Задержанная ФСБ агент Киева призналась в слежении за кораблем в Керчи

Tекст: Алексей Дегтярёв

Задержанная призналась, что фотографировала российский корабль в Керчи и отправляла снимки украинским кураторам, передает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

«Мне написали, что мне нужно будет увидеть корабль. Я сфотографировала, было видно четко, я отправила, они дали подтверждение, что это тот корабль, который нужен», – пояснила она.

Куратор затем попросил сообщить, когда закончится загрузка судна, после чего она отправила фотографии с деталями погрузки бочек.

Как сообщил оперативный сотрудник ФСБ, задержанная в течение двух дней выполняла задание по визуальному наблюдению и фотофиксации пилотов ВС России, отправляя кураторам порядка пяти фотографий летчиков и информацию о местах их передвижения. За эти действия она получала вознаграждение через переводы на криптокошелек.

Отмечается, что женщина согласилась сотрудничать с украинскими спецслужбами из-за отсутствия работы и наличия на иждивении двух малолетних детей.

Общение с кураторами происходило через Telegram, зарегистрированный на специально купленный для нее номер. За выполнение заданий ей обещали награды от командования главного управления разведки минобороны Украины и ВСУ, включая нагрудный знак «Иду на вы».

Уголовное дело завели по статье о государственной измене, максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы до 20 лет.

Ранее ФСБ поясняла, что женщина координировала удар украинской стороны по железнодорожному парому в порту «Кавказ».

Паром атаковали в августе 2024 года, на нем было 30 топливных цистерн, судно затонуло.