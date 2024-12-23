Ученые назвали площадь разлива мазута в Черном море

Разлив нефтепродуктов в Черном море распространился на 800 кв. км акватории

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает ТАСС, площадь разлива нефтепродуктов в Черном море вследствие крушения танкеров достигла 800 кв. км. Станичный отметил, что такое загрязнение фиксируется на различных участках акватории. «За все время общая площадь, на которой находили загрязнения [нефтепродуктами], составляет порядка 800 кв. км», – заявил он.

Эти данные не означают, что дно моря загрязнено на всей указанной площади. Мазут оседает на отдельных участках, а площадь, где фиксировалось его присутствие, определена только по поверхностным слоям воды. Утечка с затонувшего танкера продолжается, как показывают спутниковые снимки. Траектория движения нефтепродуктов зависит от погодных условий, включая силу и направление ветра, а также от морских течений в регионе.

Ранее в Крыму вывезли 15 тонн мазута после разлива загрязнений, к ликвидации которых присоединились более 5,5 тыс. волонтеров. На побережье Кубани после крушения танкеров обнаружены новые пятна мазута, которые фиксируются даже на очищенных участках, и их площади варьируются от трех до 50 квадратных метров.