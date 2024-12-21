Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.2 комментария
Число жертв теракта в Магдебурге возросло до пяти человек
Spiegel сообщил об увеличении числа погибших в результате теракта в Магдебурге до пяти человек
Число погибших в результате наезда автомобиля на ярмарке в немецком Магдебурге увеличилось до пяти, включая маленького ребенка, пострадали 68 человек.
Число жертв наезда автомобиля на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге возросло до пяти, сообщает Spiegel. Один из погибших – маленький ребенок. Инцидент произошел в пятницу вечером, когда автомобиль въехал в толпу.
Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф ранее сообщил о двух погибших, включая ребенка. Власти города также заявили о 68 пострадавших.
Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, действовавший в одиночку. По данным газеты Suddeutsche Zeitung, подозреваемый в 2016 году был признан беженцем и получил вид на жительство в Германии. В настоящий момент ведется расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и мотивы преступника, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что водитель направил автомобиль в людей на рождественском рынке в Магдебурге, что привело к гибели четырех человек и травмированию более 200 посетителей.