К ликвидации разлива нефтепродуктов на Кубани приступили тысячи добровольцев

Волонтеры «Единой России», МГЕР и других движений приступили к очистке побережья в Анапе

В Краснодарском крае активисты из различных добровольческих организаций присоединились к ликвидации последствий нефтяных загрязнений, сообщает Telegram-канал «Молодежь Новороссийска».

Первая группа добровольцев из движения «Экосистемы» и молодежного центра Новороссийска приступила к работе по устранению разлива нефтепродуктов на берегах природного парка «Анапская пересыпь». Всего в мероприятии принимают участие 300 волонтеров из разных районов.

Движение Первых Краснодарского края задействовало более 1000 активистов и волонтеров. Детские волонтерские отряды занимаются сбором и поставкой необходимого инвентаря для очистки прибрежной зоны. Региональный штаб проекта #МЫВМЕСТЕ развернулся на базе «Центра молодежных инициатив», координируя работу по нескольким направлениям, включая обследование и выявление участков с нефтепродуктами и очистку береговой линии.

Сводная группа Народного фронта Краснодарского края прибыла в Анапу для оказания помощи. Активисты «Молодой Гвардии» Анапы активно занялись очисткой береговой полосы в районе Джемете, включая сбор загрязненного песка и установку барьеров для предотвращения распространения нефтепродуктов.

Добровольцы также помогают пострадавшим птицам, отмечая на карте места, где их находят, и доставляя их в оперативный штаб для лечения. Всего в Анапе обратилось к помощи более 4 тыс. волонтеров, из которых около 1 тыс. прибыли из других муниципалитетов.

Между тем на черноморском побережье МЧС выявило новые участки, загрязненные нефтепродуктами, передает Telegram-канал Объясняем.рф.

В МЧС сообщили, что численность группировки на Кубани увеличена до 2 тыс. 700 человек. Спасателями МЧС России и волонтерами собрано почти 67 тонн нефтепродуктов. Всего с начала работ – порядка 80 тонн и очищено более 8 км черноморского побережья.

В помощь спасателям направили 400 волонтеров, среди которых сотрудники администрации, муниципальных учреждений, предприятий муниципалитета, молодежь и казаки. Губернатор региона Вениамин Кондратьев отметил: «Все, кто задействован сейчас, остаются на местах столько, сколько будет нужно. Со своей стороны мы обеспечим все необходимые условия для эффективной работы. Спасибо каждому, кто вышел на расчистку нашего побережья по зову сердца».

Несмотря на шторм и сильный ветер, добровольцы, например, из Новороссийска, участвуют в уборке береговой линии. Волонтерам предоставили все необходимое: перчатки, лопаты, мешки и респираторы. В Витязево работает единый штаб по адресу Черноморская улица, 120б, где могут записаться желающие помочь.

Местные жители также спасают птиц, измазанных мазутом. Волонтеры отмечают места нахождения пострадавших птиц, чтобы доставить их в оперативный штаб и зоосалоны, где их моют и отправляют на реабилитацию в Новороссийск, Ставрополь и Москву.

Утилизацией мазутно-песчаной смеси займется агентство «Ртутная безопасность» в Абинском районе. Оно способно принять до 1,4 тыс. тонн смеси. «Транснефть» предоставила технику, а «Черномортранснефть» перевозит загрязненный песок для утилизации.

Активисты партии «Единая Россия» и Молодая гвардия «Единой России» (МГЕР) оказали значительную помощь в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края. Более 120 участников, в том числе муниципальные депутаты и секретари первичных отделений, прибыли на побережье Черного моря для оказания помощи, говорится на сайте партии.

Местные отделения партии активно занимаются закупкой и отправкой необходимого инвентаря для проведения работ. В список обеспеченных материалов вошли резиновая обувь, перчатки, мешки, лопаты и респираторы. Также в Витязево был открыт пункт по спасению птиц, где работают ветеринарные врачи и волонтеры, оказывая помощь пострадавшим животным.



