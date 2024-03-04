Тело погибшего в Киргизии альпиниста Евгения Глазунова привезли в Россию

Тело погибшего в горах Киргизии российского альпиниста Евгения Глазунова доставили в Россию

Tекст: Денис Тельманов

«Все спустились. Женя на земле... 4 марта Женя улетит в Новосибирск – город, где живет его мама. Прощание состоится в среду, 6 марта, в Новосибирском крематории», – приводит слова Пиуновой ТАСС.

Ранее Пиунова сообщила, что Глазунов найден погибшим. Она предположила, что причиной гибели стал камнепад, поскольку альпинист почти спустился.

Глазунов начал восхождение на гору Аксу в Ляйлякском районе Баткенской области Киргизии 12 февраля. 16 февраля из-за непогоды он развернулся и начал спуск. С тех пор связь с ним пропала.



Вместе с Глазуновым на маршрут отправился его напарник, страховавший внизу, он и рассказал об исчезновении российского альпиниста и поднял тревогу.

Напарник пытался самостоятельно начать поиски, однако из-за плохой видимости вынужден был вернуться в село Озгоруш.

Вместе с Глазуновым на маршрут отправился его напарник, который при восхождении находился для подстраховки внизу. Именно он заявил об исчезновении российского альпиниста и поднял тревогу.

В 2018 году родной брат Евгения Глазунова – известный иркутский альпинист Сергей Глазунов – погиб при восхождении на вершину высотой более 7 тыс. метров в Пакистане.