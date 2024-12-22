В Крыму вывезли 15 тонн мазута после разлива

С побережья Черного моря в Крыму вывезли 15 тонн мазута после аварии танкеров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, в Крыму проводится масштабная операция по очистке побережья Черного моря от разлившегося мазута. После крушения танкеров было собрано 860 мешков загрязнений, из которых 493 уже вывезены, что составляет 14,8 тонны.

Работы по очистке продолжаются, особенно интенсивно они ведутся вблизи озера Тобечикское в Ленинском районе, где собрано около 100 мешков с мазутом. На месте работает постоянная оперативная группа, координирующая действия.

К ликвидации последствий привлекли около 350 человек и 33 единицы техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму возле Керчи и Тузлы произошел возможный выброс мазута, в результате которого были найдены первые пострадавшие птицы.