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К ликвидации нефтяных загрязнений присоединились более 5,5 тыс. волонтеров
К волонтерскому корпусу #МЫВМЕСТЕ по ликвидации последствий нефтяных загрязнений в Краснодарском крае присоединились более 5,5 тыс. человек, включая волонтеров из различных регионов и организаций.
Среди них волонтеры Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ, движения «Экосистема», участники Всероссийского студенческого корпуса спасателей и другие организации. Волонтеры работают на участках от станции Благовещенская до центрального пляжа Анапы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Около 1 тыс. добровольцев прибыли из 20 муниципалитетов, включая Московскую, Курскую, Воронежскую и другие области. В Темрюкском районе и Анапе собрано более 3,3 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, очищено 19,6 км береговой линии.
Для пострадавших птиц действует пункт помощи в Витязево, где работают ветеринарные врачи и добровольцы. Команда спасателей Всероссийского студенческого корпуса участвует в ликвидации последствий совместно с волонтерами из различных регионов России.
Для проведения работ используется специальная техника, включая аварийно-спасательные автомобили и квадроциклы. Волонтеры оснащены необходимым оборудованием и снаряжением для развертывания оперативного штаба. Организовано размещение добровольцев в ВДЦ «Смена» с горячим питанием.
Движение Первых занимается сбором инвентаря для очистки береговой линии и спасения птиц, включая ветошь, моющие средства и защитное оборудование. Более 140 волонтеров Движения «Экосистема» участвуют в уборке загрязненных территорий, получая поддержку в оплате проезда и размещении.
Спасено уже более 150 птиц, которых отправляют на реабилитацию в Краснодар и другие специализированные реабилитационные центры. Разворачиваются новые пункты спасения животных и птиц.
В соответствии с графиком выездов к месту ликвидации последствий ЧС выехали еще восемь муниципалитетов – Лабинский, Кавказский, Усть-Лабинский, Калининский, Тбилисский, Тимашевский, Курганинский районы и город Горячий Ключ. Сегодня присоединились еще пять муниципалитетов – Кущевский, Новопокровский, Брюховецкий, Мостовский и Абинский районы.
Волонтеры «Единой России» помогли очистить от нефтепродуктов более 50 км береговой линии в Краснодарском крае. Они помогают также спасать птиц, которые пострадали от разлива топлива после аварии с танкерами в районе Керченского пролива. Более 2,5 тыс. активистов работают посменно, а всего штабу по ликвидации последствий нефтяных загрязнений, спасательным службам помогают почти семь тысяч человек.
15 волонтеров движения «Экосистема» очистили от мазута 30 метров территории в селе Витязево и 40 метров на особо охраняемой природной территории регионального значения природного парка «Анапская пересыпь». В общей сложности они собрали более 300 кг мазута.