  Российские войска освободили сумское Миропольское и Диброву в ДНР
    Литва наказана за неверную ставку против Китая
    Эксперт назвал последствия жесткого подавления мятежа в ВСУ под Чугуевом
    Зеленский захотел получать нефть из Персидского залива
    Итальянцы нашли анти-Мелони
    Обломки украинских ракет «Нептун» разрушили жилые дома в Брянской области
    Стало известно о разногласиях между Трампом и Нетаньяху
    Трамп потребовал от Ирана прекратить взимать плату за проход через Ормуз
    Опрос: Британцы кардинально изменили отношение к США
    Корабль «Орион» вышел на траекторию возвращения на Землю
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Атомная история Кубы может начаться заново

    Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия не будет расплачиваться за весь мир

    Социологи уже более двадцати лет фиксируют одну и ту же картину общественных настроений: стабильность является важнейшей ценностью и ключевым запросом к государству от российского общества. Правда, периодически у людей возникает желание преобразований…

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    10 апреля 2026, 13:17 • Новости дня

    Песков заявил о возможности мира на Украине «уже сегодня» при решении Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Мир на Украине может быть достигнут уже сегодня, если Владимир Зеленский возьмет на себя ответственность и примет соответствующее решение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, мир может наступить сегодня, в случае, если Зеленский примет соответствующее решение, возьмет на себя ответственность, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что Россия стремится не к временной приостановке боевых действий, а к прочному и устойчивому миру. Он добавил, что об этом неоднократно говорил как он сам, так и президент Владимир Путин.

    Президент  Владимир Путин объявил перемирие по случаю Пасхи с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля.

    Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к зеркальным шагам в ответ на предложение о перемирии.

    Песков отметил, что Россия не согласовывала пасхальное перемирие с другими участниками переговорного процесса по ситуации на Украине.

    Дипломат Родион Мирошник отметил, что к обещаниям Зеленского по перемирию нет доверия.

    9 апреля 2026, 21:52 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о «неправильно» движущейся линии фронта на Украине
    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что линия фронта на Украине постепенно сдвигается в неблагоприятном для Киева направлении.

    Такое мнение он высказал, выступая в Институте президентского фонда Рональда Рейгана, передает РИА «Новости».

    «В целом линия фронта все еще движется в неправильном направлении – очень медленно, но все же… В более общем плане вы все еще видите, что движение идет в неправильную сторону, если вы за Украину, как я, и против России», – сказал Рютте.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как провалилось зимнее контрнаступление Украины.

    10 апреля 2026, 00:22 • Новости дня
    Зеленский ответил на объявленное Путиным пасхальное перемирие

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский ответил в Telegram-канале на объявление российским президентом Владимиром Путиным пасхального перемирия, подчеркнув заявления Украины о готовности к зеркальным шагам.

    «Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и в России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи», – приводит слова Зеленского в Telegram-канале ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия передала Украине тысячу тел погибших солдат ВСУ, Киев в ответ передал Москве 41 тело российских военнослужащих. Зеленский выразил готовность к прекращению огня на Украине при условии зеркальных шагов со стороны России. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.


    9 апреля 2026, 21:07 • Видео
    Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

    В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    9 апреля 2026, 14:45 • Новости дня
    Беспилотники осложнили продвижение ВС России под Славянском

    Tекст: Ольга Иванова

    Наступательные действия ВС России на направлении Славянска продолжаются, однако продвижение осложнено за счет плотной обороны противника и массового применения беспилотников, сообщают СМИ.

    Подразделения Вооружённых сил России продолжают наступление на славянском направлении, передает Lenta.ru.

    Продвижение осложняется плотной обороной противника и активным применением беспилотников, которые играют всё большую роль в тактике боевых действий. Район вокруг Славянска постоянно находится под артиллерийским контролем, а любые перемещения техники и военнослужащих отслеживаются средствами воздушной разведки.

    На позициях российских подразделений отмечают, что противник активно использует дроны для организации засад. Как уточнили военные, беспилотники размещают рядом с дорогами и перекрестками, чтобы при появлении целей быстро нанести удар. Военнослужащие подчеркивают: «Удары БПЛА чаще наносятся с короткой дистанции после визуального контакта с техникой или личным составом».

    Изменение тактики применения дронов связано, в том числе, с сокращением численности пехоты на передовой, отмечают на месте. Управление беспилотниками становится одним из ключевых факторов ведения боя в данном районе. Открытая местность и постоянное наблюдение с воздуха заставляют подразделения уделять особое внимание маскировке техники и боевого порядка.

    Славянск и Краматорск остаются крупными населенными пунктами, где продолжаются активные боевые действия. По оценкам с линии соприкосновения, продвижение российских войск идет медленно и измеряется десятками или сотнями метров из-за плотной обороны и сложных условий наблюдения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска в Славянске принудительно эвакуируют семьи с детьми. Из подконтрольного ВСУ Славянска организаторы эвакуации начали вывозить детей в неизвестном направлении.

    10 апреля 2026, 06:41 • Новости дня
    Украинские националисты жестоко подавили бунт мобилизованных под Чугуевом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На полигоне в лесах Чугуевского района произошла попытка вооруженного мятежа насильно призванных солдат ВСУ, но ее подавили украинские националисты, сообщил связанный с группировкой ВС России «Север» канал «Северный Ветер».

    Инцидент произошел в лагере подготовки штурмовых подразделений, сообщается в канале «Северный Ветер» в Max.

    Попытка мятежа завершилась жестокой расправой со стороны националистических подразделений.

    Генеральный штаб украинской армии тщательно скрывает факт массового неповинения бойцов.

    Родственникам погибших при подавлении бунта военнослужащих отправляют фальшивые документы. Командование официально списывает потери на естественные причины смерти.

    Одной из жертв жестокой расправы стал уроженец Николаева И.В. Терентьев 1979 года рождения. Семье передали тело мужчины с многочисленными переломами.

    До этого командование украинского полигона в Днепропетровской области расстреливало мобилизованных солдат за попытки побега. В Черниговской области военные заставляли новобранцев ползать по земле под выстрелы.

    9 апреля 2026, 22:09 • Новости дня
    Путин объявил пасхальное перемирие
    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин объявил о перемирии с 11 апреля до конца дня 12 апреля в связи с праздником Пасхи, сообщили в Кремле.

    «Решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. <...> Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации», – сказано в сообщении.

    Уточняется, что министру обороны России Андрею Белоусову, начальнику Генерального штаба ВС России – командующему Объединенной группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову даны указания на указанный период остановить боевые действия на всех направлениях.

    «Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия», – уточняется в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности киевского режима к пасхальному перемирию.

    Ранее Россия передала Украине тысячу тел погибших военнослужащих ВСУ, Киев в ответ передал Москве 41 тело российских военнослужащих.

    9 апреля 2026, 19:12 • Новости дня
    Мединский сравнил соотношение военных потерь России и Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская сторона передала Украине тела 1000 погибших военнослужащих, получив взамен 41 тело, что отражает разницу в потерях, сообщил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский.

    Россия передала Киеву 1000 тел военнослужащих, погибших на Украине, а сама получила 41 тело погибших российских военных, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский, который также возглавляет российскую переговорную группу.

    Мединский отметил: «Украинской стороне передано 1000 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. С той стороны получено 41 [тело] погибших наших. Это о соотношении потерь». Таким образом, он подчеркнул значительную разницу в потерях между сторонами конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России заявило, что с июня 2025 года российская сторона передала Киеву более 12 тыс. останков украинских военнослужащих.

    10 апреля 2026, 12:04 • Новости дня
    Эксперт назвал последствия жесткого подавления мятежа в ВСУ под Чугуевом

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Мятеж на полигоне в Чугуевском районе показывает, что ситуация внутри ВСУ становится все более напряженной и будет только ухудшаться. Подробные свидетельства жестокости военных в отношении мобилизованных всплывут после завершения СВО и ужаснут самих украинцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее сообщалось о расправе над украинскими бойцами в Харьковской области.

    «Мятеж в Чугуевском районе мог произойти из-за того, что бойцам не выплатили положенные деньги или они нашли червей в мясе, поданном на обед. Причиной могло стать и недовольство самим фактом их насильственной мобилизации», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    «Произошедшее еще раз подтверждает, что ситуация внутри ВСУ становится все более напряженной. Регулярно появляются сообщения о том, что на различных участках фронта бойцы жалуются на скотское отношение руководства, отсутствие ротации, использование «мертвых душ» для получения выплат», – напомнил он.

    «ВСУ уже давно не комплектуются добровольцами. Бойцы набираются исключительно насильственным образом. И во время мобилизации никто не кричит лозунги в поддержку Украины, свойственный майданам задор пропадает», – продолжил собеседник.

    «Ситуация позволяет говорить о том, что это не последнее подобное восстание. Более того, по правилам любого вооруженного конфликта российская сторона должна активным образом поддерживать подобные настроения, способствовать их распространению на Украине и в рядах ВСУ», – подчеркнул спикер.

    «Судя по всему, подобные расправы со стороны ВСУ и ТЦК происходят на многих участках фронта. До широкой общественности пока доходят лишь крупицы сведений о том, что военные жестокими методами пресекают любое недовольство бойцов. Думаю, полные свидетельства будут обнародованы спустя некоторое время после завершения СВО. И от масштабов ужаснемся и мы, и сами украинцы», – резюмировал Корнилов.

    Ранее связанный с группировкой ВС России «Север» канал «Северный ветер» в Max сообщил, что на полигоне штурмовых подразделений ВСУ в лесных массивах Чугуевского района Харьковской области произошла попытка вооруженного мятежа насильно мобилизованных украинцев.

    «Украинские националисты жестоко расправились с восставшими. При этом от генштаба ВСУ данный инцидент скрывается, а родственникам убитых военнослужащих отправлены документы о естественных причинах смерти», – говорится в сообщении. Одним из погибших стал 46-летний И.В. Терентьев из Николаева, тело которого с многочисленными переломами было возвращено родственникам.

    В прошлом месяце украинский военнопленный Дмитрий Литвин сообщил, что командование украинского учебного полигона в селе Подлесное Днепропетровской области открывало огонь по мобилизованным солдатам, которые пытались самовольно покинуть объект.

    Беглецов ловили, ставили к стенке и открывали огонь ради устрашения, пояснил он. Сам Литвин был осужден на семь с половиной лет, но заключил контракт с полком, сформированным из националистов «Правого сектора» (запрещенная в России террористическая организация). Политолог Владимир Скачко рассказывал газете ВЗГЛЯД, что украинцы стали «кормовой базой» для ТЦК и переодетых под них вымогателей.

    9 апреля 2026, 20:41 • Новости дня
    Медведев заявил о доказательствах производства биооружия на Украине
    Медведев заявил о доказательствах производства биооружия на Украине
    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по противодействию современным угрозам биологической безопасности заявил о наличии доказательств производства компонентов биологического оружия в западных биолабораториях на Украине.

    По его словам, эти лаборатории представляют собой крайне серьезную и абсолютно недопустимую угрозу для безопасности России, передает ТАСС.

    Медведев отметил, что доказательства подобных разработок были получены в ходе специальной военной операции. Он подчеркнул, что система реагирования на биологические угрозы в России надежна, однако в нынешних условиях требуется сохранять максимальную осторожность и продолжать принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности страны.

    Зампред Совбеза также указал на важность дальнейшего мониторинга и прогнозирования биологических угроз. Он предложил рассмотреть вопрос организации центра анализа и моделирования биологических рисков, который мог бы повысить эффективность борьбы с подобными угрозами.

    В 2022 году Минобороны получило доказательства разработки биооружия на Украине.

    10 апреля 2026, 11:14 • Новости дня
    Зеленский захотел получать нефть из Персидского залива
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украина рассчитывает на поставки дизельного топлива и сырой нефти от государств Персидского залива в качестве благодарности за помощь в защите от беспилотников, заявил Владимир Зеленский.

    Киев договорился о получении финансовой, энергетической и технической поддержки для защиты своей инфраструктуры в обмен на содействие странам Персидского залива в отражении атак иранских дронов, заявил Зеленский, передает Bloomberg.

    Речь идет о прямых поставках дизеля, сырой нефти для переработки на европейских заводах и неопределенных финансовых механизмах.

    «Мы помогаем укреплять их безопасность в обмен на вклад в устойчивость нашей страны. И это гораздо больше, чем просто получение денег», – сказал он.

    Зеленский отметил, что Киев заключил десятилетние соглашения о безопасности для защиты ключевых объектов в трех странах региона. В настоящее время ведутся переговоры с Оманом, Кувейтом и Бахрейном. Украина предлагает ближневосточным государствам недорогие решения по борьбе с беспилотниками как альтернативу дорогостоящим ракетам.

    Помимо этого, украинский лидер сообщил о прибытии новой партии ракет для комплексов Patriot, не назвав поставщика. Он также выразил надежду на визит в Киев спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для обсуждения гарантий безопасности, несмотря на то что внимание Вашингтона сейчас отвлечено на Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Владимир Зеленский сообщил о достижении аналогичной договоренности с Объединенными Арабскими Эмиратами.

    9 апреля 2026, 15:40 • Новости дня
    Кулеба рассказал об эвакуации правительства Украины в феврале 2022 года
    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в конце февраля 2022 года часть украинского правительства эвакуировали из Киева в Ивано-Франковск на западе страны.

    Он рассказал, что находился в командировке в США, когда получил сообщение о закрытии неба и изменении маршрута полета, а также о том, что ему не следует возвращаться в Киев, передает РИА «Новости».

    «Часть правительства получили официальное поручение эвакуироваться в Ивано-Франковск», – отметил Кулеба в интервью изданию «Курс». По его словам, это решение приняли как меру безопасности на случай ухудшения обстановки в столице.

    Кулеба уточнил, что в Ивано-Франковске чиновники работали дистанционно вместе с коллегами, оставшимися в Киеве. Он также отметил, что сам хотел вернуться в столицу, но ему запретили это делать из-за угроз безопасности.

    Позднее, как добавил бывший министр, часть украинского правительства перебралась во Львов, где находились иностранные дипломаты. Возвращение чиновников в Киев состоялось примерно через месяц после эвакуации.

    Ранее Кулеба рассказал о прощании Байдена с Украиной за два дня до начала СВО.

    9 апреля 2026, 18:45 • Новости дня
    Число раненых после атаки ВСУ на кладбище Донецка достигло пяти

    Tекст: Ольга Иванова

    Пять человек получили ранения различной степени тяжести после атаки беспилотника ВСУ на траурную процессию на Южном кладбище Донецка.

    Пять мирных жителей получили ранения в результате атаки дрона ВСУ на траурную процессию на Южном кладбище Донецка, передает ТАСС. Инцидент произошел утром 9 апреля, когда люди собрались для прощания с погибшими.

    В сообщении Следственного комитета по ДНР отмечается: «По имеющейся в настоящее время информации, в ходе осмотра места происшествия установлено, что ранения различной степени тяжести получили не менее пяти мирных жителей, которые находились на траурной процессии». Ранее в Минздраве ДНР сообщали о двух госпитализированных пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о гибели четверых мирных жителей в результате атак украинских военных на различные районы региона.

    10 апреля 2026, 11:24 • Новости дня
    Мирошник: К Зеленскому нет доверия по пасхальному перемирию

    Tекст: Олег Исайченко

    Те 32 часа, которые продлится перемирие, не дадут противнику стратегического преимущества. При этом пасхальное перемирие позволит православным украинцам выполнить традиционные религиозные обряды, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. По его мнению, решение Владимира Путина стало дружеским жестом по отношению к людям одного вероисповедания.

    «На Украине, по разным подсчетам, находится порядка 7–8 млн православных. Значительная часть из них проживает на тех территориях, которые приближены к линии боевого соприкосновения», – напомнил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    По его мнению, решение Владимира Путина объявить пасхальное перемирие – это гуманный шаг, «дружеский жест по отношению к людям одного с нами вероисповедания, проявление уважения к ним». «Решение также продиктовано стремлением избежать человеческих жертв», – добавил собеседник.

    Дипломат указал, что противник, действуя «под чужим флагом», неоднократно наносил удары по местам массового скопления людей. Причем целями провокаций Украины становилось и их собственное население, заметил Мирошник. «Перемирие позволит сохранить человеческие жизни, к чему Россия всегда стремится. Православные смогут выполнить традиционные религиозные обряды», – подчеркнул он.

    При этом 32 часа, которые продлится режим прекращения огня, не помогут противнику в военном плане, продолжил посол. «Украинские силы за это время не смогут перегруппироваться или подтянуть дополнительное вооружение. Другими словами, перемирие не даст Киеву никакого стратегического преимущества», – уточнил спикер.

    Заявления же Владимира Зеленского о готовности к «зеркальным шагам» не вызывают доверия, отметил Мирошник. «Зеленский – не тот человек, который держит слово», – сказал он. Но Москва приняла решение о перемирии с опорой на устойчивость позиций российских вооруженных сил и без оглядки на действия других сторон, акцентировал дипломат.

    Важно понимать, что речь идет о приостановке Россией атакующих действий, а не о готовности терпеть агрессию без ответа. «В указе президента Путина четко поставлена задача нашим военным подразделениям быть готовыми пресечь любую агрессию и провокацию ВСУ», – напомнил посол.

    Ранее Владимир Путин объявил временное перемирие с Украиной, приуроченное к празднованию Пасхи. Оно начнется в 16.00 мск 11 апреля и продлится до исхода дня 12 апреля. Министру обороны и начальнику Генштаба даны указания остановить боевые действия на всех направлениях на этот период.

    В сообщении Кремля подчеркивается, что Россия рассчитывает на то, что Украина последует этому примеру. При этом российским войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия.

    Позже Зеленский заявил, что Киев готов поддержать пасхальное перемирие.

    Напомним, в прошлом году Москва также объявляла о пасхальном перемирии, которое Зеленский на словах принял. Однако по окончании действия режима прекращения огня в Минобороны России сообщили о более 4900 нарушений с украинской стороны.

    Отметим, перемирие станет четвертым с начала конфликта. Первое объявлялось в 2023 году по случаю Рождества, затем в 2025 году в дни Пасхи и празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    10 апреля 2026, 07:00 • Новости дня
    «Северяне» пресекли попытки ВСУ выбраться из села Великий Прикол

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Сумском направлении пресекли попытки ВСУ выбраться из села Великий Прикол в направлении госграницы.

    «В Краснопольском районе ожесточенные стрелковые бои продолжаются в районе Новодмитровки. Противник силами нескольких штурмовых групп предпринимал попытки выдвижения в направлении государственной границы из села Великий Прикол. В результате нашего комплексного огневого воздействия большая часть украинских националистов уничтожена», – рассказали бойцы неофициальном Mac-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также в Краснопольском районе штурмовики «Северян» продвинулись на трех участках до 200 метров.

    В Шосткинском районе бойцы продолжали зачистку приграничных лесных массивов, штурмовики продвинулись на трех участках до 250 метров. В Сумском районе штурм-группы с боями продвинулись на 20 участках на расстояние до 800 м.

    Живую силу и технику ВСУ бойцы громили в районах Мануховки, Иволжанского, Пролетарского, Запселья, Вольной Слободы, Жадово и Новодмитровки.

    На Харьковском направлении «Северяне» разбили живую силу и технику ВСУ в районах Липцов, Фёдоровки, Великого Бурлука, Малого Бурлука, Шестеровки и Черкасской Лозовой.

    На Волчанском направлении штурмовые группы продвинулись на 11 участках до 600 метров. Ожесточенные бои идут в Волчанских Хуторах и окрестностях, в лесных массивах восточнее и юго-восточнее Верхней Писаревки, вблизи госграницы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы «Севера» продвинулись на четырёх участках до 300 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 50 в Харьковской области)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские националисты жестоко подавили бунт мобилизованных под Чугуевом. Доведший до самоубийства подчиненного командир ВСУ сдался российским военным. Welt сообщил о нехватке мест для солдат ВСУ на кладбищах.

    10 апреля 2026, 10:10 • Новости дня
    Рютте назвал противников членства Украины в НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Против вступления Украины в НАТО выступают Германия, Соединенные Штаты, Венгрия и Словакия, заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте.

    Опрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс снят с повестки, заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает «Газета.Ru».

    Он уточнил, что против членства Киева выступают Германия, Соединенные Штаты, Венгрия и Словакия.

    Рютте напомнил, что на саммите альянса в Вашингтоне в 2024 году было принято соглашение, закрепившее необратимость евроатлантического курса Украины. Однако, по его словам, сейчас этот процесс блокируют упомянутые страны.

    Генсек подчеркнул, что Североатлантический альянс теперь сосредоточил усилия на поддержке Украины на поле боя и содействии в мирных переговорах.

    Ранее Рютте отверг возможность скорого вступления Украины в альянс.

    Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Украины в НАТО никогда не будет.

    9 апреля 2026, 16:12 • Новости дня
    Жителю Киева предъявили обвинения по делу о квартире Шалимова

    Tекст: Денис Тельманов

    Мужчине из Киева инкриминируют мошенничество и легализацию имущества из-за незаконного завладения квартирой, ранее принадлежавшей академику Александру Шалимову, стоимостью более 4,8 млн гривен.

    Жителю Киева предъявлены обвинения в незаконном завладении квартирой известного хирурга Александра Шалимова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на офис генерального прокурора Украины.

    По данным ведомства, мужчину подозревают в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Эксперты оценили стоимость квартиры более чем в 4,8 млн гривен, что составляет примерно 110 тыс. долларов.

    В прокуратуре уточняют, что жилье академику Шалимову когда-то предоставили городские власти, после его смерти в квартире проживали жена и затем ее родственница, но официальное оформление права собственности так и не было завершено.

    По версии следствия, обвиняемый воспользовался ситуацией и подделал документы о якобы инвестировании в жилье на этапе строительства. Летом 2024 года он зарегистрировал право собственности через частного нотариуса и вскоре продал квартиру, после чего она была перепродана юридическому лицу.

    Суд уже наложил арест на квартиру, подозреваемый заключен под стражу. Александр Шалимов был выдающимся хирургом, организовал Киевский институт клинической и экспериментальной хирургии, ныне носящий его имя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, место проведения Переяславской рады лишилось статуса памятника национального значения на Украине. Власти Южноукраинска Николаевской области планируют демонтировать памятник физику Игорю Курчатову и рассматривают варианты его замены.

    Над Персидским заливом пропал американский дрон-разведчик MQ-4C Triton
    Израильский министр предложил расширить границы страны
    Поисковик назвала ошибки погибших на Камчатке туристов
    Дуров назвал шифрование WhatsApp «крупнейшим обманом потребителей»
    Volga анонсировала запуск продаж кроссовера K40
    Установлены параллели конфликтов шимпанзе с войнами людей

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Норвегия запустила в Арктику украинских диверсантов

    Украинские военные прибыли в Норвегию для совместных учений со спецназом – отрабатывать применение беспилотников в холодных водах Норвежского моря. Потенциальные цели – российские торговые суда и военные корабли в северных широтах. Эксперты полагают, что Осло с Киевом в реальных условиях могут прорабатывать диверсионные планы против России в Арктике. Что видят они своими целями и как Москве защитить свои интересы? Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Литва наказана за неверную ставку против Китая

    «C этим выбором литовцы по-крупному сели в лужу». Такими словами политологи комментируют громкие заявления о разочарованиях, которые раздаются сегодня из Вильнюса по поводу планов сотрудничества с Тайванем. Неверный внешнеполитический выбор привел Литву не только к ссоре с могущественным Китаем, но и к обману со стороны отколотого от Китая острова. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

      В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

