Под лавиной в Италии погибли пять немецких альпинистов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пять немецких альпинистов стали жертвами схода лавины в области Трентино-Южный Тироль на севере Италии, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания Alto Adige, спасатели обнаружили тела последних двух погибших – ими оказались отец и его 17-летняя дочь, пропавшие накануне вечером во время восхождения в массиве Ортлес.

В результате ЧП под лавину попали две группы альпинистов из Германии. В первой группе, состоявшей из трех человек, никто не выжил. Во второй спаслись двое, еще двое считались пропавшими до воскресенья, когда были найдены их тела.

Поисково-спасательная операция проходила в экстремальных условиях. После обнаружения трех тел в субботу работы пришлось прервать из-за плотного тумана. Как уточняет агентство Adnkronos, когда ситуация улучшилась, спасателей на вертолете доставили на высоту около 2600 метров, после чего они пешком добрались до места трагедии.

