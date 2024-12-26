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Полицию Магдебурга обвинили в халатности на ярмарке с жертвами
Полицейский автомобиль отсутствовал в Магдебурге в день наезда на людей
На рождественской ярмарке в Магдебурге полицейский автомобиль оказался не в том месте, что могло способствовать наезду на посетителей, в результате чего погибли пять человек.
Новостной портал tagesschau сообщил, что в Магдебурге полиция ошибочно разместила один из своих автомобилей на стоянке для такси вместо предусмотренного места. Это произошло 20 декабря во время рождественской ярмарки, когда водитель BMW совершил наезд на посетителей, в результате чего погибли пять человек и пострадали двести тридцать пять.
По данным МВД региона, полицейский автомобиль должен был находиться в одном из четырех специализированных мест вокруг ярмарки. Однако, согласно оперативной концепции, его отсутствие могло сыграть роль в трагедии. Почему автомобиль оказался не в том месте, пока неясно и является предметом дальнейшего расследования.
Кроме того, организаторам ярмарки предстоит ответить на вопросы о недостаточной концепции безопасности мероприятия. Ранее организация «Институт криминалистики Йены» подала иск в прокуратуру, обвиняя власти в содействии убийству и нанесению телесных повреждений из-за отсутствия технических заграждений, которые могли бы предотвратить трагедию.
Водитель BMW, направивший машину на людей, является выходцем из Саудовской Аравии. Он был задержан на месте преступления и находится в СИЗО. Мужчина прибыл в Германию в 2006 году и с 2016 года имеет статус политического беженца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, среди погибших в результате наезда автомобиля на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге россиян нет, однако информация о пострадавших еще уточняется, сообщили в посольстве России в Германии. Атака на рождественском рынке в Магдебурге поставила под сомнение способность властей Германии обеспечивать безопасность, усиливая недоверие к ним населения.
В автомобиле террориста из Саудовской Аравии, совершившего наезд на рождественской ярмарке в Магдебурге, было найдено завещание.