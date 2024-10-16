Завершена эвакуация тел погибших российских альпинистов в Непале

Миссия по эвакуации тел пяти российских альпинистов на Дхаулагири завершена

Tекст: Дмитрий Зубарев

Высотная миссия по эвакуации пятерых российских альпинистов, погибших на склоне горы Дхаулагири в Непале, завершена, сообщает РИА «Новости». Специалисты компании Heli Everest успешно доставили тела с высоты 7 тыс. метров в базовый лагерь на высоте 4650 метров. Все спасатели также благополучно спустились в базовый лагерь.

Работа по доставке тел в столицу Непала Катманду продолжается. Эта операция, как отметил руководитель компании Heli Everest Таши Лакра Шерпа, стала уникальной по своей сложности. Он подчеркнул, что эвакуация была проведена быстро и филигранно, никто из спасателей не получил травм.

Ранее сообщалось, что причиной гибели пятерых российских альпинистов на горе Дхаулагири в Непале стало падение с высоты, при этом выживший альпинист предлагал отказаться от восхождения из-за неблагоприятных условий.

Российский альпинист Владимир Котляр, находящийся в Катманду, заболел лихорадкой денге во время участия в эвакуации тел погибших спортсменов с Дхаулагири.