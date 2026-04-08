Орбан: Евросоюз мечтает ввести военных на Украину

Tекст: Алексей Дегтярёв

ЕС не скрывает планов по отправке своих военных на Украину, европейские лидеры открыто говорят о том, что мечтают направить молодежь на восточный фронт, сказал Орбан, пишут «Известия».

Он отметил, что страны ЕС постепенно втягиваются в конфликт вокруг Украины и продолжают поддерживать Киев. Орбан подчеркнул, что в Евросоюзе обсуждается возможность введения войск под флагом союза для продолжения боевых действий.

До этого Орбан заявлял, что венгерская сторона все еще готова предоставить площадку для проведения саммита между Россией и США по урегулированию на Украине.