Поляки возмутились стройкой американской АЭС рядом с советской

NYT: Жители Хочево в Польше возмутились строительством американской АЭС в Польше

Tекст: Вера Басилая

Жители округа Хочево в Польше недовольны планами строительства атомной электростанции американской компании Westinghouse, расположенной всего в 10 милях от руин старой советской станции. Эта станция станет первой действующей АЭС в Польше, а ее стоимость превысит 35 млрд долларов, передает «Газета.Ru».

Работы по вырубке сосен уже начались для проведения геологических исследований, чтобы оценить возможность размещения реакторов на данном грунте. Ярослав Бах, глава района Хочево и житель деревни Слайшево, где будут построены реакторы, заявил, что он против этого проекта, по его мнению, АЭС должна быть размещена в другом месте.

Против строительства выступила и группа местных жителей SOS Baltic, они предупреждают жителей о возможном разрушении местных лесов и пляжей из-за строительства.

В то же время, сторонники атомной энергетики организовали свою кампанию, установив палатку на празднике урожая в Хочево и раздавая материалы о преимуществах проекта, таких как снижение цен на электроэнергию и новые бизнес-возможности.