Анапа столкнулась с дефицитом полигонов для загрязненного песка

В Анапе не хватает площадей для утилизации загрязненного мазутом песка

Tекст: Денис Тельманов

Власти Анапы столкнулись с серьезной проблемой нехватки полигонов для утилизации песка, загрязненного нефтепродуктами. Как сообщает ТАСС, полигоны работают на пределе своих возможностей, и для утилизации требуются дополнительные площади. Заместитель мэра Анапы Виталий Воронов сообщил, что в настоящее время используется четыре полигона, но их вместимость не сопоставима с объемом собранного загрязненного песка.



По словам Воронова, на данный момент вывозится около 15-17 тыс. кубических метров песка, что составляет лишь десятую часть от общего объема загрязнений. В связи с этим власти начали сотрудничество с Ростовской областью для помощи в утилизации песка. Для очистки береговой линии используются специализированная техника и мешки, предоставленные сахарным заводом.

Несмотря на помощь волонтеров, отмечается нехватка квалифицированных кадров и дополнительного транспорта. Заммэра подчеркнул, что власти готовы работать со всеми площадками, обладающими возможностями для утилизации. Загрязнение усугубляется свойствами песка, что требует копать на глубину до полуметра.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что выбросы нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района продолжаются. Это обусловлено крушением танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших 9,2 тыс. тонн мазута. Для ликвидации последствий привлечено более 10 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Краснодарского края приняли решение о введении краевого режима чрезвычайной ситуации из-за последствий аварии танкеров, что обостряет ситуацию на побережье Анапы и Темрюкского района.

В Новороссийске после проведения утреннего мониторинга пляжей следов мазута и нефтепродуктов не обнаружено, несмотря на сообщения в социальных сетях.

Волонтеры отлавливают на побережье птиц, очищают их от мазута, а дальше передают орнитологам и ветеринарам для оказания первой помощи и лечения. В результате разлива нефтепродуктов на побережье Краснодарского края экологи зафиксировали 21 погибшего дельфина, вероятной причиной их гибели стал мазут.

