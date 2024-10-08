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Выжившие в Непале альпинисты рассказали, что изменили маршрут ради безопасности
Альпинисты Денис Алексенко и Артем Ценцевицкий заявили, что предпочли идти неклассическим маршрутом на Дхаулагири для обеспечения безопасности.
По словам Алексенко, их команда с Ценцевицким работала самостоятельно, и он не знает, каким путем шли погибшие участники восхождения, передает РИА «Новости».
Уточняется, что альпинисты держали связь с другими членами группы, но информация о состоянии группы погибших отсутствует.
Напарники рассказали, что оба являются профессиональными альпинистами и горными гидами.
Еще одним выжившим участником стал Валерий Шамало, который после ухудшения самочувствия решил вернуться в лагерь. Он провел три ночи на высоте свыше 7 тыс. метров, затем спустился до лагеря на 6,1 тыс. метров, откуда был эвакуирован в госпиталь.
Кроме того, стало известно, что один из погибших альпинистов Владимир Чистиков был известен как опытный спортсмен и режиссер фильмов о восхождениях. По словам его знакомой Марии Сивец, он имел собственную туристическую фирму и водил людей в походы.
Чистиков увлекался музыкой и имел свою рок-группу. Сивец подчеркнула, что его потеря стала большой утратой для близких и знакомых.
Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной гибели альпинистов стало падение с высоты. Тем временем в России начали сбор денег для эвакуации погибших в Непале альпинистов.