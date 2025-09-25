Путин заявил о наступлении нового этапа в мировой энергетике

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, все больше стран и крупных компаний рассматривают атомную энергетику как важнейший ресурс для долгосрочного ускоренного развития. Он отметил, что в обществе формируется новый взгляд на атомную энергетику как на экологически чистую технологию, предоставляющую значительные перспективы.

«Все больше стран, крупных компаний видят в мировом атоме важнейший энергетический ресурс для долгосрочного ускоренного развития», – подчеркнул глава государства, слова которого приводит сайт Кремля. Путин также добавил, что фундаментальные причины смены парадигмы заключаются не только в надежности технологий, но и в глобальном переходе к новому технологическому укладу.

Ранее президент России анонсировал запуск серийного производства плавучих АЭС. Путин заявил о поддержке партнеров в атомной отрасли, а также сообщил о планах запустить ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом к 2030 году.