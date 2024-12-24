Предстоящая в Германии избирательная кампания будет ожесточенной. Личные нападки и популистские обещания уже давно вытеснили фактическую политику, а раскол между партиями глубок, как никогда. Вопрос в том, как долго немцы будут терпеть этот политический театр.0 комментариев
Наехавший на толпу людей в Магдебурге террорист оставил завещание
Der Spiegel: Террорист из Магдебурга завещал активы Красному Кресту Германии
В автомобиле террориста из Саудовской Аравии, совершившего наезд на рождественской ярмарке в Магдебурге, было найдено завещание, пишет Der Spiegel.
По данным Der Spiegel, документ не содержал политических заявлений, передает телеканал «360». Как предполагает издание, нападавший намеревался погибнуть после атаки.
Согласно завещанию, все активы террориста должны быть переданы Германскому обществу Красного Креста.
Кроме того, Der Spiegel отметил, что в социальной сети X мужчина неоднократно упоминал о своем желании уйти из жизни в 2024 году. Он также предупреждал других пользователей в личных сообщениях, что умрет в этом году.
Напомним, в Магдебурге водитель BMW умышленно направил машину в толпу на рынке, что власти квалифицировали как теракт. Подозреваемый, выходец из Саудовской Аравии, прибыл в Германию в 2006 году и получил статус беженца в 2016 году. Посол России в Германии Сергей Нечаев выразил соболезнования премьер-министру Саксонии-Анхальт в связи с терактом.