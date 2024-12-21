На Керченском полуострове с потерпевших крушение танкеров выбросило мазут

Tекст: Вера Басилая

По словам Крючкова, на Керченском полуострове произошел выброс мазута на берег и в море. Инцидент случился в районе мыса Змеиный и крепости Еникале, передает ТАСС.

Для ликвидации последствий выброса в очистке берега задействованы силы федерального и регионального МЧС, Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и города Керчи. Два судна – «Максим Колосов» и «Анатолий Ткачев» – направлены морской спасательной службой для сбора мазутного пятна в акватории.

В ликвидации последствий задействованы 112 человек, два корабля и 12 единиц наземной техники. В администрации Керчи призывают жителей сообщать об обнаруженных мазутных пятнах в прибрежной зоне по телефонам ЕДДС города.

Ранее к ликвидации нефтяных загрязнений присоединились более 5,5 тыс. волонтеров. До этого повторные выбросы мазута зафиксированы на побережье Кубани у Анапы и Веселовки.

Между тем, ученые спрогнозировали появление нефтяного пятна у Крымского моста.