Прокуратура Сербии завела дела на руководителей Минюста и спецслужбы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Правоохранительные органы Сербии возбудили два уголовных дела в отношении руководителей силового и правового блоков. Их заподозрили в злоупотреблении служебным положением в связи с процессом голосования, передает ТАСС.

В качестве подозреваемых по этим делам фигурируют и другие государственные служащие. Среди них оказались руководители исправительных учреждений республики.

Надзорное ведомство поручило сотрудникам МВД собрать необходимую информацию для расследования. Следователям в том числе предстоит получить показания от всех фигурантов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Республиканская избирательная комиссия Сербии сообщила об итогах подсчета голосов на прошедших парламентских выборах.

На прошлой неделе генеральный директор Радио и телевидения Сербии Маня Грчич объявила об уходе с должности.

Ранее оппозиционное движение «Студенческий список» обошло коалицию бывшего президента Вучича на парламентских выборах в Сербии.