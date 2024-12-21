Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.21 комментарий
Саудовская Аравия трижды предупреждала Германию о совершившем теракт в Магдебурге
Саудовская Аравия заявила, что трижды предупреждала Германию о совершившем теракт в Магдебурге
Саудовская Аравия предупреждала Германию о потенциальной угрозе со стороны Талеба А., который совершил наезд на рождественском рынке в Магдебурге, но его угрозы недооценили.
Власти Саудовской Аравии не менее трех раз предупреждали правоохранительные органы Германии о возможной угрозе, которая может исходить от Талеба А., передает ТАСС.
Напомним, он совершил наезд на посетителей рождественского рынка в Магдебурге, использовав свой автомобиль в качестве оружия. Официальные представители Саксонии-Анхальт и Магдебурга назвали инцидент терактом, в результате которого погибли не менее пяти человек и более 200 пострадали.
По данным журнала Der Spiegel, в декабре 2023 года в немецкие правоохранительные органы поступила жалоба на Талеба А. из-за его высказываний в соцсетях. В них он утверждал, что Германия «заплатит высокую цену» за предполагаемое преследование беженцев из Саудовской Аравии. Тем не менее, после анализа его сообщений, сотрудники ведомства по уголовным делам Саксонии-Анхальт не выявили угрозы и не предприняли никаких мер.
Талеб А., выходец из Саудовской Аравии, с 2006 года проживает в Германии, где получил статус беженца и работал врачом. Согласно Der Spiegel, он является заметной фигурой в саудовской общине ФРГ и проявляет симпатии к правой партии «Альтернатива для Германии». В своих социальных сетях Талеб А. не раз высказывал намерения совершать насильственные действия, что оставалось без внимания со стороны правоохранительных органов.
Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, число жертв теракта в Магдебурге возросло до пяти человек, а также сообщалось, что посол России выразил соболезнования после этого трагического события.