«Единая Россия» решила увеличить число волонтеров для очистки берегов Кубани

Tекст: Валерия Городецкая

«Ежедневно на побережье выходят волонтеры и спецтехника. Спасено более 900 птиц, вывезено более 17 тыс. тонн загрязненного песка», – приводит слова Якушева Telegram-канал партии.

По его словам, планируется привлечь дополнительно более 700 человек, включая активистов первичных организаций, местных отделений и общественников, чтобы ускорить процесс полной очистки береговой линии.

Якушев отметил, что новые волонтеры помогут сократить время на полное восстановление территории.

Напомним, в Крыму вывезли 15 тонн мазута после разлива загрязнений, к ликвидации которых присоединились более 5,5 тыс. волонтеров. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о планах убрать весь мазут с пляжей до 1 февраля.