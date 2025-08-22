Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.19 комментариев
Колумбийский наемник Луис рассказал об отправке на фронт ВСУ без подготовки
Бывший наемник из Колумбии Луис заявил, что по прибытии на Украину его сразу направили в боевую зону, несмотря на обещания избежать боевых действий.
Колумбийский наемник Луис, служивший в одном из артиллерийских подразделений вооруженных сил Украины около восьми месяцев в 2024 году, рассказал, что по прибытии на Украину его отправили в зону боевых действий без подготовки, передает РИА «Новости». По его словам, при вербовке ему обещали, что он не будет участвовать в боестолкновениях, однако ситуация оказалась иной.
«Обещают, что прямого соприкосновения с войной не будет… Но по прибытии оказывается все иначе. С войной соприкасаешься, а риски становятся неизбежны», – рассказал Луис. Он также отметил, что базировался недалеко от Киева, но каждые три-пять дней его с сослуживцами отправляли на восток в зону боевых действий, где они находились по десять дней и дольше, иногда до двух месяцев.
Луис отметил, что, несмотря на опыт работы тыловым специалистом в Колумбии, в украинской армии ему пришлось выполнять все задачи обычного солдата, в том числе ходить в разведку и нести караул. При этом, по его словам, никакой дополнительной подготовки для участия в боях он не получил.
