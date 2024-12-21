Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.13 комментариев
Посол России выразил соболезнования после теракта в Магдебурге
Посол России выразил соболезнования премьеру Саксонии-Анхальт из-за теракта на рождественском рынке
Посол России в Германии Сергей Нечаев выразил соболезнования премьер-министру Саксонии-Анхальт в связи с терактом в Магдебурге, где водитель умышленно наехал на людей, убив пять человек.
Нечаев направил соболезнования премьер-министру Саксонии-Анхальт Райнеру Хазелоффу в связи с трагическим инцидентом на рождественском рынке в Магдебурге, передает ТАСС.
В своем письме Нечаев подчеркнул, что новость о нападении глубоко шокировала и выразил решительное осуждение терроризма. Посол выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Подозреваемый в нападении, Талеб А., является выходцем из Саудовской Аравии. Он был задержан на месте преступления. Известно, что он прибыл в Германию в 2006 году и имеет постоянный вид на жительство. В 2016 году Талеб А. получил статус беженца в Германии, а автомобиль, на котором он совершил преступление, был взят в аренду.
Инцидент произошел в пятницу вечером, когда водитель BMW умышленно въехал в толпу на рождественском рынке в центре Магдебурга. В результате этого теракта погибли как минимум пять человек, а более 200 получили ранения. Власти Саксонии-Анхальт и Магдебурга квалифицировали произошедшее как террористический акт.