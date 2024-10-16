Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.16 комментариев
Завершена эвакуация тел погибших российских альпинистов в Непале
Миссия по эвакуации тел пяти российских альпинистов на Дхаулагири завершена
Высотная эвакуация тел пяти российских альпинистов, погибших на высоте 7 тыс. метров на горе Дхаулагири в Непале, успешно завершена, и сейчас идет их транспортировка в Катманду, все спасатели благополучно спустились в базовый лагерь, сообщили в федерации альпинизма Ленинградской области.
Высотная миссия по эвакуации пятерых российских альпинистов, погибших на склоне горы Дхаулагири в Непале, завершена, сообщает РИА «Новости». Специалисты компании Heli Everest успешно доставили тела с высоты 7 тыс. метров в базовый лагерь на высоте 4650 метров. Все спасатели также благополучно спустились в базовый лагерь.
Работа по доставке тел в столицу Непала Катманду продолжается. Эта операция, как отметил руководитель компании Heli Everest Таши Лакра Шерпа, стала уникальной по своей сложности. Он подчеркнул, что эвакуация была проведена быстро и филигранно, никто из спасателей не получил травм.
Ранее сообщалось, что причиной гибели пятерых российских альпинистов на горе Дхаулагири в Непале стало падение с высоты, при этом выживший альпинист предлагал отказаться от восхождения из-за неблагоприятных условий.
Российский альпинист Владимир Котляр, находящийся в Катманду, заболел лихорадкой денге во время участия в эвакуации тел погибших спортсменов с Дхаулагири.