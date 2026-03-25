    «Большую сделку» США с Белоруссией срывает Прибалтика
    Иран заподозрил Трампа в новом обмане
    Эксперт высмеял планы Стармера создать коалицию по Ормузскому проливу
    Борис Гребенщиков стал гражданином Британии
    Украина совершила самую массовую атаку дронов на Россию за год
    Росатом заявил о повторном ударе по АЭС «Бушер» в Иране
    Россия решила пересмотреть маршруты поставок энергоресурсов
    Венгрия прекратила транзит газа на Украину
    Премьер Дании подала в отставку после выборов
    Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    Сергей Лебедев США не добьются смены режима на Кубе

    На фоне очевидно тупиковой ситуации в Иране Трамп, вероятно, решит усилить давление на Кубу. Он может достичь в этом определенного успеха, но вряд ли ему удастся серьезно поменять конфигурацию власти в Гаване.

    Глеб Кузнецов Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    25 марта 2026, 15:16 • Новости дня

    Британия не смогла выделить корабли для задач НАТО в апреле

    Британия не смогла предоставить корабли для задач НАТО в апреле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лондон обратился к Германии с просьбой предоставить корабль для выполнения апрельских миссий НАТО из-за отсутствия собственных, отмечают британские СМИ.

    Британия не сможет предоставить ни одного корабля для выполнения задач НАТО в апреле, пишет i Paper со ссылкой на источники. Издание уточняет, что страна не способна выполнить свои обязательства перед альянсом в следующем месяце из-за отсутствия доступных кораблей.

    По информации газеты, британские власти уже обратились к Германии с просьбой предоставить недостающий корабль для миссий в Атлантическом океане и Балтийском море. Несмотря на это, британские морские офицеры продолжат командовать морской группой НАТО, однако делать это им предстоит с борта немецкого корабля.

    Ранее один из двух действующих британских эсминцев типа 45 – HMS Dragon – был направлен на Кипр после атаки беспилотника на базу Акротири. Второй эсминец – HMS Duncan – сейчас задействован на Крайнем Севере.

    Ранее Британия отказалась от участия в масштабной войне с Ираном. Также Лондон отказался направлять военные корабли в Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, война с Ираном разрушает остатки Британской империи.


    24 марта 2026, 21:56 • Новости дня
    Госдеп признал «Посейдон» и «Буревестник» запредельными

    Госдеп признал «Посейдон» и «Буревестник» уникальными вооружениями

    Госдеп признал «Посейдон» и «Буревестник» запредельными
    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно назвал российские системы «Посейдон» и «Буревестник» запредельными и выразил обеспокоенность их появлением в арсенале России.

    Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно, выступая в комитете Сената США по международным отношениям, назвал российский подводный беспилотный аппарат «Посейдон» и ракету «Буревестник» запредельными «даже по российским меркам», передает РИА «Новости».

    Динанно не пояснил, что конкретно он подразумевал под словом «запредельные» в контексте оценки российского вооружения, а также отметил, что такого термина в официальной классификации не существует.

    Он подчеркнул обеспокоенность наличием у России подобных вооружений и отметил их уникальность.

    Президент России Владимир Путин в октябре 2025 года заявил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

    Постоянный представитель России при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что создание этих вооружений стало ответом России на действия США, которые противоречат положениям ДСНВ.

    Издание The Washington Post назвало российский автономный подводный беспилотник «оружием Франкенштейна».

    Газета The New York Times сравнила эту систему вооружений с «летающим Чернобылем».

    25 марта 2026, 01:47 • Новости дня
    Британия собрала коалицию желающих открытия Ормузского пролива
    Британия собрала коалицию желающих открытия Ормузского пролива
    Tекст: Катерина Туманова

    Страны, сосредоточенные на возобновлении работы Ормузского пролива, в ближайшее время встретятся на саммите по вопросам безопасности, который Великобритания предложила провести на своей территории – в Лондоне или Портсмуте.

    «Более 30 стран, включая Объединенные Арабские Эмираты, Великобританию, Францию, Германию, Италию и Нидерланды, подписали совместное заявление , в котором договорились предпринять «надлежащие усилия» для защиты этого важного торгового маршрута», – пишет Politico.

    Британский чиновник заявил газете во вторник о том, что Британия хочет помочь «создать эту коалицию и нарастить темпы», чтобы «открыть безопасный маршрут через Ормузский пролив и обеспечить уверенность торговому судоходству».

    Он добавил, что сотрудничество между партнерами-единомышленниками предполагает проведение конференции по безопасности, которую можно было бы устроить в Лондоне или Портсмуте, где базируется Королевский военно-морской флот на южном побережье Англии.

    Предположительно эту тему лоббируют глава НАТО Марк Рютте и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, несмотря на скептицизм со стороны других союзников. Активисты надеются, что «при благоприятных условиях смогут найти коалицию, которая обеспечит поддержку отрасли торгового судоходства».

    Напомним, глава РФПИ Кирилл Дмитриев скептически оценил рвение Британии и ее премьера на помощь торговому судоходству и заявил о нефти по 200 долларов из-за участия Лондона в конфликте с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Британии несколькими днями ранее отвергла вовлечение страны в войну на Ближнем Востоке. Британия объявила о размещении ЗРК в Бахрейне и Кувейте.

    Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему война с Ираном добивает остатки Британской империи.

    24 марта 2026, 16:33 • Видео
    Дания утонет в русофобии

    В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    25 марта 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт высмеял планы Стармера создать коалицию по Ормузскому проливу

    Политолог Ткаченко: Идея Стармера о коалиции по Ормузскому проливу – имитация деятельности

    Эксперт высмеял планы Стармера создать коалицию по Ормузскому проливу
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Идея Лондона и Брюсселя создать коалицию стран для открытия Ормузского пролива актуальна, но слабореализуема. У них нет плана «Б» по выходу из иранского кризиса, а британский премьер Кир Стармер вызывает скепсис даже в самом западном лагере, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Британия решила собрать коалицию желающих открытия Ормузского пролива.

    «Поставленная Западом задача по установлению контроля над Ормузским проливом военного решения не имеет. Иран создал мощную военную архитектуру, включающую минирование, беспилотные катера, артиллерию, ракетные системы», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В то же время генсек НАТО Марк Рютте и премьер Британии Кир Стармер видят, что глава Белого дома Дональд Трамп все глубже погружается в иранский кризис, не имея плана «Б». Поэтому Лондон и Брюссель пытаются создать условия для дистанцирования Запада от конфликта, причем они хотят выглядеть солидно», – продолжил он.

    «Загвоздка в том, что в самом западном лагере мало кто воспринимает всерьез какие бы то ни было инициативы нынешнего британского премьера. Говоря бытовым языком, его считают неудачником – что в военных делах, что в дипломатии. К тому же, согласно опросу Ipsos, Стармер – самый непопулярный глава правительства в истории страны. Поэтому идея Лондона и Брюсселя по Ормузскому проливу больше похожа на имитацию деятельности, чем на реальную политику», – отметил аналитик.

    «Рютте же эта инициатива нужна для того, чтобы попытаться убедить европейцев в том, что пациент по имени НАТО скорее жив, чем мертв. Тогда как украинский кризис и война в Персидском заливе пока демонстрируют обратное. Альянс выпадает из серьезной международной повестки, показывая неспособность к совместным действиям», – указал собеседник.

    «В итоге, судя по всему, Европа в контексте иранского кризиса будет вести себя так же, как и в рамках украинского урегулирования все эти годы. Европейские лидеры будут приходить на переговоры со своим стулом и просить у Вашингтона: «Можно мы здесь посидим? У нас есть хорошая коалиция», – резюмировал политолог.

    Ранее стало известно, что страны, стремящиеся к возобновлению работы Ормузского пролива, в ближайшее время встретятся на саммите по вопросам безопасности, который Британия предложила провести на своей территории, пишет Politico со ссылкой на анонимных британских чиновников.

    Более 30 государств, включая ОАЭ, Британию, Францию, Германию, Италию и Нидерланды, подписали совместное заявление, в котором договорились предпринять «надлежащие усилия» для защиты этого важного торгового маршрута. Возглавят инициативу генсек НАТО Марк Рютте и британский премьер Кир Стармер.

    Идея вызвала иронию со стороны Кирилла Дмитриева, спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ. «Учитывая безупречную репутацию Стармера, отмеченную постоянными провалами, в итоге цена на нефть может достигнуть 200 долларов», – отметил он. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему война с Ираном добивает остатки Британской империи.

    Также известно, что президент США Дональд Трамп проведет в среду закрытый брифинг с представителями разведсообщества для обсуждения хода переговоров с Ираном на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, сообщает РИА «Новости».

    25 марта 2026, 01:10 • Новости дня
    Дмитриев заявил о нефти по 200 долларов из-за участия Британии в конфликте с Ираном

    Дмитриев ожидает нефть по 200 долларов из-за Британии в конфликте с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Момент, когда стоимость нефти достигнет 200 долларов за баррель не за горами, с учетом готовности Британии возглавить коалицию по открытию Ормузского пролива, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев поиронизировал над достижениями премьер-министра Британии Кира Стармера, который пока отличался провалами и фиаско на внутренней и мировой политической арене, предсказав не менее безуспешное участие Соединенного Королевства в попытках наладить морские перевозки на фоне ближневосточного конфликта.

    «Учитывая безупречную репутацию Стармера, отмеченную постоянными провалами, в итоге цена на нефть может достигнуть 200 долларов», – написал он в соцсети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Британии несколькими днями ранее отвергла вовлечение страны в войну на Ближнем Востоке. Британия объявила о размещении ЗРК в Бахрейне и Кувейте.

    Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему война с Ираном добивает остатки Британской империи.



    25 марта 2026, 11:29 • Новости дня
    Стало известно о многочисленных неисправностях авианосца Gerald R. Ford после пожара

    Bloomberg сообщил о многочисленных неисправностях авианосца Gerald R. Ford

    Стало известно о многочисленных неисправностях авианосца Gerald R. Ford после пожара
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самый дорогой корабль ВМС США – американский авианосец USS Gerald R. Ford, на котором ранее произошел пожар, столкнулся с рядом проблем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на оценку управления по испытаниям Пентагона.

    Самый дорогой корабль ВМС США – авианосец USS Gerald R. Ford, стоимостью 13,2 млрд долларов, столкнулся с рядом значительных проблем, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg и отчет управления по испытаниям Пентагона.

    Согласно оценкам экспертов, обнаруженные неполадки варьируются от серьезных до более привычных технических сложностей.

    Основные опасения касаются надежности ключевых систем авианосца: системы взлета и посадки самолетов, устойчивости к боевым повреждениям, а также работы лифтов для перевозки вооружения и боеприпасов. По словам представителей Пентагона, спустя девять лет после введения корабля в строй, у специалистов все еще недостаточно данных по результатам реальных испытаний, чтобы оценить «эксплуатационную пригодность» и «оперативную эффективность» кораблей класса Ford.

    Кроме того, неясно, насколько хорошо авианосец способен обнаруживать, отслеживать и перехватывать вражеские самолеты и ракеты. В марте на корабле, находящемся в Красном море и участвующем в операции против Ирана, произошел пожар. Представитель центрального штаба ВС Ирана Хатам аль-Анбия утверждал, что пожар был устроен американскими военными, чтобы избежать дальнейшего участия в боевых действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский авианосец «Джеральд Р. Форд» пропустил плановый ремонт и обязательную инспекцию в 2025 году.

    Экипажу судна понадобилось более 30 часов для полной ликвидации недавнего возгорания на борту.

    Греческие СМИ выдвинули версию об умышленном поджоге корабля самими моряками ради возвращения домой.

    24 марта 2026, 15:48 • Новости дня
    Постпред России назвал преждевременными похороны ДНЯО

    Ульянов назвал действия США и Израиля в Иране ударом по ДНЯО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский постпред в Вене Михаил Ульянов заявил, что несмотря на серьезный удар по ДНЯО со стороны США и Израиля, говорить о его «похоронах» пока рано.

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что действия США и Израиля в отношении Ирана стали серьезным ударом по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), пишет «Коммерсант».

    «Конечно, то, что сделали американцы и израильтяне, это мощнейший удар по договору, по режиму ядерного нераспространения», – заявил дипломат, подчеркнув, что «хоронить ДНЯО рано».

    Ульянов добавил, что вероятность нарушения режима нераспространения одним из участников ДНЯО невелика, однако подчеркнул, что подобное может случиться из-за действий США и Израиля. Он также отметил, что эти страны действуют вне рамок соглашения, что ставит под угрозу международную систему контроля над ядерным оружием.

    Напомним, договор о нераспространении ядерного оружия был принят резолюцией Генассамблеи ООН 12 июня 1968 года, подписан 1 июля 1968 года и вступил в силу 5 марта 1970 года. Сейчас его участниками являются 191 государство. Индия, Пакистан и Израиль договор не подписали, а КНДР вышла из него в 2003 году.

    Ранее во вторник Ульянов заявил, что последние высказывания президента Франции Макрона свидетельствуют о планах Парижа активно участвовать в гонке ядерных вооружений.

    Между тем, иранский посол в России подчеркнул, что его страна не собирается стремиться к обладанию ядерным оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша, Турция и Эстония уже ведут открытую дискуссию о возможности создания своего ядерного оружия. Эксперты предупреждают, что в любой момент может начаться неконтролируемое расширение «ядерного клуба», что несет угрозу безопасности планеты.


    25 марта 2026, 06:17 • Новости дня
    Марочко рассказал, что получат ВС России и ВСУ от освобождения Песчаного

    Марочко рассказал, что даёт ВС России и ВСУ освобождение Песчаного

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобождение поседения Песчаное в Харьковской области позволяет российским военным создавать буферную зону, обеспечивая дополнительную безопасность приграничных территорий, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «После освобождения Дегтярного наши военнослужащие продолжили выполнять задачи специальной военной операции, а именно формировать буферную зону в данном районе. Сейчас с освобождением населенного пункта Песчаное буферная зона начала приобретать свои очертания», – сказал он ТАСС.

    Марочко сообщил, что военные, продвинувшись от Волчанских Хуторов до Песчаного, создают достаточно протяженную буферную зону в районе.

    При этом освобождение Песчаного стало неожиданностью для боевиков ВСУ и открыло новый участок фронта. На нем, по мнению Марочко, ВСУ получат новую  проблему, которая осложнит ситуацию для противника в зоне спецоперации.

    Напомним, российские войска 24 марта освободили Песчаное в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО. В частности, освобождены Павловка и Федоровка Вторая в ДНР. А за день до этого освободили Александровку в ДНР.


    25 марта 2026, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о сопротивлении ВСУ в Шосткинском районе Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» сообщили, как командование ВСУ пытается остановить их продвижение в Шосткинском районе на Сумском направлении фронта, перебрасывая резервы из тыловых районов.

    «Противник попытался провести контратаку силами штурмовой группы 210 ошп, большая часть живой силы которой уничтожена в результате стрелкового боя, один военнослужащий ВСУ взят в плен», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Военнослужащие пояснили, что на Украине оно считается «элитным» подразделением, которое принимало участие в нескольких знаковых сражениях конфликта, но всегда оперативно выводилось на восстановление и ротацию. Службу в нем проходят в основном жители Киева и области.

    Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Вольной Слободы, Бубликово, Иволжанского, Храповщины, Битицы и села Хотень. Штурмовики «Севера» в ходе упорных боев продвинулись в Сумском районе на 18 участках, в Глуховском – на двух. За сутки продвижение составило до 400 м.

    В Краснопольском районе штурмовые отряды сломили сопротивление противника и продвинулись на расстояние до 1400 метров.

    На Харьковском направлении штурмовики-гвардцейцы 69 мсд 6 А группы войск  «Север» зачистили лесные массивы в районе населенного пункта Песчаное (Чугуевский, ранее Волчанский, район Харьковской области).

    А также нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Терновой, Избицкого, Верхней Писаревки, Белого Колодезя и села Великая Бабка. На Волчанском направлении штурмовые группы в ходе ожесточенных стрелковых боев продвинулись на восьми участках до 350 метров.

    На Великобурлукском направлении штурмовики с боями продвинулись на трёх участках до 700 метров. Подразделения РХБЗ ГВ «Север» нанесли поражение ударами ТОС по опорпункту 1 обр ТерО в районе Шевяковки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 80 в Харьковской области). Один военнослужащий ВСУ взят в плен», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военэксперт Марочко рассказал, что получат ВС России и ВСУ от освобождения Песчаного. Рота ВСУ бесследно исчезла в Харьковской области. Комкор ВСУ лег в госпиталь в Сумах с целью увольнения из армии перед тотальной проверкой.

    25 марта 2026, 08:19 • Новости дня
    Посол Келин: Британия ожидала быстрой победы США над Ираном

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Британии рассчитывали на быструю победу США над Ираном и отсутствие негативных последствий для мировой экономики, рассказал российский посол в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

    По его словам, Лондон был осведомлен о планах Вашингтона: британцы одновременно с американцами выводили персонал из региона и усиливали там военное присутствие, передает ТАСС.

    Посол отметил, что англичане до последнего надеялись либо избежать военной акции, либо ограничить ее масштабы. В случае начала агрессии, по мнению дипломата, Лондон ожидал быстрой победы США над Ираном без последствий для мировой экономики.

    «Помня трагические уроки войны в Ираке, британцы решили не участвовать в агрессии против Ирана», – подчеркнул Келин. Он добавил, что британские власти не сразу и с оговорками разрешили использовать свои аэродромы американской авиацией, а также не проявили интереса к участию в разблокировке Ормузского пролива.

    Комментируя негативную реакцию американского лидера и его критику премьера Кира Стармера, Келин высказал мнение, что нынешние лейбористы не упустят возможности проявить лояльность к США. Он отметил, что сейчас «особые» отношения президента США сложились с главой правительства Израиля – Биньямином Нетаньяху.

    Келин подчеркнул, что у Британии в Вашингтоне закрепился имидж «сателлита», который традиционно поддерживает американские инициативы, поэтому любое несогласие Лондона воспринимается как угроза лояльности. В то же время дипломат призвал не преувеличивать разногласия между союзниками: «Раскола нет и не будет. Помимо политики, их связывают тесные институциональные связи, которые требуют периодической настройки на фоне глобальной турбулентности».

    Ранее сообщалось, что американские власти совместно с региональными посредниками рассматривают возможность организации высокоуровневых мирных переговоров с Ираном, ожидая ответа Тегерана на свои предложения.

    Кроме того, Израиль получил от США план по прекращению войны, состоящий из 15 пунктов, и был проинформирован о согласии Ирана с рядом ключевых положений, однако израильские источники скептически относятся к реальности подобных уступок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран выступил с инициативой объединения стран региона для укрепления безопасности, исключая участие США и Израиля.

    25 марта 2026, 09:50 • Новости дня
    Южная Корея создала собственный истребитель спустя 25 лет разработки

    Южная Корея завершила 25-летнюю разработку истребителя KF-21 для армии

    Tекст: Мария Иванова

    Южнокорейский истребитель KF-21, разработка которого началась в 2001 году, впервые представлен и готов к боевому развертыванию, заявил президент страны Ли Чжэ Мён на церемонии презентации.

    Глава государства Ли Чжэ Мён в ходе торжественной церемонии объявил о завершении работы над проектом, передает РИА «Новости».

    По его словам, машина полностью готова к боевому дежурству и серийному производству.

    «Долгие 25 лет – пот и усилия бесчисленного множества людей создали сегодняшний момент... Наконец сегодня выходит первый серийный образец корейского новейшего истребителя KF-21, разработанного на основе собственных технологий Республики Корея и созданного нашими руками», – заявил президент.

    Программа создания национальной боевой авиации стартовала еще в 2001 году по инициативе тогдашнего лидера Ким Дэ Чжуна. Инженеры и военные продолжили работу вопреки скептическим прогнозам и многочисленным трудностям.

    Политик выразил благодарность специалистам Korea Aerospace Industries и Агентству оборонных разработок за вклад в обороноспособность страны. Он добавил, что теперь республика сможет самостоятельно защищать свое воздушное пространство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея активно производит востребованные на рынке истребители четвертого и пятого поколений

    Ранее в США объявили о начале выпуска американского истребителя шестого поколения F-47.

    24 марта 2026, 21:40 • Новости дня
    Силовики сообщили о мобилизации ВИЧ-больных в ВСУ

    Командование ВСУ признало годными к службе больных ВИЧ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В украинской армии в 425-м отдельном штурмовом полку начали принудительно привлекать к службе людей с диагнозом ВИЧ, сообщают источники информагентств в российских силовых структурах.

    Командование 425-го отдельного штурмового полка ВСУ признает больных ВИЧ годными к военной службе. Источник в российских силовых структурах сообщил ТАСС, что такие военнослужащие привлекаются к службе принудительно.

    Собеседник агентства заявил: «Больных ВИЧ продолжают признавать годными к военной службе на Украине и принудительно мобилизовать в 425-й отдельный штурмовой полк».

    По словам источника, среди самих украинцев распространено мнение, что командование полка использует таких людей в качестве «пушечного мяса». Также отмечается, что солдатам с этим заболеванием запрещено оказывать медицинскую помощь во фронтовых условиях.

    Ранее украинский солдат Сергей Наболотный заявил, что его мобилизовали в ВСУ несмотря на диагнозы ВИЧ и гепатит, а подтверждающие документы уничтожили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полевые переливания крови без проверки на совместимость в рядах ВСУ также вызывали заражения гепатитом С и ВИЧ. До этого в ВСУ направили бойца со стеклянным глазом на должность наводчика орудия.

    25 марта 2026, 11:59 • Новости дня
    В Лондоне задержали поджигателей машин еврейской организации

    Британская полиция задержала двух мужчин за поджог скорых у синагоги в Лондоне

    Tекст: Мария Иванова

    Два человека задержаны после поджога четырех машин скорой помощи еврейской волонтерской организации у синагоги в районе Голдерс-грин на севере Лондона.

    Скотленд-Ярд подтвердил поимку подозреваемых 47 и 45 лет, передает ТАСС. Их обнаружили в разных районах города и доставили в полицейский участок. Сейчас детективы проводят обыски по местам жительства фигурантов.

    В официальном заявлении полиции говорится: «Они были задержаны по подозрению в совершении поджога с целью поставить под угрозу жизни людей».

    Согласно записям с камер видеонаблюдения, в преступлении участвовали как минимум три человека. Силовики продолжают активный розыск всех возможных соучастников нападения.

    Инцидент случился в ночь на 23 марта в районе Голдерс-грин, где сгорели четыре машины службы «Хацала». Ответственность за атаку взяла на себя группировка Islamic Movement of the People of the Right Hand.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестные подожгли четыре автомобиля волонтерской организации «Ихуд хацала» на севере Лондона.

    25 марта 2026, 13:47 • Новости дня
    Lockheed Martin испытала замаскированную под контейнер ракетную установку

    Lockheed Martin запустила ракету Hellfire из замаскированной контейнерной установки

    Tекст: Мария Иванова

    В США проведен первый запуск ракеты Hellfire из установки Grizzly, внешне полностью повторяющей обычный грузовой контейнер.

    Компания Lockheed Martin сообщила об успешном испытании ракеты Hellfire, запущенной из установки, которая выглядит как обычный грузовой контейнер, передает РИА «Новости».

    В ходе тестов был произведен первый боевой и вертикальный пуск с новой платформы Grizzly.

    Производитель отмечает, что такой формат существенно удешевляет производство и упрощает логистику. Стандартные блоки легко перевозятся на грузовиках, самолетах и кораблях. ВМС США уже проявили интерес к этим системам для возможного оснащения беспилотных катеров.

    Представитель компании Крис Мерфи пояснил, что контейнеры оснащены независимым питанием и защищают оборудование от непогоды. «Идея в том, чтобы их можно было оставить как бы без внимания… И они защищают установку от погоды, но также они потом позволяют получить быстрый доступ и быструю перезарядку в нужный момент», – отметил он.

    По словам Мерфи, подобная маскировка позволяет дезориентировать противника, скрывая истинное расположение оборонительного потенциала. Установками можно управлять дистанционно, что расширяет географию обороны без риска для личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская компания Oshkosh в прошлом году представила новые мобильные пусковые установки для ракет Tomahawk.

    Аналитики сообщили о создании в США системы Typhon в габаритах стандартного морского контейнера.

    Турецкая компания Roketsan ранее также презентовала ракетный комплекс в виде обычного грузового контейнера.

    25 марта 2026, 14:17 • Новости дня
    Ветераны армии США возмутились мемами Белого дома об Иране

    Ветераны армии США раскритиковали мемы Белого дома об Иране

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Администрация президента США столкнулась с резкой критикой от ветеранов и родственников погибших военнослужащих из-за публикации мемов о конфликте с Ираном.

    Ветераны боевых действий и семьи погибших военнослужащих в США выступили с критикой в адрес Белого дома из-за размещения в социальных сетях развлекательных видео и мемов о противостоянии с Ираном, пишет The Washington Post.

    Собеседники издания отметили, что команда президента превращает военный конфликт в шоу, монтируя видеоролики с кадрами ракетных ударов под музыку популярных исполнителей, а также фрагментами из мультфильмов и компьютерных игр.

    Подчеркивается, что публикации подобных видеоматериалов зачастую совпадали с сообщениями о новых жертвах среди американских военных. Так, после гибели шести членов экипажа заправочного самолета ВВС Белый дом разместил видео с взрывами и кадрами из видеоигры.

    В администрации президента заявили, что подобная стратегия выбрана для демонстрации мощи вооруженных сил США и выражения гордости за успешное проведение военной операции, уточняет издание.

    Ранее в среду сообщалось, что около 290 американских военных пострадали за время войны с Ираном. А накануне стало известно, что Пентагон намерен направить 3 тыс. солдат 82-го воздушно-десантного полка в Персидский залив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в США начали искать виновных в неудачной операции против Ирана и назначили виновной израильскую разведку «Моссад».

    25 марта 2026, 14:15 • Новости дня
    Технические сбои атомных часов на спутниках поставили под угрозу оборону Индии

    Технические сбои навигации в системе NavIC поставили под угрозу оборону Индии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Навигационная система NavIC в Индии столкнулась с серьезными техническими проблемами, которые затруднили проведение стратегических операций и снизили надежность военной навигации, отмечают местные СМИ.

    Технические проблемы в работе национальной спутниковой навигационной системы NavIC поставили под угрозу проведение стратегических военных операций Индии, передает ТАСС со ссылкой на агентство PTI.

    Сбои возникли после того, как 10 марта на одном из четырех спутников группы вышли из строя атомные часы, что нарушило возможность точного позиционирования. Для корректной работы NavIC требуется синхронизация минимум четырех спутников, однако сейчас эта функция частично утрачена.

    NavIC была создана после событий 1999 года, когда во время конфликта с Пакистаном Индия столкнулась с отказом США предоставить навигационные данные по системе GPS. В период с 2013 по 2018 год Индия запустила спутники первого поколения для собственной системы, однако на них неоднократно отмечались отказы аппаратуры синхронизации.

    Руководство Индийской организации космических исследований (ISRO) отмечает, что даже при существующих неполадках страна не может использовать зарубежные навигационные системы из соображений безопасности и национального престижа. Сейчас NavIC не обеспечивает точную навигацию для кораблей ВМС Индии, что затрудняет выполнение задач в сфере национальной безопасности.

    Ранее индийская ракета PSLV-C62 отклонилась от курса на завершающем этапе полета и не смогла вывести на орбиту 16 спутников, включая аппарат Anvesha. До этого первый вице-премьер Денис Мантуров объявил о планах России и Индии разместить свои космические станции на одной орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия в ноябре прошлого года запустила самый тяжелый военный спутник связи.

    Что спасает рубль от ослабления

    Рубль весь март слабеет – и дошел до 85 за доллар на прошлой неделе. Эксперты называют два главных фактора такого падения. Однако на этой неделе рубль вновь пытается вернуть утраченные позиции. Получится ли у рубля удержаться от дальнейшего ослабления и что ему в этом поможет? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    «Большую сделку» США с Белоруссией срывает Прибалтика

    Маленькая Литва полна решимости максимально навредить «большой сделке», намечаемой между США и Белоруссией. Казалось бы, налаживание отношений поможет ей крупно заработать на транзите белорусских удобрений. Мнение Вильнюса не удалось изменить даже спецпосланнику президента Трампа. Почему же Литва так упорствует в этом вопросе и какие провокации совершает ради того, чтобы манипулировать Вашингтоном? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

