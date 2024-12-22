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В Крыму нашли первых пострадавших от разлива мазута птиц
На побережье Крыма нашли первых пострадавших от разлива мазута птиц
Первые пострадавшие от разлива мазута в Черном море птицы были обнаружены в районе Керчи, где сотрудники спасательного отряда нашли лебедя в мазуте в десяти метрах от берега.
На побережье Черного моря в Крыму начали находить пострадавших от разлива мазута птиц, сообщает ТАСС. Инцидент связан с крушением танкеров, из-за чего в море попали нефтепродукты. Спасатели обнаружили лебедя, который был покрыт мазутом и барахтался в воде, в районе центральной набережной Керчи.
Ленинский аварийно-спасательный отряд «Крым-спас» оперативно отреагировал, вытащив птицу на берег. Спасатели использовали лодку, чтобы добраться до лебедя, который находился всего в десяти метрах от берега. После этого лебедя передали специалистам Росприроднадзора для дальнейшей помощи и реабилитации.
Помимо лебедя, на данный момент была спасена еще одна птица, также пострадавшая из-за разлива нефтепродуктов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Керченского полуострова у мыса Змеиный и крепости Еникале произошел выброс мазута с потерпевшего крушение танкера, а к ликвидации нефтяных загрязнений присоединились более 5,5 тыс. волонтеров. Также стало известно о возможном выбросе мазута у Керчи и Тузлы.