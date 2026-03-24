Иранские спецслужбы раскрыли сеть агентов США и Израиля
В Иране задержали более 30 подозреваемых в связях с США и Израилем
В разных регионах Ирана задержаны более 30 человек, которых подозревают в передаче военных данных и перевозке оружия в интересах США и Израиля.
Власти страны сообщили о масштабной операции по выявлению лиц, работавших на иностранные государства, передает РИА «Новости».
Министерство разведки исламской республики отчиталось о поимке 24 подозреваемых в провинции Хамадан. Эти люди передавали данные о военных объектах, часть из которых ранее подвергалась атакам.
Еще четыре человека были задержаны в провинции Лурестан за сбор сведений для вражеской разведки. В провинции Керман правоохранители арестовали двоих граждан, которые занимались транспортировкой вооружения.
Также стало известно о задержании трех агентов в северной провинции Семнан. Их связывают с деятельностью спецслужб США и Израиля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские власти объявили об аресте в провинции Северный Хорасан группы лиц, действовавшей в интересах Израиля.
Ранее в провинции Хормозган спецслужбы задержали 55 человек по подозрению в работе на Вашингтон и Тель-Авив.