Предстоящая в Германии избирательная кампания будет ожесточенной. Личные нападки и популистские обещания уже давно вытеснили фактическую политику, а раскол между партиями глубок, как никогда. Вопрос в том, как долго немцы будут терпеть этот политический театр.0 комментариев
Волонтеры собрали около 1 тыс. мешков с мазутом на черноморских берегах
Волонтеры очистили берега Анапы и Керчи от мазута, спасли более 900 птиц
Волонтеры из разных регионов России активно участвуют в ликвидации последствий разлива мазута на черноморских берегах, спасая птиц и собирая загрязненный песок.
В Telegram-канале добровольцев Керченского местного отделения ВСКС на ликвидации последствий ЧС в Керчи указано, что студенты Всероссийского студенческого корпуса спасателей очищают береговую линию в Керчи, собирая мазут и заботясь о пострадавших птицах.
Волонтеры из Краснодара уже собрали около 1 тыс. мешков с мазутом, указано в Telegram-канале «Россия. Кубань». Они также организовали сбор средств для закупки средств индивидуальной защиты, которые были переданы участникам ликвидации последствий. Активисты смогли обеспечить дополнительную технику для работы в Анапе, включая отправку самосвала.
В Анапе волонтеры создали песчаные насыпи для предотвращения попадания мешков с мазутом обратно в море, сообщается в Telegram-канале «Краснодарские известия».
Главный специалист центра молодежных инициатив Никита Черемных сообщил, что количество волонтеров увеличивается, и они обеспечиваются всем необходимым. Волонтеры получают горячее питание, а техника активно вывозит нефтепродукты.
Как сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, более 1 тыс. активистов партии и молодогвардейцев ежедневно участвуют в очистке пляжей Анапы и Темрюкского района, спасая более 900 птиц.
В Telegram-канале «Единая Россия» приведены его словам о том, что совместными усилиями уже удалось вывезти более 17 тыс. тонн загрязненного песка. В Керченском проливе планируется привлечь еще более 700 человек для ускорения процесса очистки.
Напомним, в Крыму вывезли 15 тонн мазута после разлива загрязнений, к ликвидации которых присоединились более 5,5 тыс. волонтеров. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о планах убрать весь мазут с пляжей до 1 февраля.