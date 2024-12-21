Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.13 комментариев
На Керченском полуострове произошел выброс мазута
На Керченском полуострове с потерпевших крушение танкеров выбросило мазут
На Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Еникале произошел выброс мазута с потерпевших крушение танкеров, сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.
По словам Крючкова, на Керченском полуострове произошел выброс мазута на берег и в море. Инцидент случился в районе мыса Змеиный и крепости Еникале, передает ТАСС.
Для ликвидации последствий выброса в очистке берега задействованы силы федерального и регионального МЧС, Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и города Керчи. Два судна – «Максим Колосов» и «Анатолий Ткачев» – направлены морской спасательной службой для сбора мазутного пятна в акватории.
В ликвидации последствий задействованы 112 человек, два корабля и 12 единиц наземной техники. В администрации Керчи призывают жителей сообщать об обнаруженных мазутных пятнах в прибрежной зоне по телефонам ЕДДС города.
Ранее к ликвидации нефтяных загрязнений присоединились более 5,5 тыс. волонтеров. До этого повторные выбросы мазута зафиксированы на побережье Кубани у Анапы и Веселовки.
Между тем, ученые спрогнозировали появление нефтяного пятна у Крымского моста.