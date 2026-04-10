Песков заявил о возможности мира на Украине уже сегодня при решении Зеленского

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, мир может наступить сегодня, в случае, если Зеленский примет соответствующее решение, возьмет на себя ответственность, передает РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что Россия стремится не к временной приостановке боевых действий, а к прочному и устойчивому миру. Он добавил, что об этом неоднократно говорил как он сам, так и президент Владимир Путин.

Президент Владимир Путин объявил перемирие по случаю Пасхи с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля.

Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к зеркальным шагам в ответ на предложение о перемирии.

Песков отметил, что Россия не согласовывала пасхальное перемирие с другими участниками переговорного процесса по ситуации на Украине.

Дипломат Родион Мирошник отметил, что к обещаниям Зеленского по перемирию нет доверия.