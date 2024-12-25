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В Новороссийске проверка пляжей не выявила следов мазута и нефтепродуктов
В Новороссийске после проведения утреннего мониторинга пляжей следов мазута и нефтепродуктов не обнаружено, несмотря на сообщения в социальных сетях.
Telegram-канал пресс-службы администрации Новороссийска сообщил, что в социальных сетях распространилась информация о возможном обнаружении мазута в прибрежной зоне. Однако, как передает пресс-служба, мониторинг городских пляжей, проведенный управлением курортов, не подтвердил эти данные.
В ходе утреннего мониторинга 25 декабря пляжей Мысхако, Широкая Балка, Суджукская коса и Алексино следов мазута не выявили. Также отдел экологии не обнаружил загрязнения нефтепродуктами на прибрежной полосе в Абрау-Дюрсо.
Кроме того, сообщений о выявленных пятнах в районе Новороссийска на данный момент не поступало. Все пляжи остаются чистыми, что подтверждено результатами регулярных проверок.
Напомним, разлив нефтепродуктов в Черном море распространился на 800 кв. км акватории. Сообщалось, что на побережье Краснодарского края обнаружили уже 21 погибшего дельфина. К ликвидации нефтяных загрязнений на Кубани присоединились 10 тыс. волонтеров.