Власти Германии столкнулись с критикой после атаки в Магдебурге

Politico: На фоне атаки в Магдебурге усилилось недоверие жителей Германии к властям

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает Politico, атака на рождественский рынок в Магдебурге, в результате которой погибли пять человек, вызвала критику в адрес немецких властей за неспособность предотвратить нападение.

Подозреваемый, 50-летний беженец из Саудовской Аравии, выступавший против ислама и симпатизировавший правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), неоднократно высказывал свои намерения в интернете.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сообщила, что федеральные власти тщательно расследуют обстоятельства происшествия и планируют принять новые законы для усиления полиции. Однако выяснение новых фактов о недочетах в безопасности может лишь усилить недоверие избирателей, подчеркивает газета.

По данным пресс-агентства dpa, немецкая Федеральная уголовная полиция (BKA) еще с 2015 года получала предупреждения о возможной угрозе со стороны подозреваемого. Эти предупреждения поступали как от региональных властей, так и от Саудовской Аравии в 2023 году. Однако, по словам главы BKA Хольгера Мюнха, расследование оставалось «неконкретным».

Вскоре после атаки в интернете появились различные спекуляции и теории заговора. Глава компании X Илон Маск обвинил СМИ во лжи, заявив, что обвинения в исламофобии нападающего не соответствуют действительности. Министр экономики Германии Роберт Хабек, не упоминая Маска, призвал не верить пропагандистам в соцсетях.

Партия АдГ планирует использовать инцидент для усиления своей антимиграционной риторики. В понедельник в Магдебурге должен состояться митинг с участием лидеров партии, включая кандидата в канцлеры Алису Вайдель, которая считает, что инцидент стал следствием неконтролируемой миграции.

Во вторник стало известно что в автомобиле террориста из Саудовской Аравии, который совершил наезд на рождественской ярмарке в Магдебурге, было найдено завещание.

Канцлера Германии Олафа Шольца освистали на улице Магдебурга во время его визита на место теракта.

Саудовская Аравия предупреждала Германию о потенциальной угрозе со стороны Талеба А., однако его угрозы были недооценены.

Число погибших в результате наезда автомобиля увеличилось до пяти, включая маленького ребенка.

