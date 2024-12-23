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На побережье Кубани обнаружили новые пятна мазута
На побережье Краснодарского края зафиксировали выбросы мазута на очищенных участках
Новые пятна мазута обнаружены на побережье Кубани после крушения танкеров, загрязнение фиксируется даже на очищенных участках, площади пятен варьируются от 3 до 50 квадратных метров, сообщили в оперштабе региона.
Согласно информации оперативного штаба региона, на протяжении всей береговой линии, где ранее проводились работы по очистке, снова наблюдаются выбросы мазута. Площадь загрязнений варьируется от 3 до 50 квадратных метров, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что спутниковый мониторинг не выявил загрязнений в рассчитанных точках, что свидетельствовало о возможном уменьшении утечки мазута из танкера. Однако Сергей Станичный, специалист по дистанционным методам исследования, сообщил, что юго-западный ветер вынес скопившийся в море мазут на берег между Анапой и Крымским мостом.
Загрязнение также зафиксировано в Черном море у Крыма, от входа в Керченский пролив до моста. Станичный отметил, что выбросы хорошо видны у мыса Такиль и мостом, но точное место их попадания на берег определить сложно. Утечка мазута из танкера продолжается, но ее объемы пока неизвестны.
Накануне в МЧС сообщили, что с побережья Черного моря в Крыму вывезены около 15 тонн мазута после разлива, вызванного крушением танкеров. 20 декабря на побережье Краснодарского края были снова выявлены участки загрязнения мазутом после происшествия с танкерами, опасные зоны зафиксированы у Анапы и в Темрюкском районе.