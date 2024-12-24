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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германии предстоят самые грязные выборы в истории

    Предстоящая в Германии избирательная кампания будет ожесточенной. Личные нападки и популистские обещания уже давно вытеснили фактическую политику, а раскол между партиями глубок, как никогда. Вопрос в том, как долго немцы будут терпеть этот политический театр.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Распятый солдат как символ современной Украины

    В истории с пытками и «распятием» за провинности в одной из бригад ВСУ, как в капле воды, отражается всё, что происходит с украинским обществом. Но самое главное – узнаём семена садизма и злобы, шакальего самодовольства, которое повсюду сеет украинская власть.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как НЛО могут помешать Трампу

    Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние и внешние вопросы, ударив по дееспособности администрации нового президента.

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    24 декабря 2024, 09:50 • Новости дня

    Наехавший на толпу людей в Магдебурге террорист оставил завещание

    Der Spiegel: Террорист из Магдебурга завещал активы Красному Кресту Германии

    Tекст: Валерия Городецкая

    В автомобиле террориста из Саудовской Аравии, совершившего наезд на рождественской ярмарке в Магдебурге, было найдено завещание, пишет Der Spiegel.

    По данным Der Spiegel, документ не содержал политических заявлений, передает телеканал «360». Как предполагает издание, нападавший намеревался погибнуть после атаки.

    Согласно завещанию, все активы террориста должны быть переданы Германскому обществу Красного Креста.

    Кроме того, Der Spiegel отметил, что в социальной сети X мужчина неоднократно упоминал о своем желании уйти из жизни в 2024 году. Он также предупреждал других пользователей в личных сообщениях, что умрет в этом году.

    Напомним, в Магдебурге водитель BMW умышленно направил машину в толпу на рынке, что власти квалифицировали как теракт. Подозреваемый, выходец из Саудовской Аравии, прибыл в Германию в 2006 году и получил статус беженца в 2016 году. Посол России в Германии Сергей Нечаев выразил соболезнования премьер-министру Саксонии-Анхальт в связи с терактом.

    22 декабря 2024, 16:59 • Новости дня
    СМИ: BMW уволит сотрудников из-за нарушений при экспорте авто в Россию

    В BMW выявили нарушения при экспорте автомобилей в Россию

    СМИ: BMW уволит сотрудников из-за нарушений при экспорте авто в Россию
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    BMW обнаружила нарушения в экспорте автомобилей в Россию и уволила ответственных сотрудников, сообщило немецкое информагентство DPA.

    В компании BMW были выявлены нарушения, связанные с экспортом автомобилей в Россию, сообщает РИА «Новости». В результате внутреннего контроля в мюнхенском автопроизводителе были обнаружены данные нарушения, что привело к решению уволить сотрудников, ответственных за эти действия. Компания подтвердила, что дальнейшая продажа автомобилей была временно приостановлена.

    Сообщение BMW поддержало информацию издания Business Insider о том, что более 100 автомобилей были доставлены с завода BMW в Ганновере российским клиентам. Это произошло на фоне строгого эмбарго на поставку автомобилей в Россию, что делает происшествие особенно значимым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, автоконцерн Audi отключил российских дилеров от своего программного обеспечения, ограничив их доступ к важным инструментам для работы с автомобилями клиентов.

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    23 декабря 2024, 09:01 • Новости дня
    Генсек НАТО призвал Зеленского прекратить критиковать Шольца

    Генсек НАТО Рютте попросил Зеленского прекратить критику Шольца за отказ в поставке ракет Taurus

    Генсек НАТО призвал Зеленского прекратить критиковать Шольца
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что неоднократно обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить критику канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за отказа в поставке крылатых ракет Taurus.

    Рютте в интервью агентству DPA заявил о своих неоднократных просьбах к президенту Украины Владимиру Зеленскому остановить критику канцлера Германии Олафа Шольца. Как отмечает ТАСС, это связано с отказом Германии поставить Киеву крылатые ракеты Taurus.

    Рютте подчеркнул, что Германия является второй (после США) по объемам оказываемой Украине военной помощи страной, потратившей на это до 34 млрд евро. Он считает, что украинские власти должны быть благодарны Шольцу за такую поддержку.

    «Я часто говорил Зеленскому о том, чтобы он перестал критиковать Олафа Шольца, поскольку считаю это [критику] несправедливым», – заявил Рютте. Он добавил, что сам, в отличие от канцлера, принял бы решение в пользу передачи ракет Taurus и не ограничивал бы Киев в их применении. «Вообще, в целом мы знаем, что такие возможности очень важны для Украины», – отметил он, добавив, что окончательное решение по этому вопросу не за ним.

    Рютте также отметил свою готовность работать как с Олафом Шольцем, так и с лидером ХДС Фридрихом Мерцем, подчеркнув, что не хочет вмешиваться в текущую избирательную кампанию в Германии. Он подчеркнул важность понимания Германией, что ее ценности и коллективная безопасность стоят на кону в политике в отношении Украины.

    Досрочные парламентские выборы в Германии назначены на 23 февраля 2025 года, после чего будет сформировано новое правительство и избран новый канцлер. Рейтинг ХДС/ХСС сейчас составляет 30-33%, в то время как рейтинг СДПГ колеблется на уровне 15-17%.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц вновь заявил, что не допустит использования оружия против России и отказался от поставок ракет Taurus Украине, чтобы избежать эскалации конфликта.

    Шольц также выразил мнение, что украинцы в Германии должны активнее искать работу или возвращаться на родину.

    Генсек НАТО Марк Рютте, между тем, настаивает на предоставлении срочной помощи Украине, подчеркнув, что Россия может использовать зиму как оружие.

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    23 декабря 2024, 20:05 • Видео
    Фицо в Москве и новая истерика Зеленского

    Владимир Зеленский потребовал от спецслужб Словаки проверить деятельность премьера этой страны Роберта Фицо. Повод – визит словацкого политика в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это уже вторая истерика Зеленского из-за словаков в последние дни, а дальше будет только хуже.

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    22 декабря 2024, 19:59 • Новости дня
    Сопредседатель АдГ Вайдель опережает конкурентов в гонке за пост канцлера Германии

    Вайдель обошла Мерца и Шольца в опросе популярности кандидатов на пост канцлера Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель стала лидером опроса INSA как самый популярный кандидат на пост канцлера Германии с 24% голосов, обойдя Фридриха Мерца и Олафа Шольца.

    Алиса Вайдель, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), стала самым популярным кандидатом на пост канцлера ФРГ, пишет РИА «Новости». По данным опроса института INSA, проведенного для газеты Bild, она получила 24% голосов опрошенных немцев. На втором месте оказался Фридрих Мерц от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с 20%.

    Действующий канцлер Олаф Шольц, представляющий социал-демократов, и вице-канцлер Роберт Хабек от «Зеленых» заняли третье и четвертое места соответственно, получив 15% и 14% голосов. Отмечается, что на прошлой неделе Вайдель и Мерц имели равную поддержку в 21%.

    Опрос проводился 18 и 19 декабря среди 1005 немцев, однако конкретная погрешность результатов не указана. Популярность Вайдель подчеркивает изменения в политических предпочтениях страны накануне выборов, запланированных на будущий год.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Бундестаг на внеочередном заседании выразил недоверие канцлеру Олафу Шольцу, что приводит к возможности проведения досрочных парламентских выборов в Германии. Отмечается, что из 717 депутатов, присутствующих на заседании, поддержку Шольцу выразили 207 человек, 116 воздержались. Однако против его запроса о доверии проголосовали 394 парламентария.

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    23 декабря 2024, 19:45 • Новости дня
    Эксперт: Поставка Германией танков Leopard указывает на подготовку ВСУ к новой авантюре

    Эксперт связал поставку Украине танков Leopard с подготовкой новой авантюры ВСУ

    Эксперт: Поставка Германией танков Leopard указывает на подготовку ВСУ к новой авантюре
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Роман Крецул

    Поставленные Германией танки Leopard 1A5 будут выведены в резерв, чтобы затем принять участие в очередной авантюре ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Роман Шкурлатов. Ранее правительство Германии обновило список поставленных ВСУ вооружений, в который вошли 15 танков Leopard 1A5 и 30 бронетранспортеров.

    «Насколько известно, ВСУ уже подготовили к наступлению две бригады, обученные на Западе. Однако пока их держат в резерве, равно как и некоторое количество западной техники. На этом фоне можно предположить, что и поставленные сейчас танки тоже бросят в очередную авантюру», – сказал Роман Шкурлатов, председатель общественной организации «Офицеры России».

    По мнению эксперта, всю полученную технику ВСУ пока будут придерживать для формирования ударного кулака. «Наступление нужно Зеленскому. Так противник попытается получить более выгодную переговорную позицию. Не исключаю, что в их планах оккупация каких-то наших территорий, дабы в дальнейшем использовать их для торга. Тем более что на Украине понимают – мир в любом случае неизбежен. Трамп взял курс на мир, и он дожмет киевские власти», – заключил Шкурлатов.

    Ранее правительство Германии обновило список вооружений, отправленных Украине. В перечень вошли 15 танков Leopard 1A5, переданных совместно с Данией. Новый пакет военной помощи также включает 30 бронетранспортеров с защитой от мин и нападений из засад, боеприпасы для танков Leopard 2 и Leopard 1.

    В перечень также вошли две системы ПВО IRIS-T в вариациях SLS и SLM, а также две пусковые установки Patriot. Помимо этого, Берлин передал Киеву 30 разведывательных беспилотников Vector с запчастями, 24 разведывательных дрона RQ-35 Heidrun и 14 HORNET XR.

    Генсек НАТО Марк Рютте ранее сообщил, что неоднократно обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить критику канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за отказа в поставке крылатых ракет Taurus. Рютте подчеркнул, что Германия является второй после США по объемам оказываемой Украине военной помощи страной, потратившей на это до 34 млрд евро. Он считает, что украинские власти должны быть благодарны Берлину за такую поддержку.

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    23 декабря 2024, 21:24 • Новости дня
    Германия остановила проекты в Грузии

    Германия остановила проекты в Грузии на 237 млн евро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия остановила финансирование проектов в Грузии на сумму 237 млн евро из-за отказа страны от евроинтеграции и подавления протестов.

    Посол Германии в Тбилиси Петер Фишер заявил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что его страна приостановила проекты в Грузии общей стоимостью 237 млн евро, передает ТАСС.

    По его словам, это решение связано с изменением политического курса Грузии, направленного на сворачивание евроинтеграции и подавление протестов.

    По словам посла, прекращено финансирование проектов, связанных с развитием зеленого водорода, энергетической сети и водной инфраструктуры в Батуми. Он уточнил, что министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии под руководством Свеньи Шульце приняло такое решение в ответ на действия Грузии.

    Ранее Еврокомиссия предложила отменить «безвиз» для грузинских дипломатов. Избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили призвал ЕС к взаимному уважению. Он подтвердил стремление страны в Евросоюз, отметив при этом неоднократные оскорбления в адрес Тбилиси со стороны евробюрократии.

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    21 декабря 2024, 19:17 • Новости дня
    Шольца освистали во время визита на место теракта в Магдебурге

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлера Германии Олафа Шольца освистали на улице Магдебурга, когда он посетил место теракта, где автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке, в результате чего погибли пятеро и ранены более 200 человек.

    Канцлер Германии Олаф Шольц столкнулся с выражением осуждения во время своего визита в Магдебург, где накануне произошел теракт.

    Как сообщает РИА «Новости», в соцсетях появилось видео, на котором видно, как люди освистывают и освещают криками канцлера, идущего к месту трагедии. Это событие вызвало волну обсуждений и критики в адрес правительства.

    В пятницу вечером в Магдебурге автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке, в результате чего погибли пять человек и более 200 получили ранения.

    Премьер-министр земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф подтвердил масштабы трагедии и выразил соболезнования пострадавшим и их семьям. Это происшествие шокировало как Германию, так и мировую общественность.

    Полиция предполагает, что атаку совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. Издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что подозреваемый получил статус беженца в июле 2016 года и имел вид на жительство в Германии. Журнал Spiegel добавил, что власти Саудовской Аравии трижды предупреждали немецкие органы безопасности о потенциальной угрозе, исходящей от этого человека, но предупреждения остались без должного внимания.

    Американский предприниматель Илон Маск назвал канцлера Германии Олафа Шольца «некомпетентным дураком» в связи с терактом в немецком Магдебурге.

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    23 декабря 2024, 17:52 • Новости дня
    Германия и Дания передали Украине 15 танков Leopard 1A5

    Германия и Дания поставили Украине 15 танков Leopard 1A5 и запасные части

    Германия и Дания передали Украине 15 танков Leopard 1A5
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Германия и Дания предоставили Украине 15 танков Leopard 1A5 с запасными частями в рамках совместного проекта, а также другие вооружения, включая 30 бронетранспортеров и две зенитные самоходные установки Gepard.

    Как сообщает ТАСС, правительство Германии обновило список вооружений, переданных Украине. В перечень вошли 15 танков Leopard 1A5, переданных совместно с Данией. Помимо танков, Украине были поставлены и запасные части.

    Новый пакет военной помощи также включает 30 бронетранспортеров с защитой от мин и нападений из засад, боеприпасы для танков Leopard 2 и Leopard 1, которые поступили из запасов бундесвера и промышленности.

    Кроме танков, Германия передала Украине две зенитные самоходные установки Gepard и запасные части к ним, 65 тыс. боеприпасов для Gepard, а также две радиолокационные станции TRML-4D. Эти поставки являются частью продолжающейся поддержки украинских вооруженных сил со стороны Германии и ее союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина получит пакет военной помощи на 650 млн евро, который будет включать системы ПВО IRIS-T, танки Leopard-1 и беспилотники, а также зимнюю одежду для украинских военных.

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    23 декабря 2024, 18:07 • Новости дня
    ФРГ передала Украине системы ПВО IRIS-T и пусковые установки Patriot
    ФРГ передала Украине системы ПВО IRIS-T и пусковые установки Patriot
    @ imago-images/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия обновила перечень вооружений для Украины, добавив две системы ПВО IRIS-T и две пусковые установки Patriot, а также ряд других военных комплектующих.

    В новый список вошли две системы ПВО IRIS-T в вариациях SLS и SLM, а также две пусковые установки Patriot. Об этом стало известно из списка военной помощи украинским вооруженным силам, опубликованного на сайте правительства Германии, передает ТАСС.

    Кроме систем ПВО и пусковых установок, в новый пакет вооружений вошли ракета для IRIS-T SLM и управляемая ракета AIM-9L/I-1 Sidewinder. Также Германия передала Украине самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 с запасными частями и 52 тыс. артснарядов калибра 155 мм.

    Помимо этого, Берлин передал Киеву 30 разведывательных беспилотников Vector с запчастями, 24 разведывательных дрона RQ-35 Heidrun и 14 HORNET XR. Таким образом, Германия продолжает оказывать значительную военную поддержку украинским вооруженным силам.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал расходы Европы и США на Украину «кошмарной суммой».

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    22 декабря 2024, 15:04 • Новости дня
    Писториус призвал Германию готовиться к угрозе из России

    Министр обороны Германии Писториус потребовал готовности к российской угрозе

    Tекст: Ольга Иванова

    Борис Писториус, немецкий министр обороны, подчеркнул необходимость подготовки Германии к возможной угрозе со стороны России, отметив важность уверенного противостояния, пишет немецкое издание Die Welt.

    Писториус сделал заявление о важности подготовки страны к возможной угрозе со стороны России, сообщает РИА «Новости». В своей речи он подчеркнул необходимость уверенно противостоять этой угрозе. Писториус отметил, что игнорирование проблемы лишь усугубит ситуацию.

    Министр отметил, что Германия должна принимать всерьез подобные вызовы, поскольку их игнорирование может привести к увеличению угрозы. Писториус выразил уверенность, что подготовка к противодействию является важной частью национальной безопасности. Это заявление подчеркивает необходимость усиления оборонных мер и стратегического планирования в условиях текущих геополитических вызовов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в интервью с Павлом Зарубиным президент России Владимир Путин обратил внимание на важность недопущения запугивания людей угрозой третьей мировой войны, ранее СМИ передавали аналогичные заявления, что такая риторика может быть вредной для общества, также он подчеркнул необходимость сдержанности в международных делах, особенно в условиях глобальной нестабильности.

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    21 декабря 2024, 17:42 • Новости дня
    Саудовская Аравия трижды предупреждала Германию о совершившем теракт в Магдебурге

    Саудовская Аравия заявила, что трижды предупреждала Германию о совершившем теракт в Магдебурге

    Tекст: Евгения Караваева

    Саудовская Аравия предупреждала Германию о потенциальной угрозе со стороны Талеба А., который совершил наезд на рождественском рынке в Магдебурге, но его угрозы недооценили.

    Власти Саудовской Аравии не менее трех раз предупреждали правоохранительные органы Германии о возможной угрозе, которая может исходить от Талеба А., передает ТАСС.

    Напомним, он совершил наезд на посетителей рождественского рынка в Магдебурге, использовав свой автомобиль в качестве оружия. Официальные представители Саксонии-Анхальт и Магдебурга назвали инцидент терактом, в результате которого погибли не менее пяти человек и более 200 пострадали.

    По данным журнала Der Spiegel, в декабре 2023 года в немецкие правоохранительные органы поступила жалоба на Талеба А. из-за его высказываний в соцсетях. В них он утверждал, что Германия «заплатит высокую цену» за предполагаемое преследование беженцев из Саудовской Аравии. Тем не менее, после анализа его сообщений, сотрудники ведомства по уголовным делам Саксонии-Анхальт не выявили угрозы и не предприняли никаких мер.

    Талеб А., выходец из Саудовской Аравии, с 2006 года проживает в Германии, где получил статус беженца и работал врачом. Согласно Der Spiegel, он является заметной фигурой в саудовской общине ФРГ и проявляет симпатии к правой партии «Альтернатива для Германии». В своих социальных сетях Талеб А. не раз высказывал намерения совершать насильственные действия, что оставалось без внимания со стороны правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, число жертв теракта в Магдебурге возросло до пяти человек, а также сообщалось, что посол России выразил соболезнования после этого трагического события.

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    23 декабря 2024, 10:29 • Новости дня
    Маск назвал партию АдГ спасением для Германии

    Washington Post: Маск назвал партию АдГ спасением для Германии

    Маск назвал партию АдГ спасением для Германии
    @ Allison Robbert/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американский бизнесмен Илон Маск выразил поддержку ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), заявив, что «только АдГ может спасти Германию».

    Маск выразил поддержку АдГ, пишет Washington Post. Издание отмечает, что партия классифицирована немецкой разведкой как подозреваемая в экстремизме организация.

    Тем не менее в своем посте на платформе X (ранее Twitter, заблокирован в России) Маск написал: «Только АдГ может спасти Германию».

    Маск часто делится своими мнениями о политике и бизнесе в соцсетях, но его высказывания стали особенно влиятельны после сближения с избранным президентом Дональдом Трампом. Он активно сотрудничает с Трампом, участвуя в телефонных переговорах с иностранными лидерами и оказывая поддержку его политическим инициативам, что делает его посты в X важным индикатором его политической позиции.

    Поддержка АдГ со стороны Маска происходит на фоне приближающихся выборов в Германии в феврале, после того как канцлер Олаф Шольц потерял доверие в результате голосования.

    АдГ лидирует в возрождении крайне правых в Германии, отмечает газета. Маск же демонстрирует все более правый уклон в своих политических взглядах. Бизнесмен также поддерживает других видных правых лидеров по всему миру, включая президента Аргентины Хавьера Милея и бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алиса Вайдель из партии «Альтернатива для Германии» стала лидером опроса INSA как самый популярный кандидат на пост канцлера Германии с 24% голосов, обойдя Фридриха Мерца и Олафа Шольца.

    Ранее партия «Альтернатива для Германии» и Алиса Вайдель предложили провести референдум о выходе страны из Европейского союза и еврозоны, указав на разрушительное влияние политики ЕС на автомобильную отрасль Германии.

    А Тино Крупалла, сопредседатель партии, заявил, что НАТО должно учитывать интересы всех европейских стран, включая Россию, иначе Германия должна пересмотреть свое членство в альянсе.

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    21 декабря 2024, 13:05 • Новости дня
    Число жертв теракта в Магдебурге возросло до пяти человек

    Spiegel сообщил об увеличении числа погибших в результате теракта в Магдебурге до пяти человек

    Tекст: Мария Иванова

    Число погибших в результате наезда автомобиля на ярмарке в немецком Магдебурге увеличилось до пяти, включая маленького ребенка, пострадали 68 человек.

    Число жертв наезда автомобиля на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге возросло до пяти, сообщает Spiegel. Один из погибших – маленький ребенок. Инцидент произошел в пятницу вечером, когда автомобиль въехал в толпу.

    Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф ранее сообщил о двух погибших, включая ребенка. Власти города также заявили о 68 пострадавших.

    Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, действовавший в одиночку. По данным газеты Suddeutsche Zeitung, подозреваемый в 2016 году был признан беженцем и получил вид на жительство в Германии. В настоящий момент ведется расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и мотивы преступника, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что водитель направил автомобиль в людей на рождественском рынке в Магдебурге, что привело к гибели четырех человек и травмированию более 200 посетителей.

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    23 декабря 2024, 11:31 • Новости дня
    МИД назвал политическим решение ФРГ признать угрозой сотрудников Первого канала

    Посол России назвал политическим решение ФРГ признать угрозой сотрудников Первого канала

    Tекст: Вера Басилая

    Решение признать сотрудников Первого канала угрозой нацбезопасности нарушает свободу слова и является беспрецедентным шагом, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что решение германской стороны объявить сотрудников берлинского корпункта Первого канала угрозой национальной безопасности является беспрецедентным, передает ТАСС.

    «Это прямое нарушение свободы слова, СМИ, прав российских журналистов», – заявил Нечаев.

    Он добавил, что считает это политическим решением, наказанием за успешную профессиональную деятельность и трансляцию мнения, отличного от местного мейнстрима.

    Дипломат также сообщил, что несколько российских журналистов, аккредитованных в Германии, сталкиваются с проблемами.

    Кроме того, Нечаев отметил, что власти Германии не поддерживают контактов с российской стороной по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Канцлер Шольц назвал взрывы терактом и потребовал привлечь виновных к ответственности, однако, по словам Нечаева, расследование не продвигается и правительство ФРГ ситуацию не комментирует, ссылаясь на Генпрокуратуру.

    Ранее власти Германии закрыли бюро Первого канала в Берлине и предписали сотрудникам уехать из страны, в ответ МИД России обязал немецких журналистов ARD покинуть Россию.

    Позже официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер заявил, что российские журналисты Первого канала смогут продолжать свою деятельность в Германии, несмотря на недавние заявления о возможном закрытии их корпункта в Берлине.

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    21 декабря 2024, 12:41 • Новости дня
    Германия поддержала возвращение России на международные турниры по футболу

    Генсек РФС заявил о поддержке Германией возвращения России на международную арену

    Tекст: Евгения Караваева

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что Германия выступает за возвращение России на международные спортивные соревнования, тогда как около 30% стран против этого.

    Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возможном возвращении России на международные спортивные соревнования. Как сообщает RT, некоторые страны, такие как Германия, выражают поддержку этому шагу.

    Митрофанов отметил, что во время визита в Болгарию он заметил, что представители этой страны поддерживают возвращение России. «Все поддерживают и ждут возвращения России. Все, с кем общались в Болгарии», – говорил он.

    По его словам, кроме Германии, другие государства, такие как Норвегия и Швеция, не возражают против возвращения России, хотя и ожидают решения от УЕФА по ряду вопросов. В то же время Дания является одной из стран, выступающих против.

    Митрофанов также подчеркнул, что около 30% стран в целом выступают против возвращения России на международную арену.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение о возвращении российских клубов и сборных в международные футбольные турниры через два года после окончания СВО.

    На встрече президентов и генсеков федераций большинство членов УЕФА поддержало участие российских сборных U17 в международных матчах на нейтральных полях.

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    21 декабря 2024, 16:31 • Новости дня
    Кабмин ФРГ опроверг слухи о визите Шольца в Москву

    Пресс-служба правительства ФРГ назвала вымыслом сообщения о поездке Шольца в Россию

    Tекст: Мария Иванова

    В пресс-службе правительства Германии опровергли слухи о возможном визите канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву, назвав сообщения об этом вымыслом.

    Сообщения СМИ о возможном визите канцлера Олафа Шольца в Москву не соответствуют действительности, передает РИА «Новости». Пресс-служба правительства Германии заявила, что слухи о предполагаемых планах канцлера посетить Россию являются вымыслом.

    Ранее издание Spiegel сообщило, что в оппозиционном Христианско-демократическом союзе (ХДС) распространились слухи о возможной поездке Шольца в Москву с целью «мирной миссии». Эти слухи вызвали широкий резонанс, но официальные представители ФРГ категорически опровергли их.

    «Сообщения о предполагаемых планах канцлера поехать в Россию являются вымыслом», – заявила представитель пресс-службы правительства Германии агентству.

    Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство предложением президента Польши Анджея Дуды по вопросу конфискации и использования замороженных российских активов.

    Между тем американский предприниматель Илон Маск в связи с терактом в немецком Магдебурге назвал канцлера Германии Олафа Шольца «некомпетентным дураком».

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