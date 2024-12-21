Саудовская Аравия трижды предупреждала Германию о совершившем теракт в Магдебурге

Саудовская Аравия заявила, что трижды предупреждала Германию о совершившем теракт в Магдебурге

Tекст: Евгения Караваева

Власти Саудовской Аравии не менее трех раз предупреждали правоохранительные органы Германии о возможной угрозе, которая может исходить от Талеба А., передает ТАСС.

Напомним, он совершил наезд на посетителей рождественского рынка в Магдебурге, использовав свой автомобиль в качестве оружия. Официальные представители Саксонии-Анхальт и Магдебурга назвали инцидент терактом, в результате которого погибли не менее пяти человек и более 200 пострадали.

По данным журнала Der Spiegel, в декабре 2023 года в немецкие правоохранительные органы поступила жалоба на Талеба А. из-за его высказываний в соцсетях. В них он утверждал, что Германия «заплатит высокую цену» за предполагаемое преследование беженцев из Саудовской Аравии. Тем не менее, после анализа его сообщений, сотрудники ведомства по уголовным делам Саксонии-Анхальт не выявили угрозы и не предприняли никаких мер.

Талеб А., выходец из Саудовской Аравии, с 2006 года проживает в Германии, где получил статус беженца и работал врачом. Согласно Der Spiegel, он является заметной фигурой в саудовской общине ФРГ и проявляет симпатии к правой партии «Альтернатива для Германии». В своих социальных сетях Талеб А. не раз высказывал намерения совершать насильственные действия, что оставалось без внимания со стороны правоохранительных органов.

Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, число жертв теракта в Магдебурге возросло до пяти человек, а также сообщалось, что посол России выразил соболезнования после этого трагического события.

