Tекст: Елизавета Шишкова

Новое подразделение наемников из Латинской Америки под названием «Специальная латинская бригада» (СЛБ) сформировано в составе ВСУ, передает РИА «Новости».

В описании созданной в августе страницы подразделения в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) отмечается, что бригада состоит из латиноамериканских и испаноговорящих бойцов.

На одной из версий логотипа СЛБ изображены название на английском и украинском языках, а также орел в цветах украинского флага и сова. В социальных сетях перуанца Хулио Сезара Сосы Дюрана, ранее заочно приговоренного российским судом к 24 годам по делу о нападении в Курской области, приводится иной логотип – с флагами 11 стран Южной Америки и Мексики.

Через страницы подразделения в Instagram* (продукт компании Meta*, признанной экстремистской в России) и TikTok публикуется приглашение к вступлению в СЛБ с указанием телефонного номера с международным кодом Перу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший наемник из Колумбии Луис рассказал, что по прибытии на Украину его сразу направили в боевую зону вопреки обещаниям.

Американский наемник получил 28 лет тюрьмы за убийства мирных жителей на Украине.

Российские военные зафиксировали присутствие группы польских наемников у Владимировки севернее Красноармейска, где была слышна иностранная речь.