истребителей F-35 в Польшу, вытеснив французские «Рафали», а в Австралии обидели французов в очередной раз, перехватив контракт на строительство подводных лодок стоимостью 66 млрд долларов.

    Казалось, что и на сей раз победой Westinghouse все должно кончиться, и максимум, на что может рассчитывать EDF – на то, что удастся каким-то образом заполучить контракт на строительство второй АЭС. Аналитики утверждают, что шансы на это ничтожно малы, так как властям всегда проще иметь дело с одним поставщиком. Но так как Польша – член ЕС, Еврокомиссия внезапно решила сейчас заняться вопросом о том, не нарушает ли постройка первой польской АЭС «Любятово-Копалино» законодательство Евросоюза в области государственных субсидий. Начато расследование.

    Дело в том, что АЭС, которая по плану начнет работать в 2036 году, должна обойтись в 45 млрд евро (а не в 30, как предполагалось ранее). К слову, это существенно дороже, чем строительство российских атомных станций. Самостоятельно найти такие огромные деньги Польша вряд ли способна.

    А значит, у ЕС появился законный повод поинтересоваться, а за чей счет, собственно, будет происходить банкет, и насколько все происходящее вообще экономически обосновано. Ведь Польша и так получает от ЕС значительные дотации.

    Таким образом, финансируя АЭС в Польше, фактически Европа из своего бюджета будет помогать воссозданию американской атомной энергетики.

    Судя по всему, публикацию в американском агентстве Bloomberg стоит рассматривать как своеобразный ответ на расследование Еврокомиссии. Текст гласит, что Westinghouse покусился на «доминирующее положение французских компаний», которые управляют более чем половиной АЭС на территории Евросоюза. Разве что не упомянуто, что подавляющее большинство этих АЭС находится на территории самой Франции.

    Иначе говоря, акцент сделан на якобы честной победе американской корпорации в конкурентной борьбе, да еще на чужой территории.  Утверждается, что в случае со второй АЭС Польше будет выгоднее иметь дело с той же корпорацией, что и в первый раз. Причем утверждает это не кто иной, как американский посол в Варшаве – но есть любопытная деталь: таковым он останется лишь до 20 января, то есть до даты инаугурации нового президента Трампа.

    В свое время Германия стала активной противницей атомной энергии, что в итоге привело к закрытию всех АЭС на ее территории. Сегодня немцы вовсе не испытывают восторга от того, что в 280 километрах от их границы будет находиться новая атомная электростанция. Не исключено, что в сложившейся ситуации германские власти увидят окно возможностей, которое они постараются использовать для того, чтобы отсрочить или заморозить постройку АЭС «Любятово-Копалино». Их интересы в первую очередь и отражает расследование Еврокомиссии.

    Что касается французских властей, то их собственный интерес иной. Поскольку американцам удалось аннулировать контракт Франции с Австралией на поставку подлодок, сам собой напрашивается ответный ход, который позволит отплатить американцам их же монетой, а именно – надавить на Польшу и заставить ее расторгнуть контракт с Westinghouse.

    Хотя бы под тем предлогом, что он не соответствует европейскому законодательству. Поскольку новый президент США не делает секрета из своих планов держать Европу на коротком поводке, последняя будет искать поводы для симметричного ответа, и ситуация с первой польской АЭС напрашивается сама собой.

    Германия заинтересована в том, чтобы как минимум заморозить строительство, Франция – в том, чтобы перехватить контракт и заодно поквитаться за старые обиды. Разумеется, власти США сделают все от них зависящее, чтобы контракт не уплыл к EDF, да и Польша, тесно связанная с американцами, будет против любых действий, которые могут восстановить против нее заокеанских союзников. Но на стороне европейцев их любимое оружие – бюрократия.

    И даже если они не смогут добиться расторжения контракта на постройку АЭС «Любятово-Копалино», у них будет козырь для давления, благодаря которому существует теоретическая возможность выцарапать хотя бы второй контракт для EDF. А всего в Польше собираются построить три АЭС, так что еще не вечер.

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