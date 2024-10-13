Помогавший спасателям в Непале российский альпинист заболел денге

Российский альпинист заболел лихорадкой денге в Непале при эвакуации тел с Дхаулагири

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в клубе, Котляр, Денис Алексенко и Артем Ценцевицкий находятся в Катманду. На странице спортивно-туристского клуба в соцсети «ВКонтакте» подтверждается информация о заболевании, передает РИА «Новости».

Место восхождения – гора Дхаулагири, седьмая по высоте вершина мира, является одной из наиболее сложных для восхождения в Непале.

Лихорадка денге – это тяжелое вирусное заболевание, которое передают комары Aedes Aegypti. Заболевание сопровождается высокой температурой, мышечными и головными болями, а в тяжелых случаях может привести к внутренним кровоизлияниям. Иммунитет после болезни распространяется только на определенный штамм вируса, что не защищает от повторного заболевания другими штаммами. Вторичное заражение лихорадкой денге проходит тяжелее первичного и может привести к серьезным осложнениям.

Напомним, группа российских альпинистов из пяти человек погибла на горе Дхаулагири в Непале, причиной гибели стало падение с высоты, их тела обнаружила команда вертолета во время поисково-спасательной операции, что стало известно после сообщения о том, что альпинисты Денис Алексенко и Артем Ценцевицкий участвуют в операции по эвакуации тел погибших и что им на помощь прибыл Владимир Котляр.

Также сообщалось, что Алексенко и Ценцевицкий предпочли идти неклассическим маршрутом для обеспечения безопасности, в то время как российский альпинист Валерий Шамало, выживший на Дхаулагири, предложил группе отказаться от ночного восхождения из-за опасных погодных условий.

Ранее в западном индийском штате Гуджарат минимум 15 человек погибли от неизвестной болезни, медики пока не смогли установить точную причину смерти.