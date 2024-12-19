Ученые спрогнозировали появление нефтяного пятна у Крымского моста

Нефтяное пятно в Черном море может достигнуть Крымского моста 21 декабря

Tекст: Дарья Григоренко

«Есть вероятность, что к 21 числу Тузлы коснется это загрязнение, а к 22 [декабря] есть вероятность, если ветер не поменяется, – Крыма. До Тузлы завтра к вечеру, скорее всего, дойдет», – отметил он, передает ТАСС.

Станичный добавил, что при этом такого массового выброса мазута, как на краснодарское побережье, уже не ожидается.

Ранее сообщалось, что в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на побережье Краснодарского края участвуют специалисты МЧС и волонтеры, всего собрано почти 67 тонн нефтепродуктов. Ученые взяли пробы воды и донных отложений у побережья Крыма, чтобы оценить последствия ЧП.