  • Новость часаПремьер Гренландии заявил Трампу, что остров не продается
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как НЛО могут помешать Трампу

    Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние и внешние вопросы, ударив по дееспособности администрации нового президента.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Распятый солдат как символ современной Украины

    В истории с пытками и «распятием» за провинности в одной из бригад ВСУ, как в капле воды, отражается всё, что происходит с украинским обществом. Но самое главное – узнаём семена садизма и злобы, шакальего самодовольства, которое повсюду сеет украинская власть.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

    Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

    6 комментариев
    23 декабря 2024, 19:12 • Новости дня

    Ученые назвали площадь разлива мазута в Черном море

    Разлив нефтепродуктов в Черном море распространился на 800 кв. км акватории

    Tекст: Ольга Иванова

    Разлив нефтепродуктов после крушения танкеров у Керченского пролива достиг площади 800 кв. км, при этом утечка продолжается, что вызывает опасения по поводу загрязнения окружающей среды, сообщил специалист по дистанционным методам исследования, сотрудничающий с Морспасслужбой, Сергей Станичный.

    Как сообщает ТАСС, площадь разлива нефтепродуктов в Черном море вследствие крушения танкеров достигла 800 кв. км. Станичный отметил, что такое загрязнение фиксируется на различных участках акватории. «За все время общая площадь, на которой находили загрязнения [нефтепродуктами], составляет порядка 800 кв. км», – заявил он.

    Эти данные не означают, что дно моря загрязнено на всей указанной площади. Мазут оседает на отдельных участках, а площадь, где фиксировалось его присутствие, определена только по поверхностным слоям воды. Утечка с затонувшего танкера продолжается, как показывают спутниковые снимки. Траектория движения нефтепродуктов зависит от погодных условий, включая силу и направление ветра, а также от морских течений в регионе.

    Ранее в Крыму вывезли 15 тонн мазута после разлива загрязнений, к ликвидации которых присоединились более 5,5 тыс. волонтеров. На побережье Кубани после крушения танкеров обнаружены новые пятна мазута, которые фиксируются даже на очищенных участках, и их площади варьируются от трех до 50 квадратных метров.

    23 декабря 2024, 13:39 • Новости дня
    Путин: Льготная ипотека позволила выйти на рекордные темпы строительства жилья

    Tекст: Дарья Григоренко

    Льготная ипотека позволила выйти на рекордные темпы строительства жилья, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Льготные кредиты занимают весомую долю – порядка 16%, или свыше 17 трлн рублей, из них более 10 триллионов приходится на льготные ипотечные программы. Результат такой поддержки заметен, если взять субсидирование ипотеки, то в том числе с помощью этого инструмента сотни тысяч семей улучшили свои жилищные условия, а наш строительный комплекс вышел на рекордные объемы ввода жилья», – сказал глава государства.

    «Сегодня мы еще обсудим более подробно, как идет субсидирование кредитов, какой они дают эффект для работы предприятий, трудовых коллективов и целых отраслей, для расширения производственных возможностей нашей экономики», – отметил Путин, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Путин поручил донастроить льготные кредитные программы в России, «дополнительно нацелить их на обеспечение технологического суверенитета страны и развития экономики предложения», пишет ТАСС.

    «В том числе нужно проанализировать справедливость распределения рисков роста ключевой ставки между банками, заемщиками и федеральным бюджетом», – добавил президент.

    Он подчеркнул, что необходимо отслеживать эффективность льготного кредитования, вести мониторинг, что важно в условиях высокой ключевой ставки. Как указал российский лидер, нельзя допускать, чтобы финансовые лимиты по объявленным программам поддержки были исчерпаны.

    Ранее Путин предложил распространять льготную семейную ипотеку под 6% на вторичное жилье в регионах, где малодоступно новое строительство. В четверг российский лидер в ходе прямой линии и большой пресс-конференции отметил, что никаких лимитов по семейной ипотеке больше не будет.

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    23 декабря 2024, 10:07 • Новости дня
    СВР заявила о подготовке Санду плана военной операции в Приднестровье

    СВР: Президент Молдавии Санду планирует силовой захват ГРЭС в Приднестровье

    СВР заявила о подготовке Санду плана военной операции в Приднестровье
    @ IMAGO/ARCHEOPIX/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Молдавии Майя Санду инициировала разработку плана военной операции в Приднестровье, включая силовой захват Молдавской ГРЭС, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    Как заявили в Службе внешней разведки (СВР) России, Санду провела совещание с правительством страны по вопросам энергетической безопасности. В ходе совещания она предложила разработать план по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в регионе, передает ТАСС.

    В СВР отметили, что никто не может гарантировать, что Санду не попытается развязать реальную войну в регионе. Президент Молдавии была предупреждена о зависимости правобережной части страны от электроэнергии, поступающей с Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье, однако это не остановило ее. «Войдя в раж», как отметили в СВР, Санду потребовала подготовить силовой захват электростанции, передает РИА «Новости».

    Евросоюз, по данным СВР, не знает, как успокоить «эмоционально нестабильного» президента. В Брюсселе не готовы к вооруженному конфликту в Приднестровье, несмотря на желание иметь новую кризисную точку в зоне интересов России. Кроме того, близость границы ЕС делает ситуацию опасной.

    Ранее Служба внешней разведки России обвинила Евросоюз в дестабилизации и поляризации общества в Молдавии, что угрожает государственности республики.

    Власти Приднестровья предложили Молдавии совместно обратиться к России и Украине с просьбой сохранить поставки российского газа для обеспечения энергетической безопасности региона.

    Парламент Молдавии утвердил постановление о введении чрезвычайного положения на 60 дней из-за угрозы гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением транзита российского газа через Украину.

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    22 декабря 2024, 19:05 • Видео
    Еще две страны Евросоюза пошли против Киева

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал Киеву крупный конфликт в случае, если Украина, как собирается, остановит перекачку газа из России. В то же время вероятный будущий премьер Болгарии Бойко Борисов отказался от соглашения с Киевом об оборонном сотрудничестве, хотя раньше выступал «за». Для Владимира Зеленского настают плохие времена.

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    23 декабря 2024, 08:48 • Новости дня
    ВС России приблизились к крупнейшему угольному предприятию Украины

    ВС России осталось около 3 км до крупнейшего угольного предприятия Украины

    ВС России приблизились к крупнейшему угольному предприятию Украины
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Силовые структуры сообщили о приближении российских позиций к шахтоуправлению «Покровское» в ДНР на расстояние около трех километров, в связи с чем ВСУ начали эвакуацию населения из ближайших населенных пунктов.

    В силовых структурах отметили, что украинская сторона пытается усилить свою оборону в этом районе, активно занимаясь окапыванием, передает ТАСС.

    С учетом текущей ситуации ВСУ начали эвакуацию местного населения и административных органов из окрестных населенных пунктов. В частности, эвакуация затронула поселок Удачное, находящийся в непосредственной близости от шахтоуправления.

    Шахтоуправление «Покровское» является крупнейшим предприятием по добыче коксующегося угля, который играет ключевую роль в металлургической промышленности. Ежегодная добыча угля на этом предприятии составляет несколько миллионов тонн. Значительная часть продукции экспортируется в европейские страны, что подчеркивает экономическую значимость «Покровского» для Киева.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что ВСУ продолжают стягивать подкрепления на Васильевское направление, несмотря на значительные потери, что сродни самоубийству.

    13 декабря киевские власти объявили о принудительной эвакуации жителей села Малая Токмачка, расположенного на Ореховском направлении Запорожской линии фронта, из-за продвижения российских войск к окраинам населенного пункта.

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    23 декабря 2024, 00:39 • Новости дня
    Фицо назвал визит к Путину в Кремль реакцией на слова Зеленского

    Фицо заявил, что совершил визит в Москву в ответ на заявление Зеленского о прекращении транзита газа

    Фицо назвал визит к Путину в Кремль реакцией на слова Зеленского
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил Москву, чтобы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию с транзитом газа через Украину, который может быть прекращен после 1 января 2025 года в связи с позицией Владимира Зеленского.

    Как передает ТАСС, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил в своем микроблоге, что его визит в Москву был ответом на заявление Владимира Зеленского о прекращении транзита газа через Украину. Фицо заявил: «Моя сегодняшняя встреча стала реакцией на слова Владимира Зеленского, который мне в четверг на мой вопрос ответил, что он против любых вариантов транзита газа через Украину на нашу территорию».

    Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждалась возможность продолжения поставок российского газа в Словакию. По словам Фицо, «российский президент подтвердил готовность РФ и далее поставлять газ на запад и в Словакию, что в связи с позицией украинского президента станет практически невозможно после 1 января 2025 года».

    Кроме того, Фицо и Путин обсудили военную ситуацию на Украине и возможность скорейшего мирного завершения конфликта. Премьер-министр Словакии выразил намерение стандартизировать отношения между Словакией и Россией, что будет способствовать предстоящим мероприятиям, связанным с празднованием 80-летия окончания Второй мировой войны и Победы над фашизмом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал предположение о возможном обсуждении международных вопросов и транзита газа на встрече президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Москве. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил благодарность президенту России Владимиру Путину на русском языке перед началом переговоров в Кремле.

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    23 декабря 2024, 09:01 • Новости дня
    Генсек НАТО призвал Зеленского прекратить критиковать Шольца

    Генсек НАТО Рютте попросил Зеленского прекратить критику Шольца за отказ в поставке ракет Taurus

    Генсек НАТО призвал Зеленского прекратить критиковать Шольца
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что неоднократно обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить критику канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за отказа в поставке крылатых ракет Taurus.

    Рютте в интервью агентству DPA заявил о своих неоднократных просьбах к президенту Украины Владимиру Зеленскому остановить критику канцлера Германии Олафа Шольца. Как отмечает ТАСС, это связано с отказом Германии поставить Киеву крылатые ракеты Taurus.

    Рютте подчеркнул, что Германия является второй (после США) по объемам оказываемой Украине военной помощи страной, потратившей на это до 34 млрд евро. Он считает, что украинские власти должны быть благодарны Шольцу за такую поддержку.

    «Я часто говорил Зеленскому о том, чтобы он перестал критиковать Олафа Шольца, поскольку считаю это [критику] несправедливым», – заявил Рютте. Он добавил, что сам, в отличие от канцлера, принял бы решение в пользу передачи ракет Taurus и не ограничивал бы Киев в их применении. «Вообще, в целом мы знаем, что такие возможности очень важны для Украины», – отметил он, добавив, что окончательное решение по этому вопросу не за ним.

    Рютте также отметил свою готовность работать как с Олафом Шольцем, так и с лидером ХДС Фридрихом Мерцем, подчеркнув, что не хочет вмешиваться в текущую избирательную кампанию в Германии. Он подчеркнул важность понимания Германией, что ее ценности и коллективная безопасность стоят на кону в политике в отношении Украины.

    Досрочные парламентские выборы в Германии назначены на 23 февраля 2025 года, после чего будет сформировано новое правительство и избран новый канцлер. Рейтинг ХДС/ХСС сейчас составляет 30-33%, в то время как рейтинг СДПГ колеблется на уровне 15-17%.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц вновь заявил, что не допустит использования оружия против России и отказался от поставок ракет Taurus Украине, чтобы избежать эскалации конфликта.

    Шольц также выразил мнение, что украинцы в Германии должны активнее искать работу или возвращаться на родину.

    Генсек НАТО Марк Рютте, между тем, настаивает на предоставлении срочной помощи Украине, подчеркнув, что Россия может использовать зиму как оружие.

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    22 декабря 2024, 19:59 • Новости дня
    Сопредседатель АдГ Вайдель опережает конкурентов в гонке за пост канцлера Германии

    Вайдель обошла Мерца и Шольца в опросе популярности кандидатов на пост канцлера Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель стала лидером опроса INSA как самый популярный кандидат на пост канцлера Германии с 24% голосов, обойдя Фридриха Мерца и Олафа Шольца.

    Алиса Вайдель, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), стала самым популярным кандидатом на пост канцлера ФРГ, пишет РИА «Новости». По данным опроса института INSA, проведенного для газеты Bild, она получила 24% голосов опрошенных немцев. На втором месте оказался Фридрих Мерц от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с 20%.

    Действующий канцлер Олаф Шольц, представляющий социал-демократов, и вице-канцлер Роберт Хабек от «Зеленых» заняли третье и четвертое места соответственно, получив 15% и 14% голосов. Отмечается, что на прошлой неделе Вайдель и Мерц имели равную поддержку в 21%.

    Опрос проводился 18 и 19 декабря среди 1005 немцев, однако конкретная погрешность результатов не указана. Популярность Вайдель подчеркивает изменения в политических предпочтениях страны накануне выборов, запланированных на будущий год.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Бундестаг на внеочередном заседании выразил недоверие канцлеру Олафу Шольцу, что приводит к возможности проведения досрочных парламентских выборов в Германии. Отмечается, что из 717 депутатов, присутствующих на заседании, поддержку Шольцу выразили 207 человек, 116 воздержались. Однако против его запроса о доверии проголосовали 394 парламентария.

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    22 декабря 2024, 21:20 • Новости дня
    Трамп заявил о планах встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине

    Трамп заявил о возможной встрече с Путиным по Украине для прекращения конфликта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

    Об этом он сообщил на конференции Turning Point USA в Аризоне, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что Путин выразил желание встретиться с ним как можно скорее, и добавил: «Мы будем этого ждать, мы должны положить конец той войне».

    Ранее Трамп на пресс-конференции сообщил о намерении начать переговоры с Владимиром Путиным и представителями Украины для урегулирования конфликта на Украине.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о готовности России к контактам с Трампом и его командой, отметив при этом отсутствие предложений, учитывающих безопасность и права русскоязычного населения.

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    23 декабря 2024, 11:41 • Новости дня
    Иран назвал сроки подписания стратегического договора с Россией

    МИД Ирана допустил подписание стратегического договора с Россией в январе

    Иран назвал сроки подписания стратегического договора с Россией
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В январе 2025 года Москва и Тегеран могут подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    Он во время пресс-конференции уточнил, что подписание может состояться в конце месяца дей, который по иранскому календарю соответствует периоду с 21 декабря по 19 января по григорианскому календарю, пишет ТАСС.

    Багаи также отметил, что подписание договора будет осуществлено во время двусторонней встречи. Прямую трансляцию пресс-конференции вел телеканал SNN.

    Помимо этого, Багаи сообщил, что Иран не устанавливал прямых контактов с новым правительством Сирии. Он подчеркнул, что присутствие Ирана в Сирии было обусловлено борьбой с терроризмом и предотвращением распространения нестабильности в регионе.

    В ноябре замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия и Иран готовят новый договор о всеобъемлющем партнерстве, включающем сотрудничество в обороне и безопасности. В свою очередь, Иран подтвердил отсутствие проблем в вопросе заключения договора с Россией.

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    23 декабря 2024, 06:16 • Новости дня
    Командующий дальней авиацией рассказал о «воздушных хулиганах»

    Командующий дальней авиацией сообщил о селфи иностранных летчиков на фоне российских ракетоносцев над нейтральными водами

    Командующий дальней авиацией рассказал о «воздушных хулиганах»
    @ Нина Зотина/Фотохост-агентство/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Летчики иностранных государств, сопровождая российские стратегические ракетоносцы над нейтральными водами, иногда подходят настолько близко, что делают селфи на их фоне, сообщил генерал-майор Сергей Кувалдин.

    Генерал-майор Сергей Кувалдин, командующий дальней авиацией России, рассказал в интервью газете «Красная звезда» о ситуации с так называемыми «воздушными хулиганами». Как передает ТАСС, некоторые иностранные летчики, сопровождающие российские стратегические ракетоносцы над нейтральными водами, подходят ближе установленного расстояния и делают фотографии на их фоне. «К таким относимся очень внимательно и предельно осторожно», – отметил Кувалдин.

    Он подчеркнул, что российские летчики дальних бомбардировщиков обладают крепкими нервами и опытом общения с такими «гостями», и все их полеты сопровождаются истребителями. По его словам, взаимодействие с иностранными летчиками в воздухе чаще всего проходит корректно.

    Кувалдин заверил, что все российские экипажи выполняют полеты в нейтральных водах строго по запланированным маршрутам без нарушений государственной границы. На самолетах дальней авиации установлено современное навигационное оборудование, позволяющее выполнять полеты с высокой точностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Эт-Танф истребитель F-16 коалиции во главе с США опасно сблизился с российским Су-35. Истребитель Typhoon коалиции, возглавляемой США, опасно сблизился с российским Ан-30 в небе над провинцией Хомс. Над районом Эт-Танф истребитель-бомбардировщик F/A-18 коалиции США опасно сблизился с самолетом воздушного наблюдения Ан-30 ВКС России.

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    23 декабря 2024, 11:28 • Новости дня
    СМИ: Жена Асада подала на развод и запросила выезд из Москвы

    The Jerusalem Post: Жена Асада подала на развод и запросила выезд из Москвы

    СМИ: Жена Асада подала на развод и запросила выезд из Москвы
    @ Hassene Dridi/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Супруга свергнутого президента Сирии Башара Асада, Асма, подала на развод и запросила разрешение на выезд из Москвы, где пребывает в настоящее время, сообщили СМИ.

    Как пишет The Jerusalem Post, на данный момент российские власти рассматривают ее обращение. Асма, уроженка Лондона, планирует вернуться на родину в Британию, где она родилась и выросла. Отмечается, что это решение может быть связано с ее недовольством жизнью в Москве, передает Газета.Ru.

    Напомним, бывший президент Сирии Башар Асад скрывал от общественности роскошный образ жизни. Между тем в его президентском дворце обнаружили таблетки бензодиазепина, используемые для лечения тревожных расстройств и бессонницы.

    16 декабря Асад заявил, что оставался в Дамаске до раннего утра 8 декабря и покинул Сирию только вечером, координируя свои действия с российскими союзниками.

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    23 декабря 2024, 09:17 • Новости дня
    ОАК передала российским войскам новые Су-34 и Су-57
    ОАК передала российским войскам новые Су-34 и Су-57
    @ t.me/uac_ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в Ростех, передала российским войскам истребитель Су-57 и бомбардировщик Су-34, отличающийся высокими тактико-техническими характеристиками.

    Эти самолеты пополнят авиационный парк войск и будут использоваться для выполнения различных задач. Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, слова которого приводят в Telegram-канале компании, подчеркнул важность Су-34 для летчиков благодаря его высоким тактико-техническим и боевым характеристикам. По его словам, истребитель Су-57, прозванный «королем неба», является самой совершенной машиной в линейке оперативно-тактических самолетов.

    Глава ОАК Вадим Бадеха отметил, что Су-57 и Су-34 решают важнейшие задачи, демонстрируя свои маневренные и боевые качества. Он также отметил, что сотрудники ОАК продолжают интенсивно работать над выполнением гособоронзаказа, а компания гарантирует повышение заработной платы и развитие социальных программ.

    Су-57 – российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Он обладает рядом уникальных характеристик, включая сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение и радиопоглощающее покрытие, реализующее технологию «стелс». Интеллектуальные системы Су-57 позволяют ему частично брать на себя функции летчика, включая пилотирование и подготовку к применению оружия.

    В ноябре ОАК передала ВКС России партию новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые уже доказали эффективность в реальных боевых условиях.

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    23 декабря 2024, 12:49 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о возможных проблемах США из-за конфликта на Украине
    Генсек НАТО заявил о возможных проблемах США из-за конфликта на Украине
    @ Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил мнение, что продолжение конфликта на Украине может стать проблемой для США и угрожать их безопасности, учитывая сотрудничество России с КНДР, Ираном и Китаем.

    Рютте в интервью DPA подчеркнул, что ситуация усугубляется сотрудничеством России с КНДР, Ираном и Китаем, что увеличивает угрозы для США. Он также упомянул, что у Трампа еще нет окончательной стратегии по Украине. Генсек НАТО отметил, что конфликт имеет потенциал стать проблемой для Америки и что он стремится донести это до Трампа, передает ТАСС.

    На вопрос о возможности прекращения огня на Украине к июньскому саммиту НАТО, Рютте ответил, что предсказать это невозможно, но выразил надежду на улучшение позиций Украины для начала переговоров. Он подчеркнул необходимость поддерживать Украину в ее сложной ситуации, чтобы она могла занять сильную позицию на переговорах.

    Кроме того, Рютте отказался комментировать возможность отправки миротворческих сил на Украину, не желая спекулировать на эту тему.

    Ранее сообщалось, что украинские власти начали верить в возможность завершения конфликта на Украине после того, как Дональд Трамп вступит в должность президента США в 2025 году, полагаясь на вероятное мирное соглашение с Россией. Немецкий политолог Харли Шлангер сообщил, что западные страны все больше осознают проигрыш Украины в конфликте с Россией.

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    23 декабря 2024, 11:01 • Новости дня
    В Финляндии предложили Украине капитулировать для завершения конфликта

    Финский профессор Малинен заявил о необходимости капитуляции Украины для достижения мира

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина должна капитулировать, чтобы достичь мира, и стать нейтральным государством, признав потерю территорий, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

    Малинен сообщил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что для установления мира на Украине необходимо, чтобы украинская армия капитулировала. Его слова приводит телеканал «360».

    Он подчеркнул, что «на Украине не будет мира, пока ее вооруженные силы не сдадутся». Он также отметил, что оптимальным вариантом для украинского руководства может стать стремление к нейтральному статусу. Для достижения этой цели, по мнению Малинена, необходимо признать потерю территорий, сократить численность армии и выслать с территории Украины западные военные силы.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил надежду на увеличение шансов на мир на Украине с приходом Дональда Трампа к власти в США.

    20 декабря депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак препятствуют заключению мира с Россией, несмотря на готовность Москвы к диалогу.

    Коментарии (9)
    23 декабря 2024, 12:31 • Новости дня
    В Кремле опровергли слухи о разводе Башара и Асмы Асад
    В Кремле опровергли слухи о разводе Башара и Асмы Асад
    @ Hassan Ammar/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи арабских СМИ о разводе бывшего президента Сирии Башара Асада и заморозке его имущества.

    Песков прокомментировал появившиеся в арабских СМИ слухи о разводе Асада и якобы последующей заморозке его имущества. В ответ на просьбу подтвердить данную информацию, Песков ответил однозначно: «Нет, не соответствует», передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщили, что супруга свергнутого президента Сирии Башара Асада, Асма, подала на развод и запросила разрешение на выезд из Москвы, где пребывает в настоящее время.

    Коментарии (5)
    23 декабря 2024, 15:28 • Новости дня
    Китай предоставил данные для расследования обрывов кабелей на Балтике

    Китай направил документы и пригласил Европу к расследованию обрывов кабелей на Балтике

    Китай предоставил данные для расследования обрывов кабелей на Балтике
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Китай предоставил данные и документы для совместного расследования обрывов двух подводных кабелей в Балтийском море и пригласил Германию, Швецию, Финляндию и Данию к участию в расследовании.

    Как передает Reuters, пресс-секретарь китайского МИД Мао Нин прокомментировала сообщения Financial Times о том, что Швеция критиковала Китай за отказ предоставить полный доступ к расследованию и за запрет на осмотр подозрительного судна Yi Peng 3 прокурору. На прошлой неделе китайское судно было осмотрено представителями Германии, Швеции, Финляндии и Дании.

    Мао отметила, что для сотрудничества в расследовании судно Yi Peng 3 долгое время находилось на стоянке в датских водах. Однако с целью обеспечения физического и психологического здоровья экипажа судовладельцем было принято решение продолжить его рейс после консультаций. Китай уведомил все заинтересованные страны заранее и выразил готовность к дальнейшему взаимодействию.

    Подозрения в саботаже возникли после повреждения в ноябре двух волоконно-оптических кабелей, один из которых связывал Финляндию и Германию, а другой – Швецию и Литву. Это вызвало обеспокоенность по поводу безопасности критической инфраструктуры.

    Ранее китайское судно Yi Peng 3, подозреваемое в обрыве кабелей, покинуло Датский пролив и держит курс на Египет. До этого представители Финляндии, Швеции, Германии и Китая, а также датский наблюдатель, поднялись на борт Yi Peng 3 для проведения проверок. По данным западных СМИ, китайское судно якобы намеренно разорвало два критически важных кабеля в Балтийском море.

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