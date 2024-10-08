Выживший в Непале альпинист предлагал отказаться от восхождения на Дхаулагири

Выживший в Непале альпинист Шамало объяснил отказ от ночного восхождения на Дхаулагири

Tекст: Вера Басилая

Выживший в Непале альпинист Валерий Шамало рассказал подробности трагической экспедиции на гору Дхаулагири. Он предложил своим товарищам развернуться и отказаться от ночного восхождения из-за неблагоприятных погодных условий. Шамало отметил, что ночью на склонах горы резко усиливается ветер и ухудшается видимость, что делает спуск крайне опасным, передает «Газета.Ru»,

«Я видел, что мы придем на вершину и будем спускаться уже ночью. Ночные условия отличаются кардинально. Днем светило солнце, был почти штиль, но ночью возникает порывистый ветер, несет пургу. К тому же склон очень непростой – на нем трудно задержаться, если срываешься», – заявил Шамало.

Он считает, что трагедия произошла из-за срыва на склоне и усталости альпинистов. По мнению Шамало, участники группы могли соскользнуть из-за слабой возможности удержаться на склоне, а также из-за связывающего их каната. Косвенные причины он видит в сильной усталости, холоде и плохой видимости.

Шамало добавил, что сейчас находится в госпитале, но чувствует себя хорошо. Он отметил, что все члены группы долго готовились к этому восхождению и усиленно тренировались. Однако, по его мнению, они могли упустить грань между риском и желанием добиться успеха.

Ранее группа российских альпинистов из пяти человек погибла на горе Дхаулагири в Непале. Причиной гибели стало падение с высоты, их тела обнаружила команда вертолета во время поисково-спасательной операции.

Альпинисты Денис Алексенко и Артем Ценцевицкий заявили, что предпочли идти неклассическим маршрутом на Дхаулагири для обеспечения безопасности.

Тем временем в России начали сбор денег для эвакуации погибших в Непале альпинистов.

