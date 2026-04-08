Краснов сравнил суды России с шахматами, а зарубежные – с покером

Tекст: Алексей Дегтярёв

Краснов в статье для РБК сравнил российскую судебную систему с шахматами, подчеркнув прозрачность правил, ограниченность поля принятия решений и четкую логику процессов.

«Российскую систему можно сравнить с шахматной партией, где фигуры видны, правила прозрачны, поле для принятия решений ограничено четкой логикой», – сказал он.

По его словам, в некоторых зарубежных юрисдикциях судебные системы больше напоминают «игру в покер».

«Нередко ключевую роль там играют заранее подготовленная стратегия, доказательственные, порой граничащие с шулерством маневры и даже эффект неожиданности», – пояснил глава Верховного суда.

Краснов подчеркнул, что через постановления пленума и президиума Верховного суда формируются недвусмысленные правовые позиции, лишенные избыточной казуистики, а подходы к правоприменению унифицированы.

Краснов отметил, что цифровизация российского правосудия позволяет рассматривать дела быстрее, чем в зарубежных системах. По его словам, в международном арбитраже разрешение спора занимает от полутора до трех лет, тогда как отечественные арбитражные суды справляются в течение трех месяцев

С учетом апелляции и кассации весь процесс обычно длится от шести до 12 месяцев. Краснов подчеркнул, что российская модель выгодно отличается ускоренной процедурой разрешения споров на фоне западных систем.

Также он отмечал, что выбор юрисдикции для арбитража определяется предсказуемостью и управляемостью риска, а не престижем судов.