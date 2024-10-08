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В России начали сбор денег для эвакуации погибших в Непале альпинистов
Объявлен сбор средств для эвакуации тел пяти альпинистов из России, которые погибли при восхождении на гору Дхаулагири в Непале, сообщил спортивно-туристский клуб путешественников «Пенза».
Клуб собирает средства для эвакуации погибших и помощи семьям, передает ТАСС.
Отмечается, что в числе погибших был один член клуба Владимир Чистиков, известный пензенский турист и альпинист.
Также сбор средств ведут в Архангельске, сообщила главный секретарь Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Ольга Лукачева. В группе были два человека из этого региона – Дмитрий Шпилевой и Михаил Носенко.
Между тем пресс-секретарь российского посольства в Катманду Алена Данилова сообщила, что непальские власти изучают способы спуска с горы тел российских альпинистов.
Ранее управляющий директор организовавшей экспедицию россиян компании IAM Trekking & Expedition Пемба Джангбу Шерпа пояснял, что альпинисты покинули лагерь в воскресенье рано утром, около 11.00 по местному времени они в последний раз вышли на связь.
Во вторник на вертолете обнаружили тела пятерых погибших. Один член группы Валерий Шамало отказался от попытки покорения вершины, его эвакуировали в Катманду.
По данным посольства, при восхождении погибли альпинисты Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой.
Ранее отмечалось, что причиной гибели альпинистов стало падение с высоты.