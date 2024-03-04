Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.26 комментариев
Тело погибшего в Киргизии альпиниста Евгения Глазунова привезли в Россию
Тело погибшего в горах Киргизии российского альпиниста Евгения Глазунова доставили в Россию
Тело российского альпиниста Евгения Глазунова, погибшего при восхождении на вершину в Ляйлякском районе Баткенской области Киргизии, доставлено в Россию, сообщила представитель группы, занимавшейся поисками и спуском тела, Анна Пиунова.
«Все спустились. Женя на земле... 4 марта Женя улетит в Новосибирск – город, где живет его мама. Прощание состоится в среду, 6 марта, в Новосибирском крематории», – приводит слова Пиуновой ТАСС.
Ранее Пиунова сообщила, что Глазунов найден погибшим. Она предположила, что причиной гибели стал камнепад, поскольку альпинист почти спустился.
Глазунов начал восхождение на гору Аксу в Ляйлякском районе Баткенской области Киргизии 12 февраля. 16 февраля из-за непогоды он развернулся и начал спуск. С тех пор связь с ним пропала.
Вместе с Глазуновым на маршрут отправился его напарник, страховавший внизу, он и рассказал об исчезновении российского альпиниста и поднял тревогу.
Напарник пытался самостоятельно начать поиски, однако из-за плохой видимости вынужден был вернуться в село Озгоруш.
Вместе с Глазуновым на маршрут отправился его напарник, который при восхождении находился для подстраховки внизу. Именно он заявил об исчезновении российского альпиниста и поднял тревогу.
В 2018 году родной брат Евгения Глазунова – известный иркутский альпинист Сергей Глазунов – погиб при восхождении на вершину высотой более 7 тыс. метров в Пакистане.