Выжившие в Непале альпинисты рассказали, что изменили маршрут ради безопасности

Tекст: Александра Юдина

По словам Алексенко, их команда с Ценцевицким работала самостоятельно, и он не знает, каким путем шли погибшие участники восхождения, передает РИА «Новости».

Уточняется, что альпинисты держали связь с другими членами группы, но информация о состоянии группы погибших отсутствует.

Напарники рассказали, что оба являются профессиональными альпинистами и горными гидами.

Еще одним выжившим участником стал Валерий Шамало, который после ухудшения самочувствия решил вернуться в лагерь. Он провел три ночи на высоте свыше 7 тыс. метров, затем спустился до лагеря на 6,1 тыс. метров, откуда был эвакуирован в госпиталь.

Кроме того, стало известно, что один из погибших альпинистов Владимир Чистиков был известен как опытный спортсмен и режиссер фильмов о восхождениях. По словам его знакомой Марии Сивец, он имел собственную туристическую фирму и водил людей в походы.

Чистиков увлекался музыкой и имел свою рок-группу. Сивец подчеркнула, что его потеря стала большой утратой для близких и знакомых.

Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной гибели альпинистов стало падение с высоты. Тем временем в России начали сбор денег для эвакуации погибших в Непале альпинистов.

