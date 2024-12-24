Bloomberg: США намерены построить две АЭС в Польше

Tекст: Валерия Городецкая

Страна уже выбрала реакторы Westinghouse Electric Co. для своего первого атомного проекта, стоимость которого оценивается более чем в 30 млрд долларов. Посол США в Варшаве Марк Бжезинский подчеркнул, что использование одинаковой технологии и подрядчика, как в первом проекте, является экономически выгодным, пишет Bloomberg.

Между тем Европейская комиссия начала расследование плана Польши по использованию государственной помощи для поддержки данного вложения, которое планируется завершить к 2036 году. Этот проект станет первым в своем роде в Европейском союзе, ослабляя доминирование французских компаний на рынке.

Правительство премьер-министра Дональда Туска пока не определилось с инвестором для второго объекта, оставляя возможность для участия других компаний. Бжезинский подчеркнул, что политика не должна перевешивать экономическую выгоду для будущего энергетического сектора Польши.

Ранее жители польского округа Хочево выступили против строительства американской атомной электростанции на берегу Балтийского моря рядом с руинами советской станции.