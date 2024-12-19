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Ученые спрогнозировали появление нефтяного пятна у Крымского моста
Нефтяное пятно в Черном море может достигнуть Крымского моста 21 декабря
Моделирование, учитывающее природные особенности района и погодные условия, показало, что к 21 декабря пятно из нефтепродуктов в Черном море достигнет Керченского пролива и Крымского моста, сообщил завотделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный.
«Есть вероятность, что к 21 числу Тузлы коснется это загрязнение, а к 22 [декабря] есть вероятность, если ветер не поменяется, – Крыма. До Тузлы завтра к вечеру, скорее всего, дойдет», – отметил он, передает ТАСС.
Станичный добавил, что при этом такого массового выброса мазута, как на краснодарское побережье, уже не ожидается.
Ранее сообщалось, что в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на побережье Краснодарского края участвуют специалисты МЧС и волонтеры, всего собрано почти 67 тонн нефтепродуктов. Ученые взяли пробы воды и донных отложений у побережья Крыма, чтобы оценить последствия ЧП.