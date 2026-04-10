TotalEnergies приостановила работу НПЗ в Саудовской Аравии

Tекст: Дарья Григоренко

В официальном сообщении компании подчеркивается: «На заводе Satorp в ночь с 7 на 8 апреля произошли инциденты, в результате которых была повреждена одна из двух технологических линий завода. Сообщений о пострадавших не поступало. В целях безопасности установки были остановлены». Руководство предприятия начало оценку последствий происшествия для дальнейшей работы завода, передает ТАСС.

НПЗ Satorp расположен в городе Эль-Джубайль и является одним из крупнейших в мире. Предприятие находится в совместном владении Saudi Aramco – 62,5% и TotalEnergies – 37,5%.

Ранее сообщалось, что работа нескольких важных энергетических объектов в Саудовской Аравии была нарушена из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Ирана нанесли удары по объектам американских нефтехимических компаний в Саудовской Аравии.

Нефтеперерабатывающий завод Samref в порту Янбу подвергся воздушной атаке без серьезных разрушений.