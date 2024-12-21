Число жертв теракта в Магдебурге возросло до пяти человек

Spiegel сообщил об увеличении числа погибших в результате теракта в Магдебурге до пяти человек

Tекст: Мария Иванова

Число жертв наезда автомобиля на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге возросло до пяти, сообщает Spiegel. Один из погибших – маленький ребенок. Инцидент произошел в пятницу вечером, когда автомобиль въехал в толпу.

Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф ранее сообщил о двух погибших, включая ребенка. Власти города также заявили о 68 пострадавших.

Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, действовавший в одиночку. По данным газеты Suddeutsche Zeitung, подозреваемый в 2016 году был признан беженцем и получил вид на жительство в Германии. В настоящий момент ведется расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и мотивы преступника, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что водитель направил автомобиль в людей на рождественском рынке в Магдебурге, что привело к гибели четырех человек и травмированию более 200 посетителей.