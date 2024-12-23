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«Единая Россия» решила увеличить число волонтеров для очистки берегов Кубани
Партия «Единая Россия» задействует более одной тысячи волонтеров для ликвидации последствий утечки нефтепродуктов на побережье Краснодарского края и планирует привлечь еще 700 человек, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
«Ежедневно на побережье выходят волонтеры и спецтехника. Спасено более 900 птиц, вывезено более 17 тыс. тонн загрязненного песка», – приводит слова Якушева Telegram-канал партии.
По его словам, планируется привлечь дополнительно более 700 человек, включая активистов первичных организаций, местных отделений и общественников, чтобы ускорить процесс полной очистки береговой линии.
Якушев отметил, что новые волонтеры помогут сократить время на полное восстановление территории.
Напомним, в Крыму вывезли 15 тонн мазута после разлива загрязнений, к ликвидации которых присоединились более 5,5 тыс. волонтеров. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о планах убрать весь мазут с пляжей до 1 февраля.