Балицкий сообщил о включении аварийного роуминга в Запорожской области
В Запорожской области на фоне перебоев с электроэнергией и связью заработал аварийный роуминг, а также открылись специальные пункты для зарядки телефонов, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Аварийный роуминг был введен для абонентов операторов «+7Телеком», «МирТелеком» и «Феникс» в Запорожской области после повреждения энергетической инфраструктуры, передает РИА «Новости».
По словам губернатора Евгения Балицкого, причиной стали массированные атаки ВСУ по энергообъектам региона, из-за чего возможны сбои в работе связи.
Глава области сообщил, что абоненты могут подключиться к любому из указанных операторов, где сигнал лучше, а тарификация останется стандартной, без дополнительной платы. Если телефон не переключился в автоматическом режиме, он рекомендовал вручную выбрать нужную сеть и ввести соответствующий код.
Кроме того, во всех муниципалитетах Запорожской области организованы специальные пункты для зарядки мобильных устройств, пишет ТАСС. Пункты работают на базе администраций, домов культуры, штабов общественной поддержки и отделений партии «Единая Россия». Губернатор отметил, что все коммунальные и аварийные службы региона продолжают работать в усиленном режиме после новых ударов ВСУ по энергетическим объектам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Энергодаре дроны ВСУ атаковали вышку сотовой связи.