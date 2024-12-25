Орнитолог рассказал о ситуации с пострадавшими после разлива мазута в Черном море птицами

Орнитолог Муравейко: Благодаря волонтерам и специалистам удается спасти пострадавших от разлива мазута птиц

Tекст: Олег Исайченко

«Помощь пострадавшим животным в целом налажена. Так, волонтеры отлавливают на побережье птиц, очищают их от мазута, а дальше передают орнитологам и ветеринарам», – отметил Станислав Муравейко, заведующий отделом орнитологии в Ростовском зоологическом парке. Собеседник рассказал, что он вместе с коллегами сначала оказывает необходимую первую помощь птицам, а затем – последовательное лечение. На этот период пернатых помещают в карантин.

По оценкам специалиста, сейчас под его наблюдением находится «больше 200 голов». «Чаще всего у птиц поражены глаза. Есть и тяжелые случаи. Но большинство из них все же в хорошем состоянии – эти особи, по всей видимости, наглотались меньше нефти на побережье. Свою роль играет и иммунитет. У птиц почти все так же, как и у людей: кто-то легче справляется с болезнью, а кому-то крайне непросто. Они ведь тоже, как и мы, живые существа», – указал спикер.

Сколько еще птицы пробудут на карантине, говорить пока сложно, считает ученый. Говоря о трудностях работы на данном этапе, он скромно отмечает, что они есть, как и в любом деле. «Положение чрезвычайное, нужно подстраиваться на месте», – уточнил собеседник и добавил: тяжелее все же приходится птицам. «Они все равно испытывают стресс. Те, кто совсем слабый, не едят. Мы их кормим, лечим. Ситуации разные, но благодаря помощи волонтеров и специалистов, я думаю, скоро птицы окажутся в своей родной среде обитания», – заключил Муравейко.

Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суммарно они перевозили 9,2 тыс. тонн мазута, из них в море вытекло около 40%. Капитанам судов предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при эксплуатации морского транспорта.

По состоянию на 23 декабря, мазут распространился на акваторию площадью 800 кв. м, сообщил Сергей Станичный, специалист по дистанционным методам исследования, сотрудничающий с Морспасслужбой. Спутниковые снимки показывают, что утечка мазута из кораблей продолжается. Распространение опасных веществ зависит от направления и силы ветра, а также от течений Черного моря.

Владимир Путин в ходе «Итогов года» назвал «большой бедой и катастрофой» последствия крушения танкеров. Он отметил, что над разрешением ситуации работают службы разных ведомств: Минтранс, МЧС, Минприроды. Кроме того, не остались в стороне и простые россияне. Так, к волонтерскому корпусу #МЫВМЕСТЕ по ликвидации последствий нефтяных загрязнений в Краснодарском крае по состоянию на 24 декабря 2024 года присоединились уже 10 тысяч человек. Среди них: добровольцы Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, Движения «Экосистема», участники Движения Первых, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Молодой Гвардии Единой России и Народного фронта.

Как заявил глава государства, проблема ликвидации последствий крушения танкеров должна быть разбита по времени как минимум на этапы. «Сейчас нужно все сделать для того, чтобы огородить этот участок бонами, не дать возможности расползаться этому пятну. Второе. Надо сделать все, чтобы убрать топливо, которое появляется на берегу», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

Он также пояснил, что топочный мазут имеет свойство при определенных температурах опускаться на дно. И в мае, при теплой погоде, он может подняться, в дальнейшем его выбросит на берег. Поэтому уже сейчас нужно готовиться к тому моменту, когда температура воды возрастет, а также вытаскивать затопленные танкеры на берег. «Очень рассчитываю на то, что время не будет упущено», – заключил глава государства.