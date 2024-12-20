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Лихачев запустил испытания системы переработки опасных промышленных отходов
В Курганской и Саратовской областях «Росатом» начал испытания комплексов по утилизации промышленных отходов I и II класса
Глава «Росатома» Алексей Лихачев дал старт опытно-промышленным испытаниям на первых объектах национальной системы обращения с промышленными отходами I и II классов. Испытания начались на производственно-технических комплексах по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов в Саратовской и Курганской областях.
«Старт опытно-промышленной эксплуатации комплексов по переработке промышленных отходов «Горный» в Саратовской области и «Щучье» в Курганской области – важное событие, которое достойно завершает реализацию федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности» в рамках нацпроекта «Экология». Госкорпорация «Росатом» была ответственным исполнителем по этому федеральному проекту, и за шесть лет мы прошли огромный путь к сегодняшнему дню. Мы с уверенностью можем гарантировать, что наилучшие отечественные технологические решения, разработанные специально для наших предприятий, обеспечат высокий уровень безопасности для людей, живущих рядом с объектами, и окружающей среды», – отметил Лихачев, говорится на сайте госкорпорации.
Каждый из комплексов может перерабатывать до 50 тыс. тонн отходов в год. Заводы оснащены технологиями, обладающими высоким уровнем экологической безопасности. Отходы будут перерабатываться термическим и физико-химическим методами в логике экономики замкнутого цикла – они ориентированы на получение в ходе утилизации востребованных в промышленности и экологически безопасных продуктов. Такими продуктами станут, например, оксиды металлов, катодная медь, солевые концентраты, изолирующие материалы и другие.
Площадки в Курганской и Саратовской областях построены в соответствии с самыми жесткими экологическими требованиями и оснащены многоуровневыми автоматизированными системами безопасности. Предприятия обеспечат также существенные налоговые отчисления в региональный и муниципальный бюджеты, создадут новые рабочие места.
Госкорпорация «Росатом» также ликвидирует объекты накопленного вреда окружающей среде в городе Усолье-Сибирское, на Байкальском ЦБК (Иркутская обл.), на территории полигона «Красный Бор» (Ленинградская обл.) и др.