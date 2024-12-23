Губернатор Кубани рассказал, когда пляжи полностью очистят от мазута

Губернатор Краснодарского края заявил о планах убрать весь мазут с пляжей до 1 февраля

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что необходимо предпринять все усилия для очистки пляжей в ближайший месяц, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение песка. В противном случае, по его словам, потребуется значительно больше времени и ресурсов для устранения последствий, сообщает РИА «Новости».

Авария произошла 15 декабря в районе Керченского пролива. Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение из-за шторма, в результате чего в Черное море вылилось около 3,7 тыс. тонн нефтепродуктов. По предварительным данным, оба судна перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута.

Ранее в Крыму вывезли 15 тонн мазута после разлива загрязнений, к ликвидации которых присоединились более 5,5 тыс. волонтеров. На побережье Кубани после крушения танкеров обнаружены новые пятна мазута, которые фиксируются даже на очищенных участках, и их площади варьируются от трех до 50 квадратных метров.