В России начали сбор денег для эвакуации погибших в Непале альпинистов

Tекст: Алексей Дегтярев

Клуб собирает средства для эвакуации погибших и помощи семьям, передает ТАСС.

Отмечается, что в числе погибших был один член клуба Владимир Чистиков, известный пензенский турист и альпинист.

Также сбор средств ведут в Архангельске, сообщила главный секретарь Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Ольга Лукачева. В группе были два человека из этого региона – Дмитрий Шпилевой и Михаил Носенко.

Между тем пресс-секретарь российского посольства в Катманду Алена Данилова сообщила, что непальские власти изучают способы спуска с горы тел российских альпинистов.

Ранее управляющий директор организовавшей экспедицию россиян компании IAM Trekking & Expedition Пемба Джангбу Шерпа пояснял, что альпинисты покинули лагерь в воскресенье рано утром, около 11.00 по местному времени они в последний раз вышли на связь.

Во вторник на вертолете обнаружили тела пятерых погибших. Один член группы Валерий Шамало отказался от попытки покорения вершины, его эвакуировали в Катманду.

По данным посольства, при восхождении погибли альпинисты Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой.

Ранее отмечалось, что причиной гибели альпинистов стало падение с высоты.