Волонтеры собрали около 1 тыс. мешков с мазутом на черноморских берегах

Волонтеры очистили берега Анапы и Керчи от мазута, спасли более 900 птиц

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале добровольцев Керченского местного отделения ВСКС на ликвидации последствий ЧС в Керчи указано, что студенты Всероссийского студенческого корпуса спасателей очищают береговую линию в Керчи, собирая мазут и заботясь о пострадавших птицах.

Волонтеры из Краснодара уже собрали около 1 тыс. мешков с мазутом, указано в Telegram-канале «Россия. Кубань». Они также организовали сбор средств для закупки средств индивидуальной защиты, которые были переданы участникам ликвидации последствий. Активисты смогли обеспечить дополнительную технику для работы в Анапе, включая отправку самосвала.



В Анапе волонтеры создали песчаные насыпи для предотвращения попадания мешков с мазутом обратно в море, сообщается в Telegram-канале «Краснодарские известия».

Главный специалист центра молодежных инициатив Никита Черемных сообщил, что количество волонтеров увеличивается, и они обеспечиваются всем необходимым. Волонтеры получают горячее питание, а техника активно вывозит нефтепродукты.

Как сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, более 1 тыс. активистов партии и молодогвардейцев ежедневно участвуют в очистке пляжей Анапы и Темрюкского района, спасая более 900 птиц.

В Telegram-канале «Единая Россия» приведены его словам о том, что совместными усилиями уже удалось вывезти более 17 тыс. тонн загрязненного песка. В Керченском проливе планируется привлечь еще более 700 человек для ускорения процесса очистки.

Напомним, в Крыму вывезли 15 тонн мазута после разлива загрязнений, к ликвидации которых присоединились более 5,5 тыс. волонтеров. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о планах убрать весь мазут с пляжей до 1 февраля.