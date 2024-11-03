Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.2 комментария
Альпинист Гусерка сорвался в расщелину в Непале
Словацкий альпинист Гусерка погиб при спуске с вершины в Непале
Словацкий альпинист Ондрей Гусерка погиб, сорвавшись в расщелину во время спуска с гималайской вершины Лангтанг-Лирунг в Непале.
Известный словацкий альпинист Гусерка погиб в Непале при спуске с вершины Лангтанг-Лирунг, передает РИА «Новости».
Гусерка вместе с чешским альпинистом Мареком Голечеком 30 октября успешно покорили эту гималайскую вершину высотой 7 234 метра, однако при спуске сорвался в расщелину, сообщила Ассоциация альпинистов Словакии.
Трагедия произошла на опасном участке маршрута 31 октября. В настоящее время неблагоприятные погодные условия препятствуют приближению вертолета к месту происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной гибели пяти российских альпинистов в Непале стало падение с высоты, их тела обнаружила команда вертолета во время поисково-спасательной операции. Высотная эвакуация тел альпинистов, погибших на высоте 7 тыс. метров на горе Дхаулагири, была завершена 16 октября.