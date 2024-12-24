К ликвидации нефтяных загрязнений на Кубани присоединились 10 тыс. волонтеров

Tекст: Валерия Городецкая

Участниками стали представители различных волонтерских организаций, таких как Движение «Экосистема», Всероссийский студенческий корпус спасателей и другие, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Добровольцы собрались из 41 города и района, включая Армавир, Геленджик и Горячий Ключ.

К акции также присоединились «Российское экологическое движение», СИБУР и Ведущая утилизирующая компания Екатеринбурга. С начала операции собрано свыше 21 тыс. тонн загрязненного нефтепродуктами песка и грунта в Темрюкском районе и Анапе. Отмечается, что 14,5 тыс. тонн уже вывезено на предприятия для утилизации.

По состоянию на 24 декабря начаты работы по очистке 43 км береговой линии. Более 370 единиц специальной техники задействованы в ликвидации последствий происшествия от станции Благовещенская до центрального пляжа Анапы. Добровольцы перемещают мешки с песком на расстояние не менее 30 метров от береговой линии для последующей транспортировки.

Ранее сообщалось, что волонтеры собрали около 1 тыс. мешков с мазутом на черноморских берегах. «Единая Россия» решила увеличить число волонтеров для очистки берегов Кубани. Волонтеры «Единой России» помогли очистить 50 км побережья от нефтепродуктов на Кубани.