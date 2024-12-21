В результате теракта в Магдебурге погибли четыре человека

Полиция Магдебурга подтвердила гибель четырех человек после наезда автомобиля

Tекст: Евгения Караваева

Полиция немецкого города Магдебург в федеральной земле Саксония-Анхальт подтвердила гибель четырех человек в результате наезда автомобиля на посетителей рождественского рынка, передает ТАСС.

В результате ЧП пострадали 205 человек, из которых 41 находится в крайне тяжелом состоянии. Власти Саудовской Аравии осудили это нападение, назвав его терактом, и выразили солидарность с народом Германии.

В пятницу вечером водитель черного BMW умышленно направил машину в сторону посетителей рождественского рынка, что привело к многочисленным жертвам и пострадавшим. Ранее газета Bild писала, что число погибших может составлять 11 человек. Власти Саксонии-Анхальт и города Магдебург квалифицировали инцидент как теракт.

По информации газеты Welt, совершивший наезд – выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения. Он был задержан правоохранительными органами. Мужчина прибыл в Германию в 2006 году, работает врачом и имеет постоянный вид на жительство в стране. На данный момент власти рассматривают его как преступника-одиночку, и ранее он не был замечен в исламском экстремизме.

Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, американский предприниматель Илон Маск назвал канцлера Германии Олафа Шольца «некомпетентным дураком» в связи с терактом в Магдебурге.

